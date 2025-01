Kijev u strahu: Trump najavio da se Putin želi sastati s njim, ali koja će biti 'cijena'?

Novoizabrani američki predsjednik Donald Trump rekao je u četvrtak da se dogovara sastanak između njega i ruskog predsjednika Vladimira Putina.

"On se želi sastati, a mi to dogovaramo. On je to rekao čak i javno i mi moramo završiti s tim ratom", rekao je Trump prije sastanka s republikanskim guvernerima u Mar-a-Lagu u Palm Beachu na Floridi. Pritom nije ponudio vremenski rok u kojem bi se taj susret trebao dogoditi.

Trumpov povratak u Bijelu kuću 20. siječnja potaknuo je nadu u diplomatsko rješenje kojim bi se okončala invazija Moskve na Ukrajinu koja je započela u veljači 2022., ali je također potaknuo strah u Kijevu da bi brzi mirovni sporazum mogao imati visoku cijenu za Ukrajinu, analizira Reuters.

Naime, neki Trumpovi savjetnici iznijeli su određene prijedloge za okončanje rata kojima bi se Rusiji u doglednoj budućnosti efektivno prepustili veliki dijelovi zemlje.

Od početka ruske invazije, SAD je pod predsjednikom Joeom Bidenom pružio Ukrajini vojnu i sigurnosnu pomoć vrijednu više od 175 milijardi dolara. Međutim, neizvjesno je hoće li se pomoć nastaviti tim tempom pod Trumpom, koji je rekao da želi brzo okončati rat.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je ranije u četvrtak da bi Putin pozdravio Trumpovu želju za kontaktom, no da do sada nije bilo službenih zahtjeva. "Bilo bi prikladnije pričekati da Trump prvo preuzme dužnost", izjavio je Peskov.

Zelenskij najavio dvije milijarde dolara dodatne pomoći saveznika

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je izjavio da je posljednji u nizu sastanaka sa zapadnim saveznicima u Njemačkoj rezultirao obećanjima o dodatne dvije milijarde dolara vojne pomoći u ratu protiv Rusije.

Zelenski je, govoreći za televizijski kanal Moja Ukrajina nakon sastanka u četvrtak, iznio nekoliko detalja o pomoći, kazavši i da su 34 zemlje obećale podršku u različitim aspektima.

Sastanak je ocijenio "vrlo dobrim", istaknuvši da su na njemu obećani dodatni paketi potpore Ukrajini vrijednosti dvije milijarde dolara, koji obuhvaćaju protuzračnu obranu, informacijsku tehnologiju, tehnologiju za razminiranje, a podrška se odnosi i na pomorske i zračne snage te topništvo.

"I sve će to ojačati Ukrajinu", izjavio je Zelenskij, pritom ne otkrivajući o kojim je državama riječ.

Zelenski je jučer bio na sastanku sa saveznicima u američkoj vojnoj bazi u njemačkom Ramsteinu, gdje se spominjao iznos pomoći u vrijednosti od oko pola milijarde dolara. Ukrajinski čelnik se nakon toga u Rimu sastao s talijanskom premijerkom Giorgiom Meloni, s kojom je razgovarao o unapređenju ukrajinske protuzračne obrane te naporima da se formira jedinstveno stajalište s ciljem kretanja prema razrješenju rata.

Inače, podsjeća Reuters, američki državni tajnik Antony Blinken ranije je rekao da će Washington dati Ukrajini dodatnih 500 milijuna dolara vojne pomoći, uključujući rakete protuzračne obrane, streljivo zrak-zemlja i opremu za podršku borbenim zrakoplovima F-16.

