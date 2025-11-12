Trump predsjednika Izraela zatražio pomilovanje Benjamina Netanyahua
Protiv Netanyahua se već niz godina vode tri odvojena procesa zbog navodnog koruptivnog djelovanja
Izraelski predsjednik Isaac Herzog primio je pismo od američkog predsjednika Donalda Trumpa kojim ga poziva da razmotri ideju pomilovanja premijera Benjamina Netanyahu, objavio je njegov ured u srijedu.
Protiv Netanyahua se već niz godina vode tri odvojena procesa zbog navodnog koruptivnog djelovanja, a Trump je više puta pozvao na njegovo pomilovanje.
"Iako apsolutno poštujem neovisnost izraelskog pravosudnog sustava i njegove zahtjeve, vjerujem da je ovaj 'slučaj' protiv Bibija, koji se dugo bori uz mene - između ostalog i protiv vrlo snažnog izraelskog neprijatelja Irana - politički, neopravdani progon", napisao je Trump u pismu izraelskom predsjedniku.
Herzogov ured priopćio je da svi koji traže predsjedničko pomilovanje moraju to službeno zatražiti, u skladu s postojećim procedurama, prenosi Reuters.
'To je tipični Trump'
Trump je na oprost Netanyahuu pozvao i tijekom posjeta Izraelu u listopadu, u govoru pred izraelskim parlamentom.
Čelnik izraelske oporbe Yair Lapid na Trumpov poziv odgovorio je "podsjetnikom" kako izraelski zakon predviđa da je prvi uvjet za pomilovanje "priznanje krivnje i iskazivanje kajanja".
Lapid je ranije ove godine, "uz dužno poštovanje Trumpu", naglasio da se "nitko ne smije miješati u pravni proces neovisne države", a inicijativu američkog predsjednika nazvao je "kompenzacijom" Netanyahuu jer je vršio pritisak na njega da zaustavi rat u Gazi.
"To je tipični Trump", rekao je tada Lapid.
