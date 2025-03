Vrhunac vodnog vala bio je u tri sata, a Kupa je jučer porasla sa 152 na 616 centimetara.

"Rijeka je dosta brzo nabujala zbog obilnih padalina u Gorskom Kotaru, sada je situacija puno povoljnija. S današnjim danom se ne očekuju više veće količine oborina u Gorskom Kotaru. Vodotoci nizvodno od Karlovca opadaju i stagniraju", kaže Vladimir Žakula, voditelj ispostave u Hrvatskim vodama.

Vodostaj Korane je rastao nešto sporije.

"Najviši vodostaj rijeke Korane bio je jutros u sedam sati i iznosio je 634 centimetra, ali srećom od tada je u opadanju", kaže Žakula.

Kuće nisu ugrožene, ali neke ceste su neprohodne.

"Imamo na četiri mjesta zatvorene ceste, jedna od njih je i državna cesta D36, ali s obzirom na to da vodostaji opadaju očekujemo da će to sve skupa biti do večeras prohodno. Inače, sve službe su u pripravnom stanju", rekao je Damir Mandić gradonačelnik Karlovca.

Stanovnicima grada na četiri rijeke nije svejedno

"Uglavnom bojimo se poplave, jer stanujemo nisko i bojimo se. Meni zahvate podrum", kaže Snježana Lesar iz Karlovca.

"Svake godine dođe isto, u jesen, zima, vodostaji se podižu. Dobro je, pontonski most se drži nije otplovio kao što je vilo prošle godine", kaže Darko Bertić iz Karlovca.

"Bile su noćas velike kiše, ali dobro je, rijeka nije izašla puno, zna i više izaći", pozitivna je Ankica Golik.

Znala su i sela u karlovačkom predgrađu biti odsječena, ali sada imaju betonski sustav obrane pa mirnije spavaju.

I radovi još nisu gotovi.

"U ovom trenutku nasipi se rade, odnosno zaštićene barijere uz Kupu, tu se najviše provode radovi, Karlovcu treba kompletan sustav obrane od poplave", objašnjava gradonačelnik.

Nizvodno od Zagreba na području Rugvica i Prevlake na snazi su redovne mjere, a na području Dubrovčaka uvedene su izvanredne mjere obrane pa su sve službe u pripravnosti. Ali većih opasnosti ne bi trebalo biti, jer je vodostaj Save na ovom području bio i metar viši.