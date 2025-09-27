Brutalne 'odgojne' metode: Tete u vrtiću vezale djecu za stolice ljepljivom trakom

Istraga njemačkog Državnog odvjetništva potresla je općinu Sommerkahl u Donjoj Franačkoj, koja broji oko 1250 stanovnika. Dvije odgojiteljice iz lokalnog dječjeg vrtića sumnjiče se za tjelesne ozljede i protupravno oduzimanje slobode djece.

Sve je krenulo kada se nekoliko roditelja obratilo postaji Radio Primavera, piše Fenix.

“Trebamo vas”, napisali su u anonimnom e-mailu, uz tri uskličnika.

Prema toj dojavi, djelatnice vrtića navodno su ljepljivom trakom vezivale djecu za stolice kako bi ih natjerale da mirno sjede. Jedna majka, koja je željela ostati anonimna, izjavila je:

“Saznali smo to tek kad su neka djeca počela pričati o tome. Sada je, kaže, jasno zašto mnoga djeca nisu voljela ići u tu grupu u vrtiću", rekla je.

Djeci je, navodno, u vrtiću rečeno:

"Ne smijete to reći kod kuće - inače će biti problema.”

Tek od prošlog tjedna ne rade

Incidenti su se navodno dogodili tijekom veljače i ožujka 2025. godine.

U međuvremenu se oglasila i općina Sommerkahl. U izjavi objavljenoj na službenoj internetskoj stranici navode kako optužbe shvaćaju vrlo ozbiljno. Od travnja su u stalnom kontaktu s Državnim odvjetništvom. Ipak, iako su vlasti bile rano upoznate s optužbama, odgojiteljice su, prema izjavama zabrinutih roditelja za Radio Primaveru, u početku nastavile raditi.

"Želimo biti tu za djecu i roditelje te rasvijetliti sve iznesene optužbe.” No, prema istraživanju lista “Main-Echo”, većina roditelja do nedavno uopće nije znala da istraga postoji. Državno odvjetništvo je navodno čak obustavilo istragu u međuvremenu, a zatim ponovno otvorilo.

“Kako bi se osigurala sveobuhvatna istraga”, izjavio je glasnogovornik tužiteljstva za novine. Tek je u utorak potvrđeno da dvije odgojiteljice više nisu u službi, ali tek od prošlog tjedna.

Državno odvjetništvo je za “Bild” izjavilo da postoje dva moguća oštećena djeteta. U dječjem vrtiću u Sommerkahlu ima ukupno oko 60 mjesta za djecu.

