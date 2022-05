Spekulacije o narušenom zdravlju ruskog predsjednika Vladimira Putina sve su glasnije, a izvještaja je sve više. Prednjače britanski mediji, pa tako najnovije informacije o zdravstvenom kartonu ruskog despota donosi britanski tabloid Mirror.

Bivši britanski špijun: Putina cijeli dan prate doktori

Ovoga puta u medije je istupio bivši britanski obavještajac Christopher Steele koji kaže kako je Putin stalno okružen liječnicima. Steele vjeruje da je tajanstvena bolest koja muči predsjednika stavila Kremlj u nezavidnu poziciju balansiranja između suočavanja s Putinovim zdravstvenim stanjem i ratom u Ukrajini.

Gospodin Steele je vodio odjel za Rusiju britanske obavještajne službe MI6 u Londonu između 2006. i 2009. godine, rekao je za britanski radio LBC kako "točni detalji" Putinovog stanja još uvijek nisu poznati, čak niti njegovim visokopozicioniranim kolegama. No, tvrdi kako je poznato da je Putinu 24-satna medicinska njega. Prema ranijim izvještajima Putin je neprestano u pratnji tima liječnika. Čak i između duljih sastanaka, ruski predsjednik je primoran izaći kako bi dobio medicinsku skrb.

'U Kremlju vlada sve veći nered i kaos'

"Dakle, očito je da je ozbiljno bolestan - nije jasno koliko je to terminalno i je li neizlječivo, u to ne možemo biti potpuno sigurni. No, svakako to stanje ima ozbiljan utjecaj na upravljanje Rusijom", kazao je Steel. Posljednjih tjedana spekulira se o raznim bolestima od kojih bi mogao bolovati Putinu - brojni izvještaji govore da se radi o raku te da je Putin podvrgnut kemoterapiji te da uzima steroide. Drugi pak izvještaji govore o Parkinsonovoj bolesti ili ranoj fazi demencije.

Steelovi komentari dolaze nakon što je ukrajinski general bojnik Kirilo Budanov kazao kako je Putin boluje od raka te kako je u Rusiji u tijeku operacija njegovog micanja s pozicije.

"U Kremlju je sve veći nered i kaos, nema jasnog Putinovog političkog vodstva, on je sve bolesniji i u vojnom smislu strukture zapovjedništva ne funkcionriaju kako bi trebale", rekao je Steele.