Časne Bernadette, Regina i Rita provalile u samostan: Imaju i pratetelje na mrežama, evo zašto

Tri časne sestre koje su pobjegle iz doma za starije i nemoćne kako bi se vratile u svoj samostan u dvorcu blizu Salzburga, gdje su provele veći dio života, korak su bliže tome da tamo i ostanu, piše Guardian o zanimljivom slučaju koji je zainteresirao javnost.

Časne sestre Bernadette (88), Regina (86) i Rita (82), provalile su u svoj samostanski dom u Elsbethenu prošlog rujna uz pomoć bivših učenica katoličke škole u kojoj su predavale i drugih podupiratelja. Njihov slučaj je privukao pažnju cijelog svijeta.

Dikasterij za doktrinu vjere (DDF), vatikanski odjel zadužen za vjersku disciplinu u Katoličkoj crkvi, još nije službeno odlučio o sudbini časnih sestara i mogli bi proći mjeseci dok to ne učine.

Foto: Joe Klamar/AFP/Profimedia

Ček se mišljenje Vatikana

Međutim, planovi da se časne sestre dovede u Rim, smatraju se pozitivnim znakom i tumače kao korak bliže rješavanju spora u njihovu korist.

Pomoćnik blizak časnim sestrama rekao je austrijskim medijima da je Vatikan "u načelu" za to da se sestrama da pravo da ostanu u svom samostanu. Međutim, službena presuda još nije donesena.

Sestre se bore protiv kampanje svog poglavara, koji ih je optužio da su prekršile "zavjet poslušnosti", koji su dale prilikom zaređenja, u trenutku kada su napustile dom za starije i nemoćne u koji su bile preseljene 2023.

Prorektor Markus Grasl iz obližnje opatije Reichersberg rekao je da samostan više nije prikladan za časne sestre zbog nekoliko kamenih stepenica i drugih uvjeta koje predstavljaju prepreku u njihovoj poodmakloj dobi.

Obratile se papi za pomoć

Tri sestre kažu da su poslane u dom za starije i nemoćne protiv svoje volje te da žele umrijeti u svom samostanu, inače smještenom u impozantnom dvorcu Goldenstein.

Foto: Joe Klamar/AFP/Profimedia

Časne se pozivaju na crkveni zakon o stabilnostas loci: zavjet trajnosti koji se očekuje od osobe koja ulazi u sveti red u zamjenu za obvezu prema njima od strane crkve.

Lokalni pomagači pružili su im cjelodnevnu njegu i sigurnost, uključujući ponovno postavljanje brava koje su promijenjene nakon njihovog odlaska te ponovnu ugradnju dizala za stepenice koje je uklonjeno.

Časne sestre, koje su augustinskog reda, obratile su se papi Lavu XIV., također augustincu, da intervenira u njihovo ime. Još nije poznato u kojoj se mjeri papa uključio u njihov slučaj, ali crkveni insajderi kažu da je upoznat s teškom situacijom u kojoj se tri časne sestre nalaze.

Gesta anonimnih dobročinitelja

Zahvaljujući donaciji koja navodno dolazi od privatne osobe ili nekoliko njih, a koje žele ostati anonimne, tri časne bi trebale otputovati u Rim u sljedeća dva mjeseca, u pratnji medicinskog osoblja. Očekuje se da će imati audijenciju kod pape.

"Tri časne sestre su vrlo sretne što mogu putovati u Rim. Nikada prije nisu bile tamo i putovanje će za njih biti nešto sasvim posebno", rekao je za austrijsku televiziju ORF njihov glasnogovornik.

Andreas Englisch, istaknuti njemački promatrač Vatikana, u svom je tjednom podcastu "Šapati Vatikana" (Vatikangeflüster) rekao da su ga izravno kontaktirali "velikodušni" donator ili donatori sa sjedištem u Rimu, ali nije znao ili nije htio otkriti njihov identitet.

Dodao je kako vjeruje da časne sestre mogu očekivati ​​privatnu audijenciju kod pape Lava.

"Siguran sam da će ih htjeti primiti", rekao je.

Foto: Joe Klamar/AFP/Profimedia

Spas u društvenim mrežama

Časne sestre stekle su znatnu bazu pratitelja na Instagramu i Facebooku, objavljujući isječke iz svakodnevnog života, uključujući dokaze o svojoj sposobnosti da ostanu u samostanu.

Te objave su im pomogle da privuku pažnju na svoj slučaj, iako su krajem prošle godine smanjile aktivnosti na društvenim mrežama u dogovoru s Vatikanom te objavile da im to povećava vjerojatnost da će smjeti ostati u samostanu.

Zahtjev Vatikana stigao je kao odgovor na pismo koje su časne sestre napisale Vatikanu, a u kojem su se žalile na postupanje prema njima od strane Grasla i zaklade Reichersberg, koja dijelom posjeduje zgradu samostana zajedno s nadbiskupijom Salzburg.

Foto: Alex Gist/Stringershub Inc./Profimedia

Austrijskim medijima časne su, preko pomoćnika, poručile da su primile odgovor u kojem su obaviještene da Dikasterij "radi na pronalaženju pravednog, humanog i održivog rješenja" kako bi se okončao spor. Zauzvrat su zamoljene da "traže unutarnji mir i razmišljanje u duhu osame".

Časne sestre zahvalile su javnosti na suosjećanju i podršci u to vrijeme te naglasile da bi bez medijske pažnje bile "bespomoćno izložene bezobzirnosti i samovolji naše nadređene".

