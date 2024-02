Rusija nema nikakav interes napasti Poljsku ili Latviju, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin u prvom razgovoru za neki zapadni mediji nakon što je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu.

Putin je u dvosatnom intervjuu razgovarao s američkim konzervativnim televizijskim voditeljem Tuckerom Carlsonom koji ga je na početku pitao zašto misli da bi Sjedinjene Američke Države mogle pokrenuti napad na Rusiju. Putin mu je odbrusio: "Nisam to rekao. Je li ovo talk show ili ozbiljan intervju", pitao ga je na što je američki novinar nasmijao.

Ruski je predsjednik poručio kako Rusija ne želi nikakvo širenje rata koji je trenutačno unutar ukrajinskih granica.

'Bilo bi smiješno da nije tužno'

"Globalni rat ne dolazi u obzir. To se protivi zdravom razumu, jer bi takav rat doveo čovječanstvo na rub uništenja. Isto tako, Rusija nema nikakve interese ni u Poljskoj, Latviji, ni nigdje. Samo u jednom slučaju možemo uzvratiti, a to je ako dođe do napada na Rusiju iz, primjerice, Poljske", poručio je Putin, a prenosi Reuters.

Putin je pričao na ruskom, a njegove su izjave prevodili na engleski. Intervju je započeo s dugim osvrtom na odnose Rusije s Ukrajinom, Poljskom i drugim zemljama, a dugo je vremena negodovao jer je, naveo je, Ukrajina bila na rubu dogovora o okončanju neprijateljstva tijekom pregovora u Istanbulu još u travnju 2022., nakon što su se ruske trupe povukle iz neposredne blizine Kijeva.

"Pa neka sad misle kao preokrenuti situaciju", kazao je. "Nismo protiv toga. Bilo bi smiješno da nije tako tužno. Beskrajna mobilizacija u Ukrajini, histerija, domaći problemi, prije ili kasnije će rezultirati sporazumom", kazao je.

Uvjeren da će se prije ili kasnije Rusija i Ukrajina dogovoriti, a on, tvrdi, želi da se ova situacija riješi putem pregovora.

'Neka SAD prestane slati oružje Ukrajini i rat će biti gotov u par tjedana'

"Rusija još uvijek nije postigla ciljeve koji su određeni ovom specijalnom vojnom operacijom. Zapad je počeo shvaćati kako je nemoguće strateški poraziti Rusiju. Sada je vrijeme da razmisle kako i što dalje. Mi smo za dijalog spremni", poručio je Putin te je naglasio kako je njegova zemlja, unatoč svim sankcijama s kojima se suočila "postala najjača europska ekonomija 2023. godine".

Upitan može li se sjetiti zadnjeg puta kada je razgovarao s američkim predsjednikom Joe Bidenom, Putin je rekao da ne može. Vjeruje da su zadnji put pričali prije veljače 2022. godine, odnosno početka ruske invazije na Ukrajinu.

"Zašto bih trebao sve pamtiti? Imam puno svojih stvari koje radim i domaće političke teme", kazao je pa poručio da će rat biti gotov u nekoliko tjedana ako SAD prestane slati oružje Ukrajini.

Osvrnuo se Putin i na Sjedinjene Američke Države te dodao kako vjeruje u obnavljanje komunikacije.

"Do toga će doći ako se SAD-e naviknu da se svijet mijenja. Moraju se prilagoditi novom svijetu i novim odnosima snaga. S nekim prijašnjim američkim predsjednicima imao sam uistinu dobar odnos. Prvenstveno mislim na Georgea Busha mlađeg kojeg su mnogi podcjenjivali, ali je bio vrlo dobar. Shvaćao je puno toga i dobro je radio. Sličan odnos sam imao i s Donaldom Trumpom. Ali, ponavljam, ako ideja dominacije ostane pod svaku cijenu u američkoj javnosti ništa se neće promijeniti", kazao je Putin te je dodao kako je svima jasno da su "Amerikanci uništili plinovod Sjeverni tok".

Također je rekao da vjeruje kako je moguće postići dogovor o oslobađanju američkog novinara Evana Gershkovicha koji se nalazi u pritvoru u Rusiji već godinu dana i čeka suđenje zbog optužbi za špijunažu. Sugerirao je da Moskva zauzvrat želi da Njemačka oslobodi Vadima Krasikova, koji je 2019. osuđen za ubojstvo čečenskog disidenta u Berlinu, iako ga nije eksplicitno spomenuo imenom, prenosi Reuters.

