Među desecima milijuna ljudi koji su na sjeveroistoku Sjedinjenih Država iskusili ledenu oluju Nor'Easter je i kolumnist Telegrama, Đivo Đurović. On se javio iz New Yorka te je za N1 opisao situaciju nakon što je snijeg prestao padati.

“Vrijeme se razvedrilo, temperature su dodatno pale i sve je sleđeno. To je možda najopasniji dio oluje koja nekoliko puta godišnje pogodi sjeveroistok Amerike, ali ovog puta je bila posebno jaka. To je tzv. bomba ciklona, ide iznad oceana, kupi veliku količinu vlage pojavi se iznad kopna i kao bomba se naglo spuste temperature, što izazove jak vjetar. To se dogodilo jučer i još uvijek traje. Tu je bilo -18 stupnjeva, a osjet je još niži. Osjet hladnoće na avenijama bude kao da je manje od -20 stupnjeva”, opisao je Đurović.

Pustoš na ulicama, 'mravinjak' u metrou

Istaknuo je da su najgore prošli Nova Engleska, Boston, Massachusetts, dio države New York, dok je sam grad New York, kaže on, dobro prošao.

“Ali to ne znači da nije palo oko 50 centimetara snijega. Temperature su bile malo manje oštre i nismo ostali bez struje. U Massachusettsu je još oko 60.000 ljudi bez struje. U takvom slučaju ljudi nestanu s ulice, nema automobila, grad je pust. Kada padne snijeg, ljudi hodaju posred ceste, ne po pločniku, jer je promet toliko spor. Tako je bilo i ovaj vikend. Kada se spustite u podzemnu tamo je mravinjak, jer je izolirana od snijega i tamo je najsigurnije. Jako je bilo hladno, vjetar se u jednom trenutku osjećao kao bol na licu. Osam i pol milijuna stanovnika živi ovdje, a u okolici s predgrađima 24 milijuna i sada zamislite kako to izgleda kada svi oni ostanu doma, To je pustoš", rekao je kolumnist Telegrama.

'Ekstremi se nastavljaju'

Istaknuo je da će hladnoća potrajati još nekoliko dana. “Ono što bismo se svi trebali zapitati, ako je trenutno -9, a osjećaj je kao da je -14 stupnjeva, trebali bismo se zapitati što vrijeme govori o klimi kada znamo da će u četvrtak biti 14 stupnjeva u plusu. Vremenski ekstremi se nastavljaju i tjeraju nas da ozbiljno shvatimo promjene klime”, upozorio je i istaknuo najveće izazove:

“U logističkom smislu najveći izazov je škola sutra. Koliko ja znam, još nije otkazana, ali ako ako ostanu tako hladne temperature vjerojatno će biti otkazana. Ceste su počišćene, New York nije grad u kojem ne pada snijeg, navikli smo. Ovdje nema običaja da se čiste pločnici, samo ceste i taj dio sigurno nije dobar, ali nadajmo se, kada temperature popuste i kada ne bude toliko leda, da će biti lakše hodati. Sutra oko 8 ujutro će vjerojatno biti najkaotičnije kada ljudi krenu na posao”. zaključio je Đurović svoje javljanje iz ledenog New Yorka.