Snage ruskog predsjednika Vladimira Putina se povlače iz Ukrajine. Nisu uspjeli osvojiti zemlju u koju ih je njihov vođa poslao. Rusi se oovlače u neuspjehu, ali svaka radost zbog toga je kratkog vijeka. Jer kako su se ruske snage povukle, svijet je vidio što su učinili zemlji koju su napali, piše u komentaru za The Sun britanski autor i politički analitičar Douglas Murray.

Očito je ruska vojska bila iznenađena brzinom kojom su morali bježati, budući da nisu imali vremena prikriti tragove, a svijet je ima priliku vidjeti njihove zločine u Ukrajini. U gradu Buča, nedaleko od glavnog grada Kijeva, prve ukrajinske snage koje su se vratile u grad uspjele su snimiti užase. Tijela civila ležala su na ulici ispred mnogih kuća.

Murray ističe da su svi ti ljudi bili strijeljani te da su neki bili i prethodno vezani. Ruske snage su išle od kuće do kuće ubijajući sve koje su pronašli. Drugdje su tijela jednostavno ležala uz cestu. Na nekim od najtragičnijih slika koje su se pojavile bili su ljudi koje su Rusi ubili dok su pokušavali obaviti najosnovnije zadatke.

Primjerice, čovjek kojeg su Rusi pogubili dok se pokušavao vratiti kući s krumpirom kako bi prehranio obitelj. Stotine nevinih ljudi masakrirane su upravo u ovim ukrajinskim gradovima. Jasno je da je ruska vojska čini ratne zločine koje god bi mjesto u Ukrajini zauzela. Ubijali su ne samo nenaoružane muškarce, već i žene i djecu. Pojavljuju se strašne priče, kao nešto iz najmračnijih dana 20. stoljeća. Na autocesti izvan Kijeva pronađena su djelomično izgorjela tijela golih žena.

'Trupe su životinje'

Očevici u gradu Irpinu, sjeverno od glavnog grada, ispričali su kako su vidjeli da pijani ruski vojnici razbijaju vrata kuća, pljačkaju i izvlače žene kako bi ih silovali. Jedna baka u gradu opisala je da je vidjela kako ruski vojnici siluju majku i njezinu 15-godišnju kćer. Ruski vojnici nisu bili muškarci, rekla je, već "životinje".

Jučer je jedna ukrajinska zastupnica Lesia Vasylenko na internetu podijelila sliku žene koju su pronašli silovanu i ubijenu od strane ruskih vojnika. Žena, čije je tijelo pronađeno u blizini Mariupolja, također je bila mučena. Između ostalog, ubojice su joj urezale kukasti križ u njezina leđa.

Riječ je najvjerojatnije o referenci na Putinovu veliku laž da su njegove trupe morale ući u Ukrajinu jer njome vladaju nacisti. Neovisno o tome vjeruje li Vladimir Putin u ovu laž ili ne, mnogi njegovi građani i vojnici vjeruju. A način na koji su se ruske trupe ponašale prema običnim Ukrajincima pokazuje neke od rezultata toga.

Murray se pita što bi sada svijet trebao učiniti? Vidjeli smo scene za koje smo se nadali da ih više nikada nećemo vidjeti. Cijeli svijet nakon 1945. trebao se temeljiti na tome da se takvi zločini nikada više nikada ne dogode.

Putinove laži

Naravno, zločini su se dogodili. U Ruandi 1990-ih. U Bosni i Hercegovini te drugim dijelovima bivše Jugoslavije u tom istom desetljeću. No, smatra Murray, ono što se dogodilo u Ukrajini na neki je način još teže prihvatiti. Ne samo zato što se ova invazija dogodila na pragu Europe, već zato što se dogodila na najotvoreniji način.

Putin nije prikrivao svoje postupke. Skupio je svoje trupe na granici jedne suverene zemlje, a zatim poslao stotine tenkova, borbenih aviona i desetke tisuća vojnika u Ukrajinu. Bila je to invazija kakvu Europa nije vidjela desetljećima.

Malo je vjerojatno da je ovo kraj sukoba Rusije i Ukrajine. Ali čak i da jest, postavljat će se pitanja što se još moglo napraviti i što bi se sad trebalo napraviti. Ujedinjeno Kraljevstvo je među prvima shvatilo što Putin smjera. Više od gotovo bilo koje druge, Britanci su pomogli Ukrajini tijekom proteklog desetljeća, obukom i oružjem kako bi mogli oduprijeti ruskom napadu. Kad je ruski napad na Ukrajinu počeo, pojačali su te napore.

Groblje putinizma

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij više puta je zahvalio Ujedinjenom Kraljevstvu. Drugi su se pridružili, iako mnogo kasnije. Ali, kako je rekao Zelenskij, ostale zemlje treba prozvati i posramiti.

Kada se zemlje G7 sljedeći sastanu, trebale bi razmotriti kako se to uopće dogodilo. Ali prije toga trebaju planirati što će učiniti. Američki predsjednik Joe Biden već je govorio o suđenju Putinu za ratne zločine. Ali to su prazne prijetnje. Putin se neće predati Haagu i Rusija ga se neće odreći.

Sve što se sada može učiniti je natjerati Rusiju da plati. Napraviti od nje međunarodnog izgnanika. Učiniti sve da vlast plati za zločine u Ukrajini. Zaplijeniti imovinu koju su ukrali, zaustaviti ih u pljački i još više iscrpiti njihovu vojnu snagu.

Ako Ukrajina može biti groblje Putina i putinizma, onda to trebamo učiniti, smatra Murray. Bila bi to vrsta osvete za ljude koje je ubio u Ukrajini, a nije se ni potrudio pokopati ih, piše Murray za The Sun.

