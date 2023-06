Sergej Surovikin, ruski zapovjednik poznat pod nadimkom 'general Armagedon', jedan je od najviših vojnih službenika koji se posljednjih dana nalazi u centru pažnje svjetske javnosti. Surovikin je navodno podržao pobunu šefa Wagnera Jevgenija Prigožina, a uz to je i sam bijesan na vojno rukovodstvo. Surovikin je godinama poznat kao jedan od najsurovijih ruskih generala, a sve intrigira luksuzni život koji su on i njegova supruga Ana vodili.

Jedan od donedavno najomiljenijih Putinovih zapovjednika inače živi raskošni život uz pomoć "krvlju natopljenih" milijuna. Njeguje imidž nemilosrdnog tvrdoglavog čovjeka i već desetljećima je jedan od glavnih ruskih generala koji upravljaju mnogim vojnim operacijama.

Tijekom zapovijedanja u Siriji dobio je nadimak 'general Armagedon' nakon što su njegove snage bile odgovorne za pogibiju mnogih vojnika i civila.

Luksuzna vila kod Moskve

Upravo je rat u Siriji bio odlična prilika za Putina i njegove prijatelje da zarade velik novac, zaključuju istražitelji ruske Zaklade za borbu protiv korupcije (ACF) koju je osnovao Aleksej Navaljni. Surovikin je toliko "napunio džepove" da je zajedno sa suprugom za 3,1 milijun eura kupio luksuznu vilu na prelijepom imanju u Rusiji.

Marija Pevčik, istražiteljica ACF-a koja je pratila Surovikinove aktivnosti stjecanja novca u Siriji, rekla je da je daleko od toga da je patriotski ratnik, on je samo "lopov i prevarant".

"Ne znam koje bih druge termine koristila za osobu koja zarađuje na uništavanju gradova i ubijanju civila. On je korumpiran i zainteresiran za svoj posao, a ne za služenje zemlji. Motivacija mu je osobno bogaćenje i bogaćenje njegove obitelji. Željeli smo ljudima uništiti sliku da je on časni general koji se bori za svoja uvjerenja, dokazati da je to laž", rekla je ona.

U Siriji je Surovikin krenuo u biznis s Genadijem Timčenkom, jednom od najbližih Putinovih prijatelja koji je platio izgradnju ogromne palače na obali Crnog mora. Njih su se dvojica obogatili kada je režim Bašara al Asada dao Timčenkovoj kompaniji ekskluzivna prava za izvoz fosfata iz dva nalazišta u blizini Palmire. Iako nisu glamurozni, fosfati su vrlo unosan posao i postoji velika globalna potražnja za njihovom upotrebom u gnojivu za uzgoj usjeva.

Veze s Wagnerom

U to vrijeme Palmira je bila uporište Islamske države, ali je Surovikin iskoristio svoje trupe da ih ukloni s tog područja. Zatim je koristio plaćenike Wagner grupe da rade kao osiguranje za izvoz robe iz zemlje. Surovikin se ondje toliko zbližio s Wagnerom da je postao tajni VIP član te paravojne organizacije, sugeriraju dokumenti do kojih je došao CNN. "General Armagedon" se zajedno s još najmanje 30 drugih visokih ruskih vojnih i obavještajnih dužnosnika našao na toj ekskluzivnoj listi.

U nastavku posla s fosfatima, Timčenkova kompanija je Surovikinovoj supruzi Ani isplatila 1,3 milijuna eura preko tvrtke koju je kontrolirala, otkrio je ACF.

Tijekom svog boravka u Siriji, Surovikin je nadgledao nemilosrdno gađanje klinika, bolnica i civilne infrastrukture u Idlibu koji drže pobunjenici 2019. godine. Napadi su trajali 11 mjeseci i pokazali su bezosjećajno zanemarivanje života otprilike tri milijuna civila u tom području, objavio je Human Rights Watch.

"Njegov novac je natopljen krvlju", rekla je Pevčik.

Surovikin i njegova supruga su zatim iskoristili novac za financiranje načina života koji je bio daleko iznad onoga što je mogao očekivati od vojne plaće.

POGLEDAJTE VIDEO: Putin se končano obratio javnosti. Život u glavnom ruskom gradu vraća se u normalu, a šef Wagnera se posuo pepelom

Suludo korumpirana elita

Kupili su vilu vrijednu 3,1 milijun eura u kompleksu ParkVille u blizini Moskve. A njihovi kombinirani prihodi u prethodnih pet godina iznosili su u prosjeku 116.000 eura godišnje. Luksuzna vila koju su kupili uključuje bazen, teretanu, glavnu spavaću sobu, garažu za dva automobila, kao i poseban prostor za poslugu.

Pevčik vjeruje da bi količina novca koju su general i njegova žena dobili mogla biti mnogo veća nego što pokazuju zapisi.

Par je sudjelovao na novogodišnjoj zabavi 2022. s nekim od Putinovih najbližih spin doktora i propagandista. Među njima su glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov i šefica medijske kuće koju financira država Russia today Margarita Simonjan.

Surovikinov način života može biti šokantan za obične građane, ali Pevčik kaže da je uobičajeno da ruski generali "pune svoje džepove".

"Ruska vojna elita je suludo korumpirana. Samo pogledajte njihovu imovinu, automobile, palače koje grade za sebe i svoje ljubavnice. Ovi ljudi otkrivaju svoju službenu plaću, ali znamo da ta plaća nije dovoljna da kupe jednu desetinu onoga što stvarno posjeduju. Oni žive kao kraljevi i šeici u usporedbi s većinom vladinih službenika", kaže Pevčik.