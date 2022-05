Čeljust otmičara je promijenjena i četiri prepoznatljiva "zečja" zuba ispravljena u tajnoj posjeti privatnoj stomatološkoj klinici u Njemačkoj.

Otkriveni dokazi

Doletio je tog rujna iz Portugala u svoju domovinu, gdje je živio blizu mjesta nestanka Madeleine u svibnju 2007. zbog operacije. Ubrzo nakon toga, skica umjetnika obučenog u FBI-u pokazala je čovjeka s izbočenim zubima koji je viđen kako vreba u blizini apartmana za odmor McCannovih u Praia da Luz, a djevojka koja je u bila blizini je podvrgnuta mučnom nepristojnom izlaganju. 19 dana prije nego što je Madeleine nestala, također je policajcima rekla da je krivac "izbočio zube".

Izvori su rekli da je kasnije obnovio njemačku putovnicu prije nego što se vratio u Portugal. U drugom zaokretu, novi svjedok je otkrio da je B poznavao kompleks u kojem je Madeleine nestala. Dokaze bombe otkrila su dva istraživača, TV filmaša koji su sada usko povezani s tužiteljima.

Tužitelji su uvjereni da će on ove godine biti optužen za njezin nestanak i seksualni napad na drugu djevojčicu. Vijesti dolaze nakon što su njemačkoj policiji dostavili dosje nekih dokaza iz njihovih vlastitih istraga o 45-godišnjem čudovištu. Otkrili su zjapeće rupe u B-ovim tvrdnjama o nevinosti.

O osumnjičeniku

Istrage su otkrile da je Nijemac radio za tvrtku koja je obavljala poslove u apartmanima za odmor u Portugalu gdje je Madeleine nestala i da je on poznavao to mjesto "iznutra", a osuđen pedofil i silovatelj je imao stomatološku operaciju na potencijalno inkriminirajućim zubima samo nekoliko mjeseci nakon što je nestala iz Ocean Cluba u Praia da Luzu 2007. godine.

To otkriće je iznimno važno jer se on u više navrata pokušavao distancirati od obližnjeg seksualnog napada djeteta 19 dana prije nego što je Madeleine nestala u dobi od tri godine.

Desetogodišnja Nijemica se 9. travnja 2007. igrala na plaži u Salemi kada joj je prišao goli muškarac. Govoreći na njemačkom, perverznjak ju je uhvatio za ruku i počeo izvoditi seksualni čin na sebi prije nego što su užasnuti roditelji djevojčice stigli zbog čega je on pobjegao u smjeru plaže Boca do Rio.

Policajcima su dali opis mladog, preplanulog bijelca s kratkom plavom kosom, zavojem na ruci, tragovima na tijelu i što je ključno, četiri zuba koji vire iz njegove gornje čeljusti. Djevojka, koja sada ima 25 godina, od tada je identificirala B, koji je sedam godina živio blizu Praia da Luz, kao osumnjičenika njemačkoj policiji, rekavši da izgleda "kao zec".

B je u zatvoru u Njemačkoj zbog silovanja 72-godišnje američke turistkinje u Portugalu te je žestoko zanijekao da je perverznjak s plaže. No, možda njegovo samopouzdanje proizlazi iz spoznaje da je ubrzo nakon toga drastično promijenio izgled.

Popravak zubi

U rujnu 2007. se potajno vratio u Njemačku iz Lisabona na veliku operaciju rekonstrukcije zuba. Zubi su mu popravljeni, a čeljust promijenjena u privatnoj klinici u Wuerzburgu u Bavarskoj.

Njemačka policija ima ove dokaze i tužitelji su sada uvjereni da će on biti optužen za slučaj Salema i Madeleine. The Sun je ranije izvijestio da je e-fit koji je nacrtao umjetnik obučen u FBI-u u siječnju 2008. također pokazao osumnjičenog s istaknutim "štrčećim" zubima.

Viđen je kako vreba blizu stana McCannovih tri puta u noći kada je nestala. Policija je kasnije tvrdila da je ušla u trag i isključila osumnjičenog.

Dovoljno dokaza

Njemački tužitelj Hans Christian Wolters rekao je prošli tjedan da ima sve što mu treba kako bi procesuirao B. Mislio je na slučaj njemačke djevojke, ali i na Madeleine.

Također je danas otkriveno da su tužitelji rekli da će se on definitivno suočiti s daljnjim optužbama od kraja svibnja do početka lipnja. Oni također uključuju navodnu otmicu i silovanje predstavnice irske turneje Hazel Behan i nepristojno izlaganje četvero djece u igralištu u Algarveu 2017.

U međuvremenu, drugi izvori povezuju B i s Ocean Clubom. Jedan stari prijatelj, čiji identitet je zaštićen, prvi put ga je susreo u Portugalu 1995. godine. Otkrio je da je zlotvor radio za tvrtku za tehničke usluge koja je često radila poslove u kompleksu za odmor. “Poznavao je svaki stan. Znao je lokaciju iznutra, znao je brave”, rekao je. “Bio je vrlo dobar s alatima i strojevima i školovao se za automehaničara. Često je postavljao nadstrešnice na balkone i verande u Ocean Clubu.”

Ali bivši uredski administrator, koji je živio blizu Praia da Luz 25 godina, nije sumnjao u njega. Dodao je: “Imao je ovu ljupku djevojku Silke i još smo u kontaktu. Još uvijek mi je teško povjerovati da je učinio toliko loših stvari.”

Provjerene bivše djevojke

Tijekom mukotrpnih istraga, ustanovljeno je da su tužitelji provjerili svaku od B-ovih bivših djevojaka. "Nitko nije mogao dati jasan iskaz", rekao je jedan izvor.

Jedna bivša, Nicole Fehlinger, živjela je s njim više od godinu dana nakon što je izašao iz zatvora u Portugalu u prosincu 2006. jer je bio osuđen za krađu. Rekla je njemačkoj policiji da ju je zapravo nazvao tijekom večeri 3. svibnja 2007., one noći kada je Madeleine nestala, rekavši joj da je na dugom putu.

Užasne policijske greške spriječile su ga da potencijalno već bude iza rešetaka prije nego što su McCannovi, iz Rothleya, Leicsa, stigli u Portugal prije 15 godina. Pet dana nakon mučnog nepristojnog razotkrivanja, policijski kapetan odbacio je progon osumnjičenika.

U izvješću piše: “S obzirom na to da se nema više što prijaviti i ne postoji mogućnost provođenja dubinske analize u ovom trenutku, istraga je zatvorena.”

Da su tragali za dokazima, policija bi otkrila da B, tada 30-godišnjak, gotovo savršeno odgovara opisu. U to je vrijeme često boravio u ili oko Boca do Ria u svom kamperu VW Westfalia. Umjesto toga, ništa nije poduzeto i Madeleine je ubrzo nestala, piše The Sun.