Zašto je Zelenski napao Rusiju? Avdagić: 'Ukrajini ne treba taj terirorij, ali...'

Ukrajina je šokirala svijet, a najviše Vladimira Putina kada je napala i zauzela ruski teritorij. Potez je to, kojem se nitko nije nadao, a navodno ni Bijela kuća nije znala za ukrajinske planove.

Putin vjeruje da Ukrajina osvajanjem ruskih teritorija pokušava steći bolju poziciju u pregovorima. Guverner ruske pogranične regije Belgoroda Vjačeslav Gladkov proglasio je u srijedu izvanredno stanje u regiji. Ukrajina tvrdi da kontrolira najmanje 1000 četvornih kilometara Rusije, više nego dvostruko od onoga što pokazuju brojke Moskve.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što zaista stoji iza ukrajinske ofenzive, pojasnio je geopolitički analitičar Denis Avdagić.

"Ukrajina je ušla u napad na ruski teritorij s ne baš jasnom kalkulacijom", kaže stručnjak i objašnjava da je to za njih otvorena priča jer ni sami ne znaju kako će poentirati. Vjerojatno nisu ni sami znali kako će to na kraju izgledati i kad i koliko dugo će moći vršiti takav prodor unutar Rusije. Prvo što je i Zelenski rekao i što se govorilo s ukrajinske strane je da se popunjava fond za razmjenu. To je bila prva javna poruka, odnosno iznošenje nekog cilja. S druge strane Ukrajina je javno rekla da nema potrebu posezati za ruskim teritorijem.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Treba shvatiti pozadinu priče

"Tu postaje vrlo jednostavno rješenje, ali nekakav primarni cilj je da se zaposjedne što veći teritorij pa da se ide u razmjenu - ne vjerujem. Mislim da su i oni svjesni da kremaljska Putinova elita nema tu previše manevarskog prostora. Oni ovaj rat protiv Ukrajine vode pod izuzetno velikom represijom prema kompletnom ruskom društvu koje uopće ne smije spominjati da se radi o ratu, a kritika vas može dovesti da ostanete čak i bez imovine. Završiti to bez pobjede je za njih praktički nemoguće", kaže Avdagić i dodaje:

"Zato i koriste taj narativ i za unutarnju političku scenu i međunarodnu scenu gdje oni tvrde kako ratuju protiv kolektivnog Zapada što je teški nonsens. Možemo ulaziti u politološku teoriju da li se radi o proxy (posredničkom) ratu", rekao je te pojasnio kako se u teoriji i Domovinski rat u Hrvatskoj razmatrao kao proxy rat.

"Vrlo je jednostavno u teoriji nešto prozvati proxy ratom, a činjenica je da je Zapad imao i pravo i obvezu pomagati Ukrajini. Sve zemlje sukladno UN-ovoj povelji jer je napadnuta suverena članica UN-a koja je to bila i prije raspada Sovjetskog saveza", objašnjava.

Budimpeštanskim memorandum, kojim je Rusija zagarantirala suverenitet Ukrajine zbog čega se Ukrajina odrekla nuklearnog naoružanja, nešto je što je garancija suvereniteta što su potpisale i zapadne nuklearne sile, SAD i Velika Britanija. Oni su se tim memorandumom obavezali pomagati i očuvati ukrajinski suverenitet. Pomoć Zapada uopće nije sporna, ali je potrebna Rusiji kako bi proglasila rat protiv kolektivnog Zapada.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Rusija se pripremala na agresiju

"Naravno da to nema veze s vezom, ali Rusija je pripremajući se na agresiju na Ukrajinu, posezala za dobrim dijelom EU-a tražeći da se granice vojne prisutnosti vrate na postavke kakve su bile za vrijeme hladnog rata što znači da bi cijeli istočni dio europskog i NATO bloka trebao pripasti u njihovu interesnu zonu što je ne samo nemoguće nego apsurdno", dodaje.

Ukrajina nema izbora kao što nema ni kremaljska elita, ali velika je razlika.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kada govorimo da Ukrajina nema izbora nego braniti se, mi govorimo o zemlji, o njezinom stanovništvu. Kada govorimo o izboru za Rusiju, onda govorimo isključivo o eliti. Ona sad treba pobjedu da bi mogla biti osigurana. S obzirom na funkcioniranje političkog društva - ono je tamo porobljeno. Nema ni oporbe. Ona je mizernim smrtima fizički smaknuta, a vrlo često i jasnim atentatima ili je bila prisiljena napustiti Rusiju zbog vlastitog život i zdravlja. To društvo je vrlo unazađeno, ali da bi shvatili taj kontekst moramo shvatiti da Rusija smatra da je oštećena od Zapada uvođenjem demokracije", kaže.

Oni svoje uzore vide u Kini koju smatraju da nije bila oštećena na isti način jer im je ostao stari politički sustav upravljanja. Pojednostavljeno - Zapad opravdava sve ukrajinske postupke jer su oni ti koji se brane. Nisu dali stvarni povod za napad.

"Neko vrijeme čak se tvrdilo da su u Ukrajini bili nekakvi genetski laboratoriji za napad na ruski narod. Toga više nema. Kada pokušate ubaciti u medijski prostor neku takvu gnjusnu laž, a vidite da se ne prima jer svakome tko ima imalo kvocijenta inteligencije je jasno da je to notorna glupost, s vremenom to napustite", kaže. Ipak, smatra, to se ne bi trebalo zaboraviti. Gdje Rusija sada stoji vidi se po njezinim ključnim partnerima.

"Jedna Rusija koja je nekoć bila itekako ugledna svela se da su im ključni partneri Sjeverna Koreja i Iran, Čak i Kina tu igra povučeniju ulogu. Nije "all in" u tom odnosu, nego je suzdržana. A pogledajte tko su nesuzdržani partneri Ukrajine - cijeli Zapad, zemlje koje su najnaprednije. Zemlje u kojima se drži do vrijednosti su u potpunosti uz Ukrajinu. Jedan dio zemalja ipak čeka da se situaciju rasplete kako bi se priklonili pobjedniku", zaključio je stručnjak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Neviđeni vojni potez: Ukrajinci nastavljaju s prodorom u Rusiju, Putin pobjesnio!