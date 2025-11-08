Djevojčici pozlilo na treningu, ubrzo je umrla: Nitko ne zna što se dogodilo

U 69. GODINI /
Preminuo legendarni voditelj Quentin Wilson: Svi ga znaju po Top Gearu
Tijelo je poslano na obdukciju kako bi se utvrdio točan uzrok smrti
Djevojčica (14) umrla je u Beogradu nakon što joj je pozlilo tijekom treninga.
Hitno je prevezena u četvrtak navečer iz Borče u Sveučilišnu dječju bolnicu u Tiršovoj, gdje je, unatoč naporima liječnika, ubrzo preminula, piše Telegraf.rs.
Tijelo djevojke poslano je na obdukciju kako bi se utvrdio točan uzrok smrti.
POGLEDAJTE VIDEO: Jezive scene iz Beograda: Batinaši s letvama pozicionirani u Ćacilendu, pogledajte što su snimile naše kamere