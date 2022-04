O situaciji u Ukrajini nakon što do javnosti stiže sve više snimki ruskih ratnih zločina u ukrajinskim gradovima, ponajprije u Buči, govorilo se u HRT-ovoj emisiji 'Otvoreno'.

Stručnjak za sigurnost Gordan Akrap rekao je kako će se ruska vojska najvjerojatnije povući sa sjeveroistoka Ukrajine.

'Ruske sposobnosti sada su znatno slabije'

''Oni drže komunikaciju, ne drže prostor. Jednostavno ne može se održati jer nisu ispunjeni strateški ciljevi. Vrlo vjerojatno će se ruska vojska povući s ostalom vojskom koja se povukla oko Kijeva. To je put preko tisuću kilometara željeznicom preko Bjelorusije, kroz Rusiju do Harkiva. U tom području će se vjerojatno reorganizirati i obnoviti postrojbe. Treba reći da se ne mogu više obnoviti s onim profesionalnim sastavom kakav je. Njihove napadačke sposobnosti će biti znatno slabije nego što su bile početkom rata'', rekao je Akrap.

On smatra da je ruska strana odustala od napada na Odesu kopnenim putem zbog nedostatka snage.

'Ukrajinske oružane snage oslobodile su Mikolajiv i krenule su prema Hersonu kako bi odvukle dio napadačkih postrojbi ruskih oružanih snaga koje idu pravcem preko Zaporožja na sjeveroistočni dio. Ukrajina je naoružana brojnim protuoklopnim i protuzračnim sustavima, dobivaju besposadne letjelice koje imaju mogućnost nanošenja ozbiljne štete pješaštvu. Postoji velika vjerojatnost da će dobiti najmodernije pametno oružje. Rusi svoje sustave nisu nigdje testirali. Testirali su ih u Siriji i na poligonima u Rusiji, ali ih nikad nisu suočili sa zapadnim sredstvima. To je ozbiljan problem. Vidi se od prvog dana da Rusi nemaju tu snagu ni tehnološku moć suočiti se sa zapadnim sredstvima. Ukrajina je u ovih pet tjedana mobilizirala i obučila veliki broj ljudi i nisam siguran da će oni uspjeti na takav način'', ustvrdio je Akrap.

'Stvara se neka nova konfiguracija'

Akrap je naglasio da u međunarodnim odnosima stvari nikad nisu crno-bijele. "Nemate nikad jedan događaj kojeg možete gledati samo kao cjelinu. Sama činjenica da se ozbiljno provode istrage, pripreme i donesu optužnice protiv osoba za koje se procijeni da su odgovorne za zločin učinile jako puno, rekao je.

Odvjetnik Anto Nobilo se nadovezao i rekao da se može napraviti istraga, podići optužnica, ali na međunarodnim sudovima nema suđenja u odsutnosti. "Ovaj svijet je stvoren onako kako je odgovaralo velikim silama za vrijeme Hladnog rata. Sad se vjerojatno slaže neka nova konfiguracija u svijetu. Ne znam hoće li biti snage da se to drugačije posloži", dodao je.

Akrap je istaknuo da Zapad ne želi da Rusija bude poražena i ponižena u potpunosti. "Ovo nije ruski rat jer ne može se izjednačiti cijeli narod s ovim što se događa", dodao je.

'U Ukrajini puno veći terorizira manjeg'

Novinar Gordan Malić komentirao je analogiju Vukovar-Mariupolj rekavši da je stanje u Mariupolju vjerojatno još gore.

''Iz snimaka se vidi da je to jedan potpuno uništeni grad. Da biste uništili grad koji je veći od Vukovara u 15 dana, morate to napraviti uz jako puno žrtava. Vukovar je rušen gotovo tri mjeseca. Mislim da su žrtve puno veće. Društvenim mrežama i raznim kanalima kruže razne informacije o tome, užasni videozapisi. Svjedočio sam nekim snimkama iz mariupoljskih prosektura koje su stravične, s raskomadanim tijelima u ogromnim prostorijama. Ne znaju gdje će s njima. To otprilike podsjeća na atmosferu oko vukovarske bolnice 1991. godine. Te snimke govore jednu drugu stvar, ukrajinska politika i ukrajinska vojska ne žele objavljivati tu vrstu informacija. Jedna od ideja ovih zločina koji se događaju u pograničnom dijelu Ukrajine, gdje dominiraju čečenski borci, koji su u mnogo ratova ubijali civile, da demoraliziraju stanovništvo radi napuštanja tih krajeva. Ruska vojska i politika žele da se ti krajevi napuste'', rekao je Malić.

Putin, kaže Malić, želi da se o tim zločinima ne raspravlja, jer kad se raspravlja o njima, raspravlja se o njemu. Podsjetio je na izjave predsjednika Zorana Milanovića, koji je parafrazirajući Vladka Mačeka, rekao da kad se veliki tuku, mali doduše ne trebaju stajati ispod stola, ali i ne moraju plesati na stolu.

''Prvo, u Ukrajini, kao što znamo, ne tuku se veliki. Tamo puno veći, puno jači terorizira puno slabijeg i manjeg. Amerikanci, dakle NATO i EU s ratom u Ukrajini, što je bila jedna od prvih teza predsjednika Milanovića, imaju veze otprilike kao i Vatikan ili Berlin i Europska zajednica s ratom u Jugoslaviji i Hrvatskoj. Nikakve'', rekao je Malić.

'Izvjesno je da neće biti kažnjavanja zločina'

Odvjetnik Anto Nobilo rekao je da stvari nisu ni približno tako jednostavne jer principi univerzalne pravde za koje mislimo da su se uspostavili u svijetu, nisu učinjeni za velike sile.

''Osjetili smo međunarodnu pravdu, Haški tribunal koji je osnovan, ali mi smo bili ovdje male države. Nas su na razne načine pritiskali - ekonomski, ulaskom u EU i na druge načine, da se ostvari suradnja i mi smo ostvarili suradnju. U slučaju Ukrajine i Rusije imamo međunarodni sud koji je teritorijalno nadležan za ono što se događa u Ukrajini. Sve što na teritoriju Ukrajine mogu istražiti, mogu podići optužnice. Problem je što Rusija nije pristupila tom sudu'', objasnio je Nobilo.

Bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt rekla je kako situacija u Ukrajini podsjeća na svjetsku nemoć, uspostave sustava koji će osigurati pravdu i mir.

''Mi nemamo taj sustav da ako formirate ad hoc sud, ne možete odmah formirati jer Vijeće sigurnosti daje placet za to. Međunarodni sud može samo države procesuirati, a ni to nije opće realno u ovom slučaju. Sve više se sad vrtimo u krugu u kojem je izvjesno da neće doći do nekakvog kažnjavanja onih koji su počinili zločine. Rusija bi trebala predložiti istragu nad strašnim zločinima u Buči. Nema međunarodnih predstavnika i promatrača na području Ukrajine'', rekla je.

Rat u Ukrajini iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.