Britanski vozači koji su se u nedjelju zatekli na autocesti ostali su zaprepašteni nesvakidašnjim prizorom: četiri ogromna vojna kamiona u pratnji šest policijskih vozila prolazilo je autocestom koja je u tom trenutku bila zatvorena za promet ostalim vozilima.

Vozač Ian Laurie (48), rekao je da je bilo "sablasno" i "čudno" vidjeti vojna vozila u kišno nedjeljno poslijepodne. Ovaj snimatelj iz Kingstona vozio se cestom M40 blizu Bicestera, Oxfordshire, kada je vidio da je promet na drugoj strani zaustavljen. Zatim je ugledao prvi policijski kombi prije nego što se suočio s cijelim konvojem za koji se nagađa da sadrži nuklearno oružje. Naime, u blizini se nalazi veliki vojni skladišno-distributivni centar Ministarstva obrane.

Ian, koji se vozio u Wales na posao, rekao je za The Sun: "Bio sam šokiran kad sam to vidio. Zbog toga su zaustavili promet i bilo je kašnjenja. Stvarno je bilo veliko. Dojam je bio kao da idu u rat. Nisam znao što je to, ali pretpostavljam da su bile bojeve glave. Ne vidim što bi drugo moglo biti s tom razinom zaštite. Pretpostavljam da sve to moraju prevoziti cestom, ali bilo je čudno vidjeti to u nedjelju popodne. Mislio sam da će to učiniti noću. Uz sve te stvari oko Rusije, bilo je pomalo sablasno. Postajemo opušteni u vezi s nuklearnim oružjem jer je ono zamišljeno kao sredstvo odvraćanja. Ne mislim da će Putin pritisnuti gumb, ali psihički, čudan je osjećaj to vidjeti. Ne bojim se toga, ali je čudno", izjavio je.

'Samo neke nuklearke'

Ogromni zeleni kamioni marke Mercedes-Benz poznati su po tome što nose nuklearne bojeve glave, a obično putuju u konvojima brzinom do 80 km/h. Teški su 44 tone, imaju sedam osovina, a prikolica je prekrivena ceradom.

The Sun se za komentar obratio Ministarstvu obrane, no još nisu dobili odgovor.

Još jedan nevjerojatan video objavljen je prošloga tjedna na TikToku - korisnik @jackavoll objavio je video pod naslovom "Samo neke nuklearke", a prikazuje trenutak kada je policija zaustavila promet dok prolazi konvoj koji nosi nuklearne bojeve glave.

