Pitanje vremena kada će Vladimir Putin napustiti predsjedničku fotelju, a njegovi nasljednici imaju plan da ga smjeste u sanatorij, piše The Mirror.

Naime, kako predviđa bivši šef britanske obavještajne službe MI6, Sir Richard Dearlove, Putin bi do sljedeće godine mogao biti smješten u ustanovu za liječenje ljudi s kroničnim bolestima.

Postoji niz tvrdnji o lošem zdravlju ruskog vođe, a neke izvješća sugeriraju i da pati od raka, da je podvrgnut kemoterapiji i liječenju steroidima među ostalim bolestima. Drugi izvještaji tvrde da Putin pati od Parkinsonove bolesti ili demencije u ranoj fazi.

Mijenja se raspoloženje

Bivši šef britanske tajne obavještajne službe rekao je da će Putin uskoro napustiti ured kako bi dobio liječničku pomoć. "Mislim da će otići do 2023., ali vjerojatno u lječilište, iz kojeg neće izaći kao vođa Rusije", rekao je Dearlove.

“Ne kažem da neće izaći iz lječilišta, ali više neće izaći kao lider Rusije. To je način da se stvari pomaknu dalje bez državnog udara", dodao je.

Dearlove je rekao da se mišljenje stručnjaka u Rusiji možda počinje mijenjati, što bi moglo ukazivati i na promjenu stava. "Mislim da se javno mnijenje u Rusiji još uvijek ne mijenja, ali se mišljenje stručnjaka možda počinje mijenjati", rekao je.

Bivši obavještajac je ispričao kako je bio "prilično zapanjen" kada je čuo posljednju Putinovu reakciju na planove Švedske i Finske za pridruživanje NATO-u i spekulirao je da "negdje u Kremlju dolazi do promjene raspoloženja".

"Putin je rekao sve dok NATO ne otvori vojne baze u Švedskoj i Finskoj, njihov ulazak u NATO neće biti problem za Rusiju. Mislim da bi mogli biti znakovi promjene", nastavio je.

Raspad već sljedeće godine

Dearlove je rekao da postoje "neke vrlo čudne fotografije Putina" i nazvao je njegovo lupkanje nogom tijekom nedavnog sastanka "prilično čudnim". Nagađao je da dolazimo do "kraja ovog režima u Rusiji", ali "to ne znači da će nestati".

“Tijekom sljedeće godine ili možda 18 mjeseci on će se raspasti. Nema sumnje da je ovaj ukrajinski pothvat katastrofa. Gospodarstvo je u kaosu, sankcije će se stvarno početi osjećati u sljedećih tri do šest mjeseci, bit će vrlo visoka inflacija i iznad toga, vojno je to potpuni fijasko", dodao je.

Putinovo zdravlje je narušeno više od pet godina, tvrdi nova istraga. Sugerira se da je ruski predsjednik tjednima bio odsutan iz javnosti od 2017. Nezavisni ruski medij Proekt proveo je studiju i pomno pregledao njegove odsutnosti, kao i posjete liječnika specijalista.

Posjete liječniku u posljednjih pet godina dokazuju da mu se zdravlje već neko vrijeme pogoršava, prenosi Express.co.uk. Bivši špijun Christopher Steele, koji je vodio odjel za Rusiju pri MI6 u Londonu, kaže da je Putin ozbiljno bolestan i da mu je sada potrebna 24-satna medicinska njega.