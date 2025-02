Djeca živjela sama u kući strave: Nokti im narasli 10 cm, spavali u kutiji za pizzu

Majka iz Michigana u SAD-u uhićena je u petak jer je navodno napuštala svoju djecu nekoliko godina, ostavljajući ih u jadnim uvjetima, prema Odjelu šerifa okruga Oakland.

Riječ je o 34-godišnjakinji koja je navodno napustila svoje troje djece i to 15-godišnjeg dječaka te dvije kćeri od 12 i 13 godina. Događalo se to u periodu od četiri do pet godina, "ostavljajući ih da žive same u apsolutnoj bijedi", rekli su dužnosnici.

"Tijekom moje opsežne karijere, nikada se nisam susreo s tako strašnim i dugotrajnim scenarijem kao što je ovaj, koji uključuje napuštanje, zanemarivanje i zlostavljanje najvišeg reda", rekao je šerif Michael J. Bouchard, prenosi abcnews.

Tijekom konferencije za novinare, Bouchard je rekao da se vjeruje da su djeca napuštena od proljeća 2020. Dužnosnici su rekli da je dječak samo dvaput izašao iz kuće, jednom da opipa travu, a drugi put da provjeri poštu.

Vlasnik kuće bio zabrinut

Sve se otkrilo prošloga petka nakon poziva stanodavca da vlasti obave provjeru socijalne skrbi u kući. Vlasnik je bio zabrinut jer se nije čuo s majkom od prosinca i nije primio stanarinu od listopada.

Kad su stigli, zatekli su troje djece u kući kako sami žive u užasnim uvjetima. U nekim sobama smeće je bilo nagomilano zajedno s plijesni i ljudskim izmetom koji su pronađeni posvuda. Kada i zahodi bili su prepuni ljudskog izmeta.

"Činilo se da djeca nisu bila upoznata s korištenjem pribora za osobnu higijenu niti su znala pustiti vodu u WC-u", priopćio je šerifov odjel.

Ured šerifa Michaela J. Bouchard iznio je zastrašujuće detalje slučaja

Dječak je rekao vlastima da su on i njegove dvije sestre živjeli sami od 2020. ili 2021. godine, te da su preživljavali zahvaljujući pripremljenoj hrani koja im se dostavljala jednom tjedno. Vlasti su navele da su djeca dobivala samo štrucu kruha koja je trebala trajati tri do četiri dana. Dječak je naveo da je bio u kontaktu sa svojom majkom, ali se čini da majka djevojčice nije vidjela godinama.

Zbog noktiju su teško hodala

"To me pomalo podsjeća na reklame koje gledate u kojima životinje žive u vrlo lošim uvjetima", rekao je Bouchard za ABC News. "Uzmite to puta 10, i to je ono u čemu su djeca živjela godinama", naveo je.

Djeca nisu išla u školu otkako su napuštena, krateći vrijeme gledajući televiziju i igrajući igrice. Djeca su na sebi imala prljavu odjeću u trenutku kad su ih vlasti otkrile, zamršenu kosu i nokte na nogama duge desetak centimetara zbog čega su teško hodala. Dječak je spavao na madracu dok su dvije djevojčice spavale na kutijama od pizze, rekli su dužnosnici.

Žena je pronađena na drugom mjestu i uhitili su je, a ona se nije opirala. Rekla je da otac djece nije bio uključen u njihove živote. Dužnosnici su u utorak potvrdili da je otac neko vrijeme bio u zatvoru i da nije imao kontakta s djecom. No nakon što je pušten, podnio je papirologiju za pravo na posjete, ali mu majka i dalje nije dopuštala da viđa djecu, naveli su.

Majka u zatvoru

Susjedi nisu bili svjesni uvjeta u kojima djeca žive i rekli su vlastima da su samo vidjeli majku kako ostavlja stvari u kući. "Svi su uznemireni zbog toga", rekla je stanovnica Pontiaca Emma Gross, koja živi nekoliko ulica dalje od mjesta gdje su djeca pronađena. "Ovo je u našem susjedstvu, kako se ovako nešto moglo dogoditi?", pitala je.

Majku su zadržali u zatvoru, za sada je jedino ona osumnjičena. Djecu su pregledali liječnici i čini se da su, unatoč svemu, u dobrom stanju. Stavljeni su pod skrbništvo rođaka putem Službe za zaštitu djece.

