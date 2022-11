Tim ruskih vojnih liječnika izveo je jedinstvenu kiruršku operaciju vađenja neeksplodirane granate iz prsnog koša vojnika teško ozlijeđenog u operaciji u Ukrajini, izvijestilo je u četvrtak rusko Ministarstvo obrane, prenosi TASS.

Tim kirurga iz središnje vojne kliničke bolnice Mandrik Središnjeg vojnog okruga operirao je mlađeg narednika Nikolaja Pasenka u prostorijama lokalne ambulante u regiji Belgorod, priopćilo je ministarstvo.

"Pacijent je primljen s probojnom ranom u prsima. Pregled je otkrio da je nekim čudom neeksplodirano sredstvo probilo njegova rebra i pluća i zaglavilo se blizu leđne moždine, između aorte i donje šuplje vene blizu srce", navodi se u priopćenju.

Rizik od detonacije streljiva bio je iznimno visok. "Unatoč tome, vojni liječnici zajedno sa svojim civilnim kolegama obukli su pancirke ispod medicinskih odjiela i nastavili s ovom krajnje zamršenom operacijom", istaknulo je ministarstvo.

Strah od smrtonosnog krvarenja

Potpukovnik sanitetskog korpusa Dmitrj Kim iz Središnje vojne kliničke bolnice Mandryk koji je izveo ovu jedinstvenu operaciju rekao je da je pacijent morao biti operiran u lokalnim prostorijama zbog opasnosti od smrtonosnog krvarenja.

"Neeksplodirana granata zapela je između aorte i donje šuplje vene blizu srca, što je moglo izazvati smrtonosno krvarenje i bez detonacije ubojnog sredstva. Donesena je odluka da se operacija izvede lokalno", objasnio je.

Nakon operacije, mlađi narednik Pasenko je odvezen je u Moskvu. Trenutno se nalazi na liječenju i oporavku u Središnjoj vojnoj kliničkoj bolnici Mandrik.

"Kirurg se odvažio na operaciju, ja sam bio protiv toga. Nisam htio da liječnici stradaju jer je streljivo moglo eksplodirati. Kirurzi su obukli pancirke. I sad vidite da sjedim ispred vas. Zahvaljujem kirurgu Dmitriju Kimu i bit ću mu zahvalan do kraja života. On je rekao: 'Dakle, eksplodirat ćemo zajedno'. To je to. On je vrlo hrabar čovjek", rekao je Pasenko.

Kako je preciziralo rusko Ministarstvo obrane, ruska jedinica, u kojoj je služio mlađi narednik Nikolaj Pasenko, upala je u zasjedu u zoni "specijalne vojne operacije" u Ukrajini. Pod jakom neprijateljskom vatrom mlađi narednik je sišao je s borbenog vozila pješaštva i otvorio uzvratnu vatru. Nakon što je čuo eksploziju, osjetio je snažan udarac u bok i bol. Nakon toga je evakuiran i dovezen u zdravstveni centar.

