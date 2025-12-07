Sin zaklao roditelje još prije tjedan dana, rođak zatekao horor: 'Prerezao im je vrat pa presudio sebi'

Dan nakon užasnog otkrića u obiteljskoj kući u Čačku, gdje su pronađena tri beživotna tijela, istragom je utvrđeno da je sin ondje ubio roditelje prije najmanje sedam dana, a onda presudio sebi, prenose srbijanski mediji.

Kurir navodi da je slučaj policiji prijavio rođak iz BiH koji nije mogao stupiti u kontakt s obitelji barem tjedan dana. Izvor iz istrage navodi da je rođak odlučio doći u Čačak kako bi provjerio što se događa i da je tada zatekao užasan prizor.

"Prijava je stigla oko 9.45 sati i na licu mjesta smo zatekli stravičan prizor. U jednoj prostoriji je bilo tijelo žene, a u drugoj tijela dvojice muškaraca", dodao je izvor.

Obdukcija je navodno pokazala da su supružnici ubijeni nožem, mediji neslužbeno pišu.

"Oba supružnika su usmrćena tako što im je prerezan vrat, na gotovo identičan način. Tijelo muškarca, za koga se sumnja da je počinio kazneno djelo, zatečeno je u fotelji u sjedećem položaju", ističe drugi izvor.

Nije bila prijava za nasilje u obitelji

Sin si je, prema dosadašnjim informacijama iz istrage, nakon užasa oduzeo život. Pored njegovog tijela je, navodno, policija pronašla nož.

Tragedija se dogodila u ljetnoj kućici, pored njihove obiteljske kuće. Izvor kaže da se tamo nije grijalo pa iz kućice nije dopirao neugodan miris koji bi susjedi siguro osjetili. Također potvrđuje da su tijela tamo stajala najmanje sedam do osam dana.

Provjerama je utvrđeno da u obitelji nije bilo ranijih prijava za nasilje.

Susjedi su potvrdili da se obitelj iz Bosne preselila u Čačak prije pet-šest godina. Supružnici su imali oko 70 godina, dok je njih sin bio u kasnim četrdesetima.

Forenzičari su iz doma odnijeli brojne dokaze, a istražitelji nastavljaju sa slaganjem mozaika zločina. Motiv mučnog zločina tek se treba otkriti.

