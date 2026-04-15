FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UŽAS U TURSKOJ /

Došao u školu s pet komada oružja i ubio devet ljudi: Uhićen njegov otac, bivši policajac

×
Foto: HANDOUT/AFP/Profimedia

Nepotvrđene snimke nadzornih kamera iz škole pokazuju kako napadač puca na dva učenika koji hodaju hodnikom

15.4.2026.
18:01
Hina
VOYO logo
VOYO logo

Devet osoba, uključujući osmero djece, ubijeno je u pucnjavi u srednjoj školi na jugoistoku Turske u srijedu, rekao je turski ministar unutarnjih poslova Mustafa Ciftci, dodajući da je 13 osoba ranjeno, a šestero ih je u kritičnom stanju.

Govoreći novinarima na televizijskoj konferenciji za novinare u pokrajini Kahramanmaras gdje se krvoproliće dogodilo, Ciftci je rekao da je napad bio "osobni" incident. "Ovo je bio isključivo osobni napad koji je izveo jedan od učenika, nije riječ o terorističkom incidentu", rekao je Ciftci.

Ranije je lokalni guverner rekao da je učenik pucao u srednjoj školi na jugoistoku Turske, u drugom takvom napadu u školi u Turskoj u posljednja dva dana. „Učenik osmog razreda došao je s pet komada oružja i sedam spremnika - za koje vjerujemo da pripadaju njegovu ocu, bivšem policajcu - u svojoj torbi, ušao je u dvije učionice u kojima su bili učenici petog razreda, pucajući nasumično i uzrokujući smrt i ozljede“, rekao je guverner Mukerrem Unluer. Dodao je da se napadač ubio.

'Poduzet ćemo mjere'

Učenici osmog razreda u Turskoj obično imaju 13 ili 14 godina, a oni u petom razredu imaju 10 i 11 godina.

Pucnjave u školama vrlo su rijetke u Turskoj. Na pitanje novinara hoće li vlasti poduzeti ikakve mjere nakon pucnjava ovog tjedna, Ciftci je rekao: „Poduzet ćemo potrebne mjere opreza“, bez navođenja detalja.

Lokalni mediji javili su da je otac napadača uhićen.

U utorak bila još jedna pucnjava

Televizijska snimka s mjesta događaja u srijedu prikazuje dolazak vozila hitne pomoći u školu gdje su se policija i mnoštvo okupili kod vrata. Ministar pravosuđa Akin Gurlek rekao je na X-u da je pokrenuta istraga o napadu.

Nepotvrđene snimke nadzornih kamera iz škole pokazuju kako napadač puca na dva učenika koji hodaju hodnikom, te nekoliko učenika kako skaču s prozora drugog kata škole dok su pucnji odjekivali po dvorištu.

U utorak je bivši učenik otvorio vatru u školi u jugoistočnoj pokrajini Sanliurfa, ranivši najmanje 16 ljudi, uključujući učenike i nastavnike, prije nego što je počinio samoubojstvo.

TurskaUbilaČki Pohod
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike