Šojgu zvao britanske, francuske i turske kolege prvi put od početka invazije

Tijek događaja:

ISW: Šojgu želi uplašiti Zapad

3.56 Institut za proučavanje rata (ISW) objavio je analizu poteza ruskog ministra obrane Sergeja Šojgua koji je razgovarao telefonom s francuskim ministrom obrane Sebastienom Lecornuom i turskim i britanskim kolegom Hulusijem Akarom i Benom Wallaceom o sukobu u Ukrajini. To se nije dogodilo još od početka ruske invazije na Ukrajinu 24. veljače.

Šojgu je pozivima vjerojatno nastojao usporiti ili obustaviti zapadnu vojnu pomoć Ukrajini i oslabiti NATO savez. Šojgu je zasebno nazvao svoje kolege iz Francuske, Turske, Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Država, tvrdeći da se Ukrajina sprema izvesti napad koristeći “prljavu bombu” (konvencionalni eksploziv prožet radioaktivnim materijalom koji nije nuklearno oružje) kako bi optužila Rusiju za korištenje oružja za masovno uništenje, stoji u analizi ISW-a.

Predstavnici Sjedinjenih Država, Ujedinjenog Kraljevstva i Ukrajine kategorički su zanijekali i osudili Šojguove navode, a američki ministar Austin nazvao je svog britanskog kolegu, Bena Wallacea, nakon razgovora sa Šojguom. Francuska i Turska zasad nisu izdale službene izjave. Šojguove tvrdnje vjerojatno ne nagovještavaju ni ruske pripreme za korištenje nestrateškog nuklearnog oružja u Ukrajini. Šojguovi komentari vjerojatno ne nagovještavaju nuklearni napad na jedan ili više velikih ukrajinskih naseljenih mjesta ili kritičnu infrastrukturu.

Šojguovi pozivi, i pojačavanje lažnih prijetnji prljavom bombom od strane ruskih državnih medija, stoga su vjerojatno namijenjeni zastrašivanju zapadnih država kako bi smanjile ili ograničile potporu Ukrajini, dok se Rusija suočava s kontinuiranim vojnim neuspjesima i vjerojatnim gubitkom zapadnog Hersona do kraja godine, piše ISW.

Zašto je Herson važan

1.27 Herson, koji je prije rata imao 280.000 stanovnika, jedina je regionalna prijestolnica koju su zauzele ruske snage. Njegov gubitak bio je veliki udarac za Ukrajinu zbog položaja na rijeci Dnjepar, blizu ušća u Crno more, i njegove uloge velikog industrijskog središta. Herson se također nalazi na točki s koje se može prekinuti dotok pitke vode iz Dnjepra prema Krimu. Kijev je blokirao te vitalne zalihe nakon aneksije, a Putin je ranije spominjao važnost njihove obnove, piše AP.

Herson je i jedna je od četiri regije koje je Rusija nezakonito anektirala nakon lažnih referenduma prošlog mjeseca. Putin je proglasio ratno stanje u Hersonu i tri druge anektirane regije. General Sergej Surovikin, novoimenovani ruski zapovjednik u Ukrajini, čini se da priprema pozornicu za moguće povlačenje iz Hersona, priznajući da je situacija u regiji "prilično teška" za Moskvu i napominjući da se tamošnja "borbena situacija još uvijek razvija".

Ruske vlasti, koje su u početku odbacivale razgovore o evakuaciji grada, ovog su tjedna oštro promijenile retoriku, upozoravajući da bi Herson mogao doći pod masovno ukrajinsko granatiranje te su krenuli pozivati stanovnike na evakuaciju - ali samo na područja pod kontrolom Rusije. Vlasti su objavile da je do subote otišlo oko 25.000 ljudi. Dužnosnici regionalne uprave koju je imenovala Moskva također su se povukli, zajedno s drugim državnim službenicima.

Moskva je upozorila da bi Ukrajina mogla pokušati napasti branu hidroelektrane Kahovka, oko 50 kilometara uzvodno, i poplaviti široka područja, uključujući grad Herson. Ukrajina to opovrgava i optužuje Rusiju da branu prije povlačenja planira dići u zrak kako bi izazvala katastrofalne poplave. Povlačenje iz Hersona i drugih područja na zapadnoj obali Dnjepra razbilo bi ruske nade o ofenzivi na zapad prema Mikolajivu i Odesi, kako bi Ukrajini presjekli pristup Crnom moru. To bi također omogućilo Moskvi da izgradi kopneni koridor do separatističke regije Transnistrija u Moldaviji, gdje se nalazi velika ruska vojna baza.

Za Ukrajinu bi zauzimanje Hersona postavilo pozornicu za povrat dijela regije Zaporižje i drugih područja na jugu, te na kraju povratak na Krim. Vraćanje kontrole nad Hersonom također bi značilo da bi Kijev mogao ponovno prekinuti opskrbu Krima.