Između Federalne sigurnosne službe (FSB) Vladimira Putina i ruskog Ministarstva obrane nakon pobune grupe Wagner izbio je pravi rat, izjavio je Kijev. Andrij Černjak, predstavnik Glavne obavještajne uprave Ministarstva obrane Ukrajine, rekao je da je kratkotrajna pobuna vođa plaćenika Jevgenija Prigožina proteklog vikenda otkrila slabosti ruskog predsjednika.

To je, prema njegovim riječima, izazvalo "otvoreni rat" između takozvanih "kula" Kremlja - kojima upravljaju ruski ministar obrane Sergej Šojgu i direktor FSB-a Aleksandar Bortnikov - te da je "likvidacija" dužnosnika jednih od drugih vjerojatna. Ministarstvo obrane i sjedište FSB-a udaljeni su samo 3 km jedan od drugoga u centru Moskve, piše Daily Mail.

Surovikin prvi stadao u čistki

Čini se da je već jedna visokopozicionirana osoba postala žrtva propale pobune, a riječ je o ruskome "Generalu Armagedonu" Sergeju Surovikinu, koji se vjeruje da je uhićen nekoliko dana nakon što su plaćenici izveli pobunu. Njega se nije čulo od subote, kada se pojavio u videu pozivajući na prekid pobune.

Pretpostavlja se da je zamjenik zapovjednika ruskih snaga koje se bore u Ukrajini zatočen u zloglasnom moskovskom zatvoru Lefortovu nakon što su američki dužnosnici tvrdili da je podržao Prigožinov marš na glavni grad i da se nad njim provodi ispitivanje. Izvješća koja su povezivala Surovikina s Wagnerom čini se da su potvrđena kada je ruska istražna grupa Dossier Centre tvrdila da je pronašla dokumente koji pokazuju da je on tajni VIP član grupe Wagner.

Brojni iz vrha vojske nisu se javili obiteljima

Aleksej Venediktov, bivši voditelj radijske postaje Ekho Moskvy, istaknute neovisne radio postaje koju su vlasti zatvorile nakon što je Moskva napala Ukrajinu, rekao je da Surovikin i njegovi bliski pomoćnici već tri dana nisu u kontaktu s obiteljima, ali nije izrijekom rekao da je uhićen. Drugi istaknuti vojni kanal, Rybar, koji vodi bivši službenik za odnose s javnošću Ministarstva obrane, izvijestio je da je u tijeku čišćenje redova jer vlasti istražuju navode da su neki mogli stati na stranu Prigožina.

Surovikin je povezan s Prigožinom od vremena kada su obojica bili aktivni u Siriji, gdje Rusija vodi vojnu akciju od 2015. godine kako bi ojačala vladu sirijskog predsjednika Bashara Assada i pomogla mu povratiti teritorij nakon razornog građanskog rata. Ranije ovog tjedna New York Times izvijestio je da američki dužnosnici vjeruju da je Surovikin unaprijed znao za pobunu. Upitan o tom izvješću, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov to je odbacio kao "špekulacije i tračeve". U četvrtak je Peskov odbio komentirati je li Surovikin uhićen. Kada su ga novinari Associated Pressa upitali vjeruje li predsjedniku Surovikinu, odgovorio je da Putin surađuje s ministrom obrane i načelnikom Glavnog stožera te je uputio pitanja o dužnosnicima na Ministarstvo obrane. Također je uputio sva druga pitanja o Surovikinu i njegovom statusu Ministarstvu obrane.

Brutalni nadimak zbog brutalnih taktika

Surovikin, koji je zapadni mediji nazivali "General Armagedon" zbog svoje brutalne taktike u Siriji i Ukrajini, zaslužan je što je ojačao rusku obranu nakon što se Moskva povukla s velikog dijela ukrajinskog teritorija prošle jeseni uslijed brze protuofenzive Kijeva. Međutim, Putin ga je u siječnju zamijenio generalom Valerijem Gerasimovom, stavljanjem šefa glavnog stožera na čelo ruske borbe u Ukrajini. Surovikin je degradiran na poziciju Gerasimovljeva zamjenika. Gerasimovljeva sudbina također je nejasna nakon propale pobune. Dok se Šojgu pojavljivao na nekoliko događanja koja je Putin posjetio, Gerasimov je izostao.

Pitanje je koliko Putin ima kontrolu nad vojskom

Bivši američki potpredsjednik Mike Pence izjavio je da je "otvoreno pitanje" ima li ruski predsjednik potpunu kontrolu nad svojom vojskom uslijed izvještaja o unutarnjem ratu u ruskoj obrambenoj strukturi nakon pobune Wagnera. Ako se zaista provodi čišćenje, moglo bi doći do destabilizacije vojnog lanca zapovijedanja i daljnjeg urušavanja morala vojnika - nešto što si ruska vojska ne može priuštiti dok se nastavljaju pojavljivati novi incidenti pobune i dezertiranja na bojištu.

Novi video prikazuje nezadovoljne vojnike - bivše osuđenike koji su pušteni iz zatvora da se bore - koji sada strahuju od Putinovih protuobavještajnih službenika jer su obećali da se neće vratiti u "stroj za mljevenje mesa" na bojištu. Muškarci kažu da su njihovi suborci bili pokošeni od strane ukrajinskih snaga, gubeći 128 od oko 150 u jurišnoj brigadi, prema jednom izvješću. Jedan od ruskih boraca koji se pobunio rekao je u videu poslanom svojim suprugama: "Došli su do nas i rekli: 'Dečki, morate se vratiti na bojište'. Ponovno u 'mljevenje mesa', gdje smo već bili. Nećemo se vratiti odande. Odbijamo ići dalje, izvršavate borbene zadatke. Predajemo se ratnoj policiji. Ako netko od nas umre, to znači da nismo umrli na bojištu, jednostavno smo ubijeni [zbog odbijanja borbe]. Ako netko od nas sada umre... znači da ga je upravo ubila vlastita strana."

Bivši robijaši odbijaju vratiti se u 'stroj za mljevenje mesa'

Bivši osuđenici - viđeni u Prijutnju, regiji Zaporižje - izašli su u javnost usred izvještaja da Putinove snage koriste staljinističku taktiku pucanja na one koji odbijaju boriti se. Oni su bili dio procijenjenih 70.000 zatvorenika - uključujući silovatelje i ubojice - koje je Putin oslobodio u svojim naporima da napadne Ukrajinu. "Mi smo ostaci jurišne rigade", rekao je čovjek odabran kao njihov glasnogovornik na videu. "Nas je nekada bilo 150... Sada izgleda da nas ima manje od 30. To su jedini preostali muškarci nakon žestokih bitaka", rekao je. "Danas smo vraćeni s bojišta u ove stanove. Ovdje FSB-ov pukovnik prijeti mobiliziranima koji odbijaju [boriti se]... Nismo opskrbljeni streljivom, niti vodom ili hranom. Ranjenici nisu izvedeni. Ratni mrtvi trunu tamo, nitko ih ne uklanja. Izdaju se strašne naredbe [od zapovjednika]... Vjerujemo da jednostavno bivamo ubijeni..."

Dok ruske vojne jedinice odbijaju boriti se u Ukrajini, čini se da se dobrovoljački borci i dalje prijavljuju u grupu Wagner, unatoč nedavnom dekretu Šojgua da svi dobrovoljci moraju potpisati ugovore s ruskim vojnim jedinicama. Izvještaji BBC News Russia i Meduza sugerirali su da su telefonske linije za regrutiranje grupe Wagner i dalje aktivne. Izvor iz FSB-a rekao je da se članovi grupe Wagner suočavaju s odmazdom ukrajinskih snaga i "uopće nemaju podršku Moskve". Neki ruski dobrovoljci rekli su novinarima da su se pridružili Wagneru jer je to bio način da zarade novac, ali da nisu očekivali da će se naći u borbi protiv Ukrajine. "Nitko od nas nije znao da ćemo se boriti s Ukrajinom", rekao je jedan od dobrovoljaca. "Mnogi su mislili da ćemo ići u Siriju."