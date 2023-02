U studiju Net.hr-a gostovao je geopolitički analitičar Branimir Vidmarović. Komentirajući niz tema i trenutne geopolitičke prilike u svijetu uzrokovane ratom u Ukrajini, Vidmarović se osvrnuo i na zaoštravanje odnosa između Kine i SAD-a te je komentirao koliko je ta situacija opasna.

"To je jako opasno. Polako se, pogotovo u zapadnim medijima, normalizira razgovor o sukobu između SAD-a i Kine. Prije 10-15 godina to je bio neki najluđi hipotetski scenarij, sada je sve češće i normalnije. Spominju se čak i nuklearne rakete, obveza obrane Tajvana pod bilo koju cijenu. I stalno se govori o neizbježnosti konflikta", upozorio je Vidmarović.

"Američka politika nažalost sama sebi stvara neizbježnost, sama sebe uvodi u tu klopku i kreira fenomen samoostvarujućeg proročanstva. To je dosta opasno", kazao je.

Pojasnio je da se radi o dva radikalno drugačija svjetonazora. "Amerikanci su realisti i funkcioniraju po poučku "Zemlja koja se razvija postaje prijetnja meni i moramo ići u rat. Ako se velesila razvija, onda je prijetnja za mene i moj utjecaj". Kinezi kao civilizacija, koja nije nositelj te realistične perspektive nego teorija o izgradnji harmoničnih odnosa, smatra da se svaka zemlja može razviti i na taj način maksimizirati dio kolača i da svi mogu egzistirati mirno, na istoj planeti, bez da se pokolju i bez da ikome budu prijetnja", rekao je.

Dodaje da Kina smatra da oni nisu prijetnja SAD-u. "Ta dva svjetonazora se ne mogu primiriti, to je nemoguće", kaže.

"Kako Amerika inzistira na tom realizmu i Kina se polako uvlači u taj realizam i počinju shvaćati da stvari na ovom svijetu ne funkcioniraju onako kako bi ona htjela, da ne ide sve u idiličnoj harmoniji međuljudskih i međudržavnih odnosa, nego da se moraš laktariti i da će vjerojatno neko nekome morati pokazati zube", rekao je.

Nova pravila igre

Komentirao je i nedavne incidente s navodnim kineskim špijunskim balonima koji su oboreni iznad SAD-a. "Baloni su nešto novo, jedna eskalacija u smislu novih pravila igre u smislu podvlačenja crte. Kada dvije velesile dođu do trenutka gdje toleriraju špijuniranje jedna druge, to se dogodilo svojevremeno između Amerike i SSSR-a, promijenila su se pravila igre. Nakon Karipske krize došlo je do poboljšanja odnosa i prihvaćanja međusobnih pravila igre. Bilo je tu špijunaža, romani su napisani o tome. Ali to je bilo normalno, normalni dio igre“, rekao je.

Dodaje da je to bio normalni dio igre i između SAD-a i Kine. "Kina je bila slabija, nije mogla odgovoriti, ali se toleriralo i jednima i drugima. Sada kada je Kina stekla neke kapacitete, kada je počela biti prijetnja, stvari su se u američkoj percepciji malo promijenile", kaže ovaj analitičar.

"Sama činjenica obaranja jednog kineskog objekta s neba je signal promjene pravila igre. Amerikanci kažu da oni to neće više tolerirati i onda se očekuje da će i Kinezi to prihvatiti i Amerikancima to tolerirati. To nas vodi prema nekoj eskalaciji, nekom eskalatorom ciklusu", rekao je Branimir Vidmarović u studiju Net.hr-a.

Cijeli intervju pogledajte u nastavku.