Trump odustao od vojne intervencije u Iranu? 'Upravo su mi rekli da je ubijanje prestalo'

Američki predsjednik Donald Trump u srijedu je tijekom potpisivanja novih zakona u Bijeloj kući naglasio da je SAD-u rečeno da su ubojstva u Iranu zaustavljena i da ne postoje planovi za pogubljenja, prenosi Sky News.

"Obaviješteni smo, i to prilično uvjerljivo. Iako ćemo tek vidjeti što to zapravo znači, rečeno nam je da se ubojstva u Iranu zaustavljaju i da su zaustavljena i da nema planova za pogubljenja. To mi je rečeno iz pouzdanih izvora", rekao je Trump.

Predsjednik je dodao da je ta informacija do njega stigla upravo sada. "Mnogi su ljudi posljednjih nekoliko dana govorili da će danas biti dan pogubljenja. Ako se to dogodi, svi ćemo biti vrlo uznemireni", dodao je Trump.

Broj ubijenih

Najmanje 3428 prosvjednika ubijeno je u Iranu od izbijanja prosvjeda krajem prosinca, prema podacima organizacije za ljudska prava Iran Human Rights (IHRNGO).

Udruga sa sjedištem u Oslu također je objavila da bi stvarni broj poginulih mogao biti znatno veći. Prema organizaciji, više od 10.000 ljudi uhićeno je tijekom prosvjeda. Aktivistička skupina također je izrazila zabrinutost zbog postupaka iranskih vlasti i upozorila na masovna pogubljenja pritvorenih prosvjednika.

IHRNGO se također osvrnuo na izvješća državnih medija, prema kojima je u nemirima ubijen najmanje 121 policajac, pripadnik sigurnosnih i državnih snaga. Brojke se trenutačno ne mogu neovisno provjeriti.

Internet u Iranu je blokiran gotovo tjedan dana, a informacije tek polako dopiru do vanjskog svijeta. Od utorka stanovnici Irana ponovno mogu obavljati međunarodne telefonske pozive.

