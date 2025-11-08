Djevojčici pozlilo na treningu, ubrzo je umrla: Nitko ne zna što se dogodilo

Djevojčica (14) umrla je u Beogradu nakon što joj je pozlilo tijekom treninga.

Hitno je prevezena u četvrtak navečer iz Borče u Sveučilišnu dječju bolnicu u Tiršovoj, gdje je, unatoč naporima liječnika, ubrzo preminula, piše Telegraf.rs.

Tijelo djevojke poslano je na obdukciju kako bi se utvrdio točan uzrok smrti.

POGLEDAJTE VIDEO: Jezive scene iz Beograda: Batinaši s letvama pozicionirani u Ćacilendu, pogledajte što su snimile naše kamere