Ostavio djevojku da se smrzne na planini: Pronašli su je idući dan mrtvu

Dečko žene koja je umrla na najvišoj austrijskoj planini početkom godine optužen je za ubojstvo iz nehaja nakon što ju je ostavio da se tamo smrzne. Tridesetšestogodišnjaku, inače iskusnom penjaču, prijeti kazna do tri godine zatvora.

Njegova djevojka (33) iz Salzburga umrla je na 3946 metara visokoj planini Grossglockner nakon što je s njim krenula na turu. Na samom kraju uspona, nekih 50 metara od vrha, žena se počela mučiti i nije više mogla nastaviti.

Dečko ju je tada, navodno, ostavio samu šest i pol sati kako bi potražio pomoć. No, u međuvremenu je hladnoća napravila svoje i djevojka je bila mrtva.

"U otprilike dva sata ujutro, optuženik je ostavio svoju djevojku nezaštićenu, iscrpljenu, pothlađenu i dezorijentiranu oko 50 metara ispod vrha planine", stoji u priopćenju državnog odvjetništva koje citira Daily mail.

Smrznula se do smrti

"Djevojka se smrznula. Budući da je optuženik, za razliku od nje, imao puno iskustva u alpskim turama na velikim visinama, i budući da je isplanirao uspon, smatra se odgovornim vodičem ture", dodaje se.

Državno odvjetništvo je dečka optužilo po nekoliko točaka, nakon detaljne analize mobitela, sportskih satova, fotografija i videozapisa te procjeni alpinističkog stručnjaka.

Njegov je propust što obzir nije uzeo činjenicu da je njegova djevojka bila neiskusna i da nikada nije bila na alpskoj duri i penjala se na tako visoki vrh. Optužen je i da je uspon započeo dva sata kasnije od predviđenog te da nije ponio dovoljno hrane za hitne slučajeve.

Kada ju je ostavio kako bi išao potražiti pomoć, navodno djevojku nije odveo na mjesto gdje bi bila zaštićena od vjetra niti je koristio aluminijske deke da ju zagrije.

Osim toga, dopustio joj je da se penje na planinu u mekim čizmama za snijeg i opremi neprikladnoj za ovako zahtjevnu turu po mješovitom terenu.

Unatoč tome što mu je djevojka bila u teškom stanju, optužen je da nije uputio hitan poziv prije sumraka.

Nije se javljao spasiocima

Iako je već bilo jasno da joj nije dobro oko 20.50 sati, nije uputio nikakve signale za pomoć dok je policijski helikopter prelijetao to područje sat vremena kasnije.

S policijom je stupio u kontakt tek pola sata iza ponoći. Nakon toga se, navodno, više nije obratio spasilačkim službama za pomoć.

Utišao je mobitel, spremio ga i nije se javljao na daljnje pozive alpske poicije, prenose njemački mediji. Spasilačke službe je odlučio obavijestiti tek u 3.30 ujutro, nakon što je djevojku ostavio samu.

Djevojku su mrtvu pronašli članovi spasilačke službe tek iduće jutro iza 10 sati.

Odvjetnik optuženog tvrdi da mu je žao zbog svega što se dogodilo, ali inzistira da se radi o tragičnoj nesreći.

Mladiću je suđenje zakazano u veljači na Regionalnom sudu u Innsbrucku.

