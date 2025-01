Miro Kovač o Trumpovim ambicijama: 'On je gazda Zapada, misli da je Godzilla, Europu smatra kolonijom'

Novi diplomatski skandal izazvao je izabrani američki predsjednik Donald Trump. Poželio je Grenland, a iz ljetnikovca na Floridi najavljuje da se neće susprezati ni od vojne ni ekonomske prisile da prisvoji najveći svjetski otok.

Grenadski premijer poručuje da otok nije na prodaju, osuda i upozorenje stiže ne samo europskih lidera već i aktualne američke administracije predsjednika Bidena.

O ovoj vrućoj temi u RTL Danas razgovarali smo s bivšim šefom diplomacije Mirom Kovačem.

Zašto Trump želi prisvojiti Panamski kanal, Grenland, ima pretenzije na Kanadu, što stoji iza svega toga?

Pitanje je želi li to prisvojiti. Mi to ne znam, ali to govori o njegovoj psihologiji. On dolazi kao novi gazda. On je gazda Zapada. Europu smatra kolonijom. Nekakvi Danci, Hrvati i Slovaci. On ih štiti kao predsjednik SAD-a. I on jednostavno shvaća da mu Kina ulazi u dvorište. Kina je ušla u Južnu Ameriku, prvi je trgovinski partner zemalja Južne Amerike i drugi trgovinski partner zemalja Latinske Amerike. I dolazimo do Arktika gdje se događa natjecanje za resurse. Dolazimo do sjevernog morskog puta koji u velikoj mjeri Rusija kontrolira. I tu Amerikanci vide opasnost i Trumpu je sve skupa tijesno. On misli da Kanada smeta u odnosu na Aljasku. Misli 'Aljaska je američka, ali proširit ćemo se, mi vas štitimo, mi smo gazde Zapada, ja sam Godzilla. I ako ne bude dobro, bit ću jako zločest prema vama'.

Koliko su po vama ozbiljne prijetnje?

On tako razmišlja. On to neće moći ostvariti ali ima tu snagu. Ako pogledate izdatke Amerikanaca za obranu negdje oko 900 milijardi dolara godišnje - toliko dvanaest zemalja poslije Amerike izdvaja ukupno za obranu. Prema tome, Amerikanci su dominantni, imaju oko 850 vojnih baza u svijetu, smatraju se gazdama Zapada. Kinezi ih ugrožavaju, Trump se tijesno osjeća i njegovi sljedbenici žele pokazati moć.

Zanimljivo je da se sve događa, dok kanadski premijer odlazi s vlasti. Vidite li vi tu neku povezanost?

Ma ne direktno. On je bio u problemima u Kanadi, bio je oslabljen i odlazi znog unutarnjih političkih razloga. Trump ga nazvao čak i curicom na društvenim mrežama.

Koliko mislite da bi moglo doći ipak do krajnjeg koraka upotrebe vojne sile?

Ako bi on vidio da Kinezi ugrožavaju zaista Panamski kanal, Amerikanci bi aktivirali vojnu ekspediciju. To zaista mislim. To se neće dogoditi. Ali Amerikanci za to imaju resurse. Kad je riječ o Grenlandu, imaju svoju vojnu bazu. Imaju svoje baze u Europi, a mi u Europi njih trebamo. Mi smo toliko sebe samovazelirali u Europi da mi ne možemo zamisliti obranu samih sebe bez Amerikanaca. I to Amerikanci znaju, oni nas financiraju, financiraju našu obranu. To zna i Trump i on se misli 'gledaj ili će biti po mojim pravilima ili vas nećemo braniti ako vas napadnu Kinezi ili Rusi'.

Trump najavljuje razgovore s Putinom nakon inauguracije. Može li to biti znak zaustavljanja rata unutar šest mjeseci?

To je recimo njemu seksi. On je lider, s Putinom razgovara, to mu je zanimljivo. Ima moć, ima resurse i može postići deal i biti važna osoba u svijetu, dobiti Nobelovu nagradu za mir. On tako razmišlja. On želi biti nobelovac.

Vjerujete li u to zaustavljanje unutar šest mjeseci?

Sad je rekao u 24 sati, sad šest mjeseci, što nije dobro za Ukrajinu jer to pokazuje da Rusi mogu nastaviti napadati. On očito ima neku skrivenu simpatiju za Ruse. On će braniti Ukrajince zbog američkog nacionalnog interesa, ali će htjeti poslati postojeći deal da dokaže Amerikancima i sebi, da je on deal maker.

A gdje je tu Hrvatska? Kakve planove Trump ima za nas?

Hrvatska mora biti pametna. Hrvatska je u NATO savezu, Europskoj uniji. Mi moramo štititi svoje interese. Moramo tamo gdje možemo ojačati svoju samodostatnost. Kad je riječ o poljoprivredi, kad je riječ o prehrambenoj industriji kad je riječ o energetici. Povećati vlastitu opskrbljenost primarnom energijom 90-ih je bila 60 posto, danas je 42 posto. Moramo raditi na sebi. Nismo neka prijetnja, moramo biti samosvjesni. Ne treba se bojati ni Mađara ni Srba. Mi smo država koja se osamostalila od pobjede u Domovinskom ratu, ušla svojom voljom u EU i NATO savez i treba razvijati svoje resurse. Treba izaći iz kompleksa povijesnih 'kako uvijek netko neke te Hrvate pritišće'. Mi smo dobar partner, ljudi koji će pomoći, ali koji paze na svoje dostojanstvo.

