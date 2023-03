Vojni stručnjak Robert Barić u Globusu je rekao da bi ljeto moglo biti trenutak ukrajinskog udara, sa središnjim udarom prema Zaporiškoj oblasti kako bi se prekinuo kopneni most od Rusije do Krima. Pritom, bitka za Bahmut, čija vojna važnost ne predstavlja moguću prekretnicu, važna je utoliko ukoliko predstavlja simbol, Rusija ga mora osvojiti, a Ukrajina učiniti sve u svojoj moći da to bude što teže, prenosi Jutarnji list.

Ruski zapovjednik pod pritiskom

Ozbiljni vojni analitičari upozoravaju da sadašnjem zapovjedniku ruskih snaga Valeriju Gerasimovu istječe tromjesečni rok u kojem mora ostvariti uspjeh pa se otvorila rasprava kako bi general mogao sačuvati poziciju. Najjednostavniji je odgovor izgledan - eskalirati sukob, što bi moglo imati kohezivni učinak i na unutarnjopolitičkom planu u Rusiji, konačna potvrda da je u ratu s NATO-om.

Tri scenarija eskalacije

Tri su najčešće spominjana scenarija moguće eskalacije ruske agresije na Ukrajinu: snage Kijeva napadnu ruski teritorij oružjem koje su dobile sa Zapada; Moskva napadne lokacije preko kojih prelazi zapadna vojna pomoć Ukrajini; razotkriva se da Peking šalje oružje Moskvi.

Narodna Republika Kina je protivljenjem završnim dokumentima na posljednjim sastancima G20 demonstrirala podršku Rusiji koja bi mogla kulminirati posjetom predsjednika Xi Jinpinga Moskvi ovog proljeća, o čemu bruje ruski mediji. Treba se nadati da će odluka Beijinga biti trezvena te da će Xi na stol dobiti procjene koje govore da Rusija ni s kineskim oružjem nema snage za ofenzivu jer joj za to nedostaje profesionalna, motivirana vojska - plaćenici i mobilizirani nisu dostatni, čak ni kada nizak moral ne bi bio problem.

Ukrajina kao poligon za testiranje

Ipak, postoji važan razlog zašto bi se Kina (otvorenije) uključila u rat, da se sukob u Ukrajini iskoristi kao test oružja prije invazije na Tajvan.

Chase Blazek u Stratforu piše da bi se time NR Kina aktivno uključila u pokušaj promjene granica u Europi, što bi imalo dalekosežne posljedice po ukupne odnose Beijinga i većine europskih zemalja: dvojba je na čiji bi stranu stale Srbija i Mađarska. Ako kinesko oružje donese premoć agresoru i dovede u pitanje obranu Ukrajine, nije isključeno da SAD zaključi da je trenutak za udar na napadačke snage.

Prva su dva scenarija izglednija i u prvi tren djeluju manjom prijetnjom jer se može zaključiti da bi odgovor obiju strana ostao u domeni konvencionalnog sukoba. Dosadašnja je doktrina Rusije i NATO-a bila jednostavna i razumljiva: svakako izbjeći prelijevanje rata izvan granica Ukrajine

Začarani krug odmazde

Najveći rizik je lančana reakcija jer NATO mora reagirati na udar Rusije, a dvojba je hoće li odgovor smatrati dostatnim i u kojoj će mjeri Moskva biti pripravna nakon reakcije zaustaviti slijed napada, odnosno ne odgovoriti. Rusija može izvesti napad na transportne rute kojima stiže oružje Ukrajini u članicama NATO-a, može napasti baze u tim zemljama ili čak, procjenjuje u analizi think-tanka RAND, izvesti udar na bazu Ramstein.