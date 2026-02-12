Trump je digao ruke od Irana: Posrednik s nuklearnih pregovora otkrio što se događa
Sjedinjene Države i Iran pokazuju fleksibilnost u vezi s nuklearnim sporazumom, a Washington se čini "spremnim" tolerirati određeno nuklearno obogaćivanje
Sjedinjene Države i Iran pokazuju fleksibilnost u vezi s nuklearnim sporazumom, a Washington se čini "spremnim" tolerirati određeno nuklearno obogaćivanje, rekao je turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan za Financial Times, u intervjuu objavljenom u četvrtak.
"Pozitivno je što se čini da su Amerikanci spremni tolerirati iransko obogaćivanje unutar jasno postavljenih granica", rekao je za FT Fidan, koji je bio uključen u razgovore i s Washingtonom i s Teheranom.
"Iranci sada priznaju da moraju postići dogovor s Amerikancima, a Amerikanci razumiju da su Iranci povukli neke granice. Besmisleno je pokušavati ih prisiliti."
Washington je do sada zahtijevao od Irana da se odrekne svojih zaliha urana obogaćenog do 60% čistoće, a već 90% smatra se oružjem.
Iranski predsjednik Mazud Pezeškijian rekao je da će Iran i dalje zahtijevati ukidanje financijskih sankcija i inzistirati na svojim nuklearnim pravima, uključujući obogaćivanje.
Fidan je za Financial Times rekao da vjeruje da Teheran "iskreno želi postići pravi sporazum" i da će prihvatiti ograničenja na razinu obogaćivanja i strogi režim inspekcije, kao što je to učinio u sporazumu iz 2015. sa SAD-om i drugima.
Pregovori u Omanu
Američki i iranski diplomati prošli su tjedan u Omanu održali razgovore preko omanskih posrednika u nastojanju da ožive diplomatske napore, nakon što je predsjednik Donald Trump postavio pomorsku flotilu u regiji, što je izazvalo strahove od nove vojne akcije. Trump je u utorak rekao da razmatra slanje drugog nosača zrakoplova na Bliski istok, iako se Washington i Teheran pripremaju za nastavak pregovora.
Turski šef diplomacije još tvrdi da proširenje iransko-američkih razgovora i na balističke projektile ne bi donijelo "ništa osim još jednog rata".
Američki State Department i Bijela kuća nisu odgovorili na zahtjev za komentar izvan svojeg redovnog radnog vremena, dodaje Reuters.
