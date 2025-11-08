FREEMAIL
VELIKA TUGA U SRBIJI /

Djevojčici pozlilo na treningu, ubrzo je umrla: Nitko ne zna što se dogodilo

Djevojčici pozlilo na treningu, ubrzo je umrla: Nitko ne zna što se dogodilo
Foto: Ilustracija Profimedia

Tijelo je poslano na obdukciju kako bi se utvrdio točan uzrok smrti

8.11.2025.
17:17
danas.hr
Ilustracija Profimedia
Djevojčica (14) umrla je u Beogradu nakon što joj je pozlilo tijekom treninga. 

Hitno je prevezena u četvrtak navečer iz Borče u Sveučilišnu dječju bolnicu u Tiršovoj, gdje je, unatoč naporima liječnika, ubrzo preminula, piše Telegraf.rs.

Tijelo djevojke poslano je na obdukciju kako bi se utvrdio točan uzrok smrti.

