Vladimir Putin nije se previše suzdržavao u intervjuu s Tuckerom Carlsonom. Bio je prilično opušten i davao je vrlo dugačke odgovore.

U razgovoru s američkim konzervativnim televizijskim voditeljem, Putin je poručio kako Rusija ne želi nikakvo širenje rata koji je trenutačno unutar ukrajinskih granica.

"Globalni rat ne dolazi u obzir. To se protivi zdravom razumu, jer bi takav rat doveo čovječanstvo na rub uništenja. Isto tako, Rusija nema nikakve interese ni u Poljskoj, Latviji, ni nigdje. Samo u jednom slučaju možemo uzvratiti, a to je ako dođe do napada na Rusiju iz, primjerice, Poljske", rekao je Putin.

I dok je Putin u svom govoru ponovio neke već od ranije poznate poruke, pažnju je privukla njegova neverbalna komunikacija. Vanjskopolitički analitičar Božo Kovačević za Danas.hr je kazao da je Putin u ovom intervjuu pokazao veliku samouvjerenost.

'Najupečatljivija je samouvjerenost'

Stav ruskog predsjednika posebice je dolazio do izražaja kada je zastupao svoje povijesno-filozofske stavove. Putin je očito, kaže Kovačević, uvjeren da će Rusija pobijediti i da je povijest na njezinoj strani.

"Putin se ponašao kao čovjek koji zna više od voditelja, koji se očito dobro pripremio, kao čovjek koji ga zapravo poučava u pitanjima kako ruske povijesti tako i aktualnih međunarodnih odnosa. Sve u svemu, to govori da je Putin zadovoljan činjenicom da može dati intervju zapadnim medijima jer misli da je to prilika da pokaže svijetu da je Rusija u pravu", govori Kovačević kojemu se čini da je Putin zadovoljan stanjem u Rusiji i percepcijom njegove vlasti u inozemstvu.

'Pokazao je da je ovladao umijećem komunikacije'

"Svakako je on ovdje pokazao da je ovladao umijećem komunikacije i da on uspijeva voditi intervju onako kako hoće, unatoč tome što ga intervjuira vrlo iskusan voditelj koji se dobro pripremio. Ovo je ipak Putinova predstava za međunarodnu javnost kojom se on nastoji pokazati kao državnik i intelektualac koji jako dobro poznaje povijest svoje zemlje", naglasio je naš sugovornik.

Za razliku od ovog intervjua, za domaće nastupe mu je puno važnije pokazati da on kontrolira sve u zemlji i da ispunjava svoja obećanja pa odmah daje rješenja na namještena pitanja o nekom problemu, otprilike kao što je to radio pokojni gradonačelnik Bandić, ističe Kovačević.

"U ovom intervjuu Putin se pozicionira kao svjetski lider koji je svojim vještinama komunikacije i obrazovanjem superioran zapadnim liderima koji su trenutno neprijateljski raspoloženi prema njemu", zaključio je analitičar.

