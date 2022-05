U BiH su raspisani opći izbori za 2. listopada i to prema postojećem izbornom zakonu nakon propalih pregovora o izmjenama, koje bi Hrvatima osigurale jednaku zastupljenost. Odluku je donijelo Središnje izborno povjerenstvo, protiv čega je glasao samo Vlado Rogić, jedan od dvojice hrvatskih članova Povjerenstva. Smatra da nema preduvjeta za izbore jer nije provedena presuda Ustavnog suda u slučaju "Ljubić" koja je praktično stavila izvan snage dio izbornog zakona oko načina konstituiranja Doma naroda parlamenta Federacije BiH.

Treći entitet ili nešto drugo?

Dragan Čović, šef Hrvatskog narodnog sabora i HDZ-a BiH za RTL ističe da ipak neće bojkotirati izbore. "Izbori su nažalost raspisani i mi smo smatrali da nemamo nikakvih tehničkih ni pranih preduvjeta. Međutim, mi moramo poštivati pravila. Mi ćemo se za te izbore pripremati narednih 150 dana i radit ćemo sve da dobijemo te izbore.", rekao je.

No kao što je najavio neće stati na tome i "krenuti će u teritorijalni preustroj BiH". Sada je objasnio i što to točno znači.

"To znači provesti zaključke našeg Hrvatskog narodnog sabora koji smo imali u veljači ove godine da bi pokazali svoju vjerodostojnost. To znači naći rješenja unutarnje organizacije u BiH, da hrvatski narod može zaštititi svoje interese, da više nikada ne dođemo u situaciju da na ovaj način kao i na prošlim izborima i ovaj put tražimo rješenje za sebe od jedne klasične majorizacije brojnijeg naroda BiH. Kako će konačno izgledati taj koncept naše reorganizacije i institucionalne i teritorijalne to je pitanje dogovora koji ćemo raditi unutar Hrvatskog nacionalnog sabora. Taj proces današnjim danom otpočinje. ", kaže Čović.

Na sva usta hvali Plenkovića, oko Milanovića suzdržaniji

Puno neodređenije je odgovorio na pitanje treba li Hrvatska uvjetovati ulazak Finske u NATO promjenom izbornog zakonodavstva u BiH.

" Izborno zakonodavstvo će se mijenjati ako mi uspijemo nađi dovoljno kvalitetnu većinu unutar parlamenta Bosne i Hercegovine. Vrijeme za to je isteklo. Imamo još neke opservacije u Domu naroda koji smo dali mi i u Zastupničkom domu koji su dali Bošnjaci zajedno sa nekim lijevim strankama. Uvjeren sam da za to više vremena nema. Pokušat ćemo još ova dva-tri mjeseca koliko još parlament radi, a pozivam sve institucije Republike Hrvatske da iskoriste svoje autoritet i utjecaj unutar asocijacija kojima pripadaju EU i NATO savezu, ali i svih drugih da otvore pitanje hrvatskog naroda u BiH dok za to još ima vremena.", rekao je Čović, koji je bio još nejasniji kada je trebao ocijeniti podržava li Milanovićevu inicijativu, no zato je nahvalio premijera.

"Sve što u konačnici može donijeti dobro i naravno prije svega sada sam razgovarao s predsjednikom Vlade Republike Hrvatske. Nemjerljiv je doprinos koji daje Vlada RH i sam gospodin Plenković zadnjih šest godina." , rekao je i dodao da nije dobro da postoji sukob između čelnih ljudi Hrvatske.

Tvit ili sjednica VNS-a

Dok Predsjednik predlaže sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost zbog izbornog zakona, premijer Andrej Plenković Čoviću je izrazio podršku tvitom. "Bez izborne reforme u Bosni i Hercegovini neće se omogućiti legitimna zastupljenost konstitutivnih naroda, tvitao je u srijedu premijer Andrej Plenković.

"Nakon raspisivanja Općih izbora u BiH, s Draganom Čovićem o daljnjim naporima za ostvarivanje ravnopravnosti Hrvata u BiH, kao i važnosti jedinstva HNS-a BIH", napisao je premijer u objavi na Twitteru uz fotografiju s Čovićem, predsjednikom HNS-a BiH.