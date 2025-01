Avdagić: 'Zamislite da Putin kaže da želi neku zemlju kao Trump! Već bi se kopali rovovi u Poljskoj'

Novoizabrani američki predsjednik Donald Trump nije još ni ušao u Bijelu kuću, a već širi paniku svojim izjavama. Poželio je Grenland, smatra da bi Kanada trebala biti 51. američka država, hoće kontrolu nad Panamskim zaljevom, a posljednja vijest je da njegov bliski suradnik Elon Musk planira svrgnuti britanskog premijera.

Možemo svakako zaključiti da se Trumpova retorika promijenila od njegovog prvog mandata. Geopolitički analitičar Denis Avdagić podsjetio je kako je Trump već prije otvarao temu Grenlanda, ali je to nekako prošlo ispod radara. Naglasio je kako Trump još nije predsjednik pa su sada svi malo oprezniji u komentiranju njegovih izjava jer ovo nije uobičajeno.

"Ovo nije nešto što očekujete jer je usmjereno prema savezničkim zemljama SAD-a. Neki su znali reći da je Trump kao slon u staklarni što se tiče međunarodnih odnosa, ali mislim da on dobro promišlja što radi. Doduše, nije promišljao o posljedicama u kontekstu odnosa SAD-a sa svojim saveznicima", kaže Avdagić i dodaje da postoji mogućnost da želi ostati upamćen kao jedan od velikih predsjednika time što bi ostvario nekakvo teritorijalno širenje. Tu je ključni problem sto očigledno slabo ili plitko sluša ljude koji mu mogu nešto o tomu objasniti i reći koliko je ta tematika uopće kompleksna.

"Da je ovo opasno - je! Najbolje je možda ilustrirati tako da probamo zamisliti da je takve izjave dao Vladimir Putin. Da je rekao 'Poljska je naša! Nismo je trebali nikada prepustiti.' Pa već bi se kopali rovovi u Poljskoj", objašnjava Avdagić.

"Državnici i čelnici europskih država i Kanade prilično su suzdržani. Paze da se sad nepotrebno ne komplicira taj odnos jer nitko ne očekuje da će Trump dići vojsku i poslati je na neku od tih državu", rekao je Avdagić i dodao da je na Grenlandu ionako prisutna američka vojska. S jedne strane nitko ne misli da je u ovom trenutku to previše ozbiljno.

Elon Musk želi svrgnuti britanskog premijera

"Međutim, radi veliki problem Danskoj, Grenlandu, Kanadi i Panami, te među drugim europskim čelnicima koji moraju promišljati što to znači za i budućnost Europske unije i transatlantskih odnosa koje su njegovali i gradili 80 godina", dodaje. Što se tiče najave Elona Muska da želi svrgnuti britanskog premijera, Avdagić kaže:

"Mislim da je njegovo petljanje nešto što je apsolutno nedopustivo. Na te prozivke se reagira. Računa se na njega kao člana Trumpove administracije, što je najavljeno da će biti njegova uloga i mislim da su opet i u tom kontekstu europski čelnici suzdržani. Ali, ovo nije jedino. On se petljao i u njemačke izbore s podrškom AFD-u. I Europska komisija razmatra postupke prema nekadašnjem Twitteru, tako da to je vrlo ozbiljna stvar", rekao je i objasnio da se ne radi samo o petljanju u Britaniju već i o Njemačkoj i to od čovjeka koji treba biti dio buduće predsjedničke administracije.

"Mi u Europi smo se u ovom trenutku našli stisnuti između Istoka i Zapada, pri čemu smo na Zapadu do jučer imali prijatelje i saveznike", smatra Avdagić i naglašava da se trebaju pažljivo promatrati dani do inauguracije, a onda vidjeti kako će izgledati prvi potezi nakon inauguracije.

"Čuli smo i poruke iz Francuske da Europa nije slaba. Mi nismo slabi. Mi smo prilično jak, moćan kontinent koji je možda napravio puno loših odluka u zadnja dva desetljeća u smislu jačanja vlastitih potencijala, struktura, kako u ekonomiji tako i u obrani, ali nismo 'mačji kašalj'. I kako velike zemlje, tako i male, svi mi moramo biti svjesni da ako će se ovo nastaviti na ovaj način nakon inauguracije, da to znači da smo mi izgubili saveznika", kaže Avdagić. Na pitanje možemo li onda reći da Trump i njegovi pristaše gledaju na Europu kao na američku koloniju, Avdagić kaže:

Jesmo li mi samo američka kolonija?

"Pa možemo reći da se to nerijetko znalo govoriti i u europskim i u američkim krugovima. Europa se uvelike oslonila na većeg brata, dok smo mi starija sestra ili stariji brat. To je činjenica. Oslonili smo se prije svega na obranu, a s druge strane, Europa je to vrijeme iskoristila da sagradi socijalnu državu, koja je bez premca na ovome svijetu. Jedino slično onome sto mi Europljani imamo eventualno ima Kanada", kaže Avdagić. A kad smo već kod Kanade, Avdagić je pojasnio postoji li veza između ostavke kanadskog premijera Justina Trudeaua i Trumpove ideje o Kanadi kao 51. američkoj saveznoj državi.

"Ozbiljne države vode ozbiljne razgovore. Moje mišljenje je da je ovo bio dobar postupak Trudeaua, a sad će nabrzinu dobiti novog premijera koji će imati jak legitimitet i vjerojatno će biti konzervativni. Lakše će komunicirati s Trumpom i mislim da je to dobro promišljena odluka. Čekati izbore u desetom mjesecu s nepredvidljivim Trumpom je lošija opcija. Nisu svi političari, a pogotovo ne u ovakvim vremenima, ni sebični ni egoisti. Kad vodite državu, kad ozbiljno shvatite probleme s kojima se država u ovakvim vremenima suočava, ljudi nerijetko donose vrlo ispravne odluke, tako da ne treba ništa gledati kao strah, ishitrenost nego treba dobro obratiti pozornost na promišljenost", rekao je i dodao da smatra da je i Njemačka napravila jako dobru odluku. Dobit će novog konzervativnog CDU premijera koji će po svom životnom iskustvu biti bliže Trumpu i mislim da ćemo dobiti u tom kontekstu vjerojatno lidera koji će biti prvi proeuropski i angažirani kancelar nakon Kohlea.

Jedan dan za kraj rata pretvorio se u šest mjeseci

"Namjerno izostavljam Angelu Merkel - mislim da se to sad sve više i više vidi, a mislim da će vrijeme pred nama još više pokazati da je to tako. Europljani, naš kontinent, Europska unija i NATO saveznici su pažljivi, a gleda se strateški, raspravlja se o svemu. Europa je spremna razgovarati. Mislim da Trump nije usamljen, on ne može biti autokrat. Jednostavno, država nije tako postavljena i s njim će se pregovarati. Uostalom, on je deal maker. Je li sve ovo nekakva predstava da se onda dobiju bolji dealovi - vrijeme će pokazati", rekao je i dodao da se Trump nije odrekao NATO-a iako je tražio veća izdvajanja. Treba uzeti u obzir da ne ide on toliko na Europu jer Grenland nije europski prostor ni dio EU-a.

"Stvari su nekad puno složenije nego što se čine. Potrebno je neko vrijeme da se malo slegne prašina koja se podigla, ali mislim da je dosta važno da ljudi znaju da i europski čelnici na sastancima, pogotovo na vrhu vijeća, dobro razgovaraju o svemu i da nitko nije tu prepušten nikakvoj stihiji. Europska unija je vrlo vrlo ozbiljna organizacija", rekao je. Što se tiče najnovijih najava da će Trump okončati rat u Ukrajini u roku šest mjeseci, Avdagić kaže:

"Bilo je za jedan dan, a sad je šest mjeseci. Nedavno sam rekao da mislim da bismo mogli očekivati nekakav epilog u drugoj polovici ove godine. Mislim da šest mjeseci nije realno, ali nije nemoguće. Pitanje je samo što će se na kraju naći na stolu i kako će funkcionirati naš svijet. Puno je izazova pred nama. Nije svejedno kakvi će biti potezi Trumpa. Kakav će biti odnos unutar NATO-a, Europske unije i SAD-a u zapadnim okvirima. Ništa od toga nije svejedno. Uostalom, da budemo vrlo realni - Europa bi mogla preuzeti financiranje ukrajinskog rata s obzirom na snagu europske ekonomije i tih potreba koje postoje u Ukrajini. I kad gledate snagu ruske ekonomije naspram europske, onda vidite da je ruska ekonomija zapravo minijatura prema Europskoj uniji. Može se mjeriti s talijanskom ekonomijom, ali već s Francuskom - ne može", zaključio je Avdagić.

