Imat će plaće poput njemačkih, a jedva uhvatili korak s najsiromašnijim zemljama Europe?

Grad Cheb (njem. Eger) s 32.000 stanovnika nalazi se na krajnjem zapadu Češke, nedaleko od njemačke granice. Njegovo obnovljeno povijesno središte grada još uvijek odiše njemačkom atmosferom, gotovo 80 godina nakon protjerivanja Sudetskih Nijemaca koji su ovdje živjeli do 1945. godine, piše Luboš Palata za Deutsche Welle.

Tu još uvijek stoji palača njemačkog cara iz loze Staufera Friedricha Barbarosse iz 12. stoljeća. Njemačka granica udaljena je samo sat vremena hoda, a postoje i redovne željezničke veze s obližnjim bavarskim gradovima. Građani Cheba rado kupuju u jeftinijim i bolje opskrbljenim njemačkim supermarketima.

Česi koji su se ovdje naselili nakon protjerivanja Sudetskih Nijemaca i koji i danas žive u Chebu i okolici mogu svakodnevno uspoređivati ​​češku i njemačku stvarnost: njihove su plaće daleko ispod njemačke razine. I ne samo to: niže su nego i u ostatku Češke.

Najniže plaće u cijeloj Češkoj

Prema podacima Češkog statističkog ureda, prosječna bruto plaća u Chebu iznosi manje od 40.000 kruna (CZK), oko 1.600 eura, dok u najbogatijem dijelu Češke, glavnom gradu Pragu, iznosi 56.000 CZK (oko 2.220 eura). Mnogi mladi stoga bježe s periferije u češku unutrašnjost. A od ljudi u radnoj dobi koji ostaju ovdje, veliki dio radi u susjednoj Njemačkoj. Ovdje se traže obrtnici, tvornički radnici ili građevinski radnici, kao i akademici tehničkog smjera s dobrim poznavanjem njemačkog jezika.

Sin Jarmile Bile, žene u srednjim šezdesetima koja u hladno, zimsko jutro šeće pješačkom zonom Cheba, također radi u Njemačkoj. "Radi jednostavne vodoinstalaterske radove na gradilištu i kući donosi dvije i pol tisuće eura neto mjesečno. Ovdje nikad ne bi zaradio toliko", kaže ona.

Čak i mlađi stanovnici, poput srednjoškolca Jana Baxe, imaju iskustva s radom u Njemačkoj. Ljeti je imao posao preko praznika u Bavarskoj i kaže da nakon ovog iskustva više nikad ne bi radio u Češkoj. "Razlika je ogromna. U Njemačkoj jednostavno dobijete najmanje 500 kruna (oko 20 eura) po satu, a to vam nitko ne daje ovdje u Chebu", kaže Baxa. U češkom gradu pristojna satnica za privremeni posao iznosi samo oko 150 kruna (6 eura).

Za pet godina plaće kao u Njemačkoj?

Stoga ne čudi što su ljudi u Chebu reagirali s iznenađenjem i skepsom kada je premijer Petr Fiala obećao da će u roku od pet godina uskladiti plaće u Češkoj s razinom u Njemačkoj. Pobijedi li na izborima sljedeće jeseni na čelu sadašnje vladine koalicije, osigurat će da plaće uskoro budu jednake onima u Njemačkoj i Austriji, najavio je sredinom studenoga.

"Potreban mi je jači i trajni mandat kako bismo mogli stvoriti prostor za tvrtke koje napreduju i mogu plaćati ljudima plaće kao u Bavarskoj", rekao je na češkoj televiziji. To je izazvalo žestoku raspravu u Češkoj, no većina reakcija bila je skeptična i ironična. U maloj anketi u Chebu gotovo su svi odgovorili slično kao i Jarmila Bila: "Da bismo mi u Češkoj za pet godina imali plaće kao one u Njemačkoj, Njemačka bi u međuvremenu morala bankrotirati."

A dobre vijesti stižu od 1. siječnja.

Češke plaće daleko ispod njemačkih

Nakon 1990. češki gospodarski model temeljio se na niskim plaćama u odnosu na Zapad, što je u kombinaciji s kvalificiranim radnicima i relativno dobrom infrastrukturom privuklo zapadne, a time i njemačke investitore u zemlju.

Iako su češke plaće rasle brže od onih u starim članicama Europske unije, još su daleko od dostizanja zapadnih razina. Prema Eurostatu, čak i nakon 20 godina članstva u EU-u, one su porasle samo s oko 30 na 44 posto trenutnih njemačkih bruto plaća.

Unatoč relativno stabilnom rastu, Česi su po bruto prihodu iza sebe uspjeli ostaviti samo zapadnoeuropske zemlje Portugal, Grčku i Maltu. Ipak, češke su plaće druge najviše među bivšim komunističkim zemljama koje su u međuvremenu u EU-u - nakon Slovenije. No u međuvremenu su osobito u Poljskoj i baltičkim zemljama plaće počele brzo sustizati one u Češkoj.

Ne Bavarska, nego Saska-Anhalt kao mjerilo

Ekonomski stručnjaci obećanje Petra Fiale ne smatraju potpuno nedostižnim - pogotovo ako cilj nisu plaće u bogatoj Bavarskoj, nego u gospodarski osjetno manje produktivnim novim saveznim državama na istoku Njemačke, gdje su plaće još uvijek osjetno ispod nacionalnog prosjeka.

"Ako bi nominalne plaće u Češkoj rasle za deset posto godišnje, prosječna kupovna moć današnjih Nijemaca mogla bi biti dostignuta za pet godina. Pod uvjetom da njemačke plaće rastu samo dva posto godišnje za to vrijeme", kaže Daniel Münich u razgovoru za DW. Ali je li to realno? Ekonomist iz Praškog centra za ekonomska istraživanja i diplomsko obrazovanje (CERGE-EI) sumnja: "Problem je što se ove godine očekuje da će njemačke plaće rasti brže od čeških."

Uhvatite korak sa Zapadom umjesto da se uspoređujete s Mađarskom

Sada su se i mnogi vladini političari ogradili od ovih najava, no Fiala inzistira na svojoj izjavi. "Nadam se da ćemo se postupno približiti njemačkim plaćama. Ali za to su potrebni brojni uvjeti. Razlika između plaća u Češkoj i Njemačkoj je dramatična", rekao je Jaromír Skopecek, ekonomist iz Fialine Demokratske građanske stranke ( ODS). "Vrijeme kada smo se ravnali prema poljskim, slovačkim ili mađarskim plaćama je prošlo. Uvjeren sam da se moramo orijentirati prema uspješnijim zemljama."

To naglašava i premijer Fiala. Izbori iduće godine odlučit će hoćemo li nastaviti zapadnim putem ili se vraćamo Mađarskoj i Slovačkoj, kaže Fiala. Pritom aludira na populističke proruske vlade Roberta Fica u Bratislavi i Viktora Orbana u Budimpešti, koje šef češke oporbe, oligarh Andrej Babiš (ANO), doživljava kao svoje saveznike.

Plaće u Slovačkoj i Mađarskoj znatno su niže nego u Češkoj. Babišova divovska tvrtka Agrofert svojim češkim zaposlenicima također isplaćuje plaće od 40.000 CZK (1.600 eura), što je znatno niže od češkog prosjeka.

