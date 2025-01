Kovačević upozorava na crni scenarij za Hrvatsku: 'To vodi do rata svih protiv svih, apsolutni kaos'

Meksički zaljev preimenova je u Američki, potezom pera Kubu je proglasio zemljom koja financira terorizam, povlači svoju zemlju iz Pariškog sporazuma i najavljuje eru vraćanja potrošnje ugljikovodika i poručuje Amerikancima: "Drill, baby drill!" (buši, buši dušo - naftu), otvoreno progovara o Grenlandu kao predmetu američkog interesa i povlači svoju zemlju iz Svjetske zdravstvene organizacija (WHO).

Donald Trump prvim potezima izazivao nemir diljem svijeta, prvim potezima lansirao u život svoj predizborni program koji je već odavno mnoge šokirao diljem svijeta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vanjskopolitički analitičar Božo Kovačević za Danas.hr komentirao je odustajanje od WHO-a rekavši da je to samo dosljedno provođenje politike po kojoj Amerika ne bi trebala biti uključena u međunarodne organizacije: "To je rekao i u inauguralnom govoru - to inzistiranje na nezavisnosti i slobodi Amerike. Po njegovom razumijevanju, članstvo u međunarodnim organizacijama i obveze koje iz toga proizlaze sputavaju Ameriku i njezino rukovodstvo u donošenju odluka. Znamo da je još u prošlom svom prvom mandatu Trump bio protiv Svjetske trgovinske organizacije, a znamo da je dovodio u pitanje i Ujedinjene narode i NATO".

Iako se zbog povlačenja SAD-a iz Svjetske zdravstvene organizacije spominje kako će se ugroziti veliki programi borbe protiv opakih bolesti koje ubijaju milijune ljudi (spomenimo tuberkulozu, dječju paralizu, HIV), za Kovačevića to je manje šokantan korak od onih koji bi se mogli dogoditi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Trump je najavio osvajanje'

A to je nešto što je do jučer bilo nezamislivo - teritorijalno osvajanje drugih zemalja.

"Trump je najavio osvajanje. Kao u vrijeme Divljeg zapada kada se neprestano pomicala granica Amerike, da će on biti predsjednik koji će u povijesti ostati zapamćen po tome što je proširio granice Sjedinjenih Država. To se odnosi na Panamu i Kanadu. Sve su to potencijalni ciljevi njegovih teritorijalnih osvajanja", otvoreno progovara Kovačević o scenarijima koji na prvu zvuče prilično zloslutno.

U slici svijeta u kojem se Kanada čini kao zacementiran teritorij, suverena država za koju je teško pomisliti da bi je netko napao, Kovačević nesputano kaže da i take šokantne ideje sada zvuče realno.

Grenland, Panama i Kanada

"S obzirom na svijet u kojem smo dosad živjeli, na norme i kriterije u skladu s kojima su se državnici dosad ponašali, ovo nije šokantno ako to uspoređujemo s onim što je Donald Trump dosad radio i govorio. Čini se da on iskreno misli sve to što govori. A ako bismo baš sve njegove izjave o Grenlandu, Panami i o Kanadi pokušali staviti u kakav takav kontekst u povijesti američke politike, to je onda povratak na 19. stoljeće kad je državni tajnik, pa kasnije i predsjednik SAD-a James Monroe, objavio svoju doktrinu koja je kasnije nazvana Monroeova doktrina. Stvar se svodi na to da dvije Amerike - Sjeverna i Južna - pripadaju Amerikancima. A to znači da ni jedna imperijalna sila izvan Amerike ne bi trebala imati utjecaj na američku politiku", govori Kovačević.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

To se prije svega odnosilo na velike europske sile - Englesku, Francusku, Španjolsku, Portugal i na Rusiju.

No Trump je sad rekao da "SAD treba Grenland zbog nacionalne sigurnosti" i otvorio pitanje cilja li na teritorijalno preuzimanje Grenlanda koji je sad pod danskom zastavom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kovačević kaže: "U vrijeme nastanka Monroeove doktrine Grenland nije spadao u njezine okvire. Danas? Spada, i to prevedeno u jezik Donalda Trumpa - Grenland pripada zapadnoj hemisferi. To je stav - Mi, Amerika smo jedini arbitar, nikoga ništa nećemo pitati! Mi ćemo donositi i provoditi svoje odluke. Oni koji nas podrže su saveznici, oni koji se suprotstave su neprijatelji".

'SAD - apsolutni gospodar svojih interesa'

Ideja da bi SAD nakon toliko godina zacementiranih granica imala teritorijalne pretenzije i na prvu se čini prilično uznemirujuće i kao da otvara širom vrata scenarijima po kojima bi i drugi "veliki" dobili vjetar u leđa za njihove apetite, čak prema totalnom kaosu.

Kovačević je i to komentirao: "Da, jer takvim postavljanjem Trump legitimira i eventualne teritorijalno teritorijalne aspiracije drugih velikih sila. On ne pretendira na to da Amerika bude apsolutni gospodar cijelog svijeta, nego samo apsolutni gospodar onih dijelova svijeta u kojima ima interese, a to implicitno znači da se druge velike sile mogu ponašati na isti način sve dok njihovi interesi ne budu u koliziji s američkim."

Kako će se postaviti Europska unija i može li što napraviti ako Trump zaista agresivno nastupi prema tuđim teritorijima, te ima li na kraju EU ikakve mišiće za pokazati? Štoviše, ima li EU ičime ucijeniti Ameriku i poručiti: "Nemojte to raditi, požalit ćete".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Europa bi možda mogla smoći hrabrosti da to kaže, ali nema snagu provesti djela koja bi trebala uslijediti nakon tih riječi. Ali treba reći i to da Trump nije za potpuni izolacionizma, da on nije zainteresiran samo za zbivanja unutar njegovog američkog imperija, nego je vrlo zainteresiran za zbivanja u Europi. I on otvoreno podržava krajnje desne stranke u Europi. Najočitija demonstracija toga je Muskov intervjuu s lidericom AfD-a (desno-ekstremistička njemačka stranka). Time joj je dao snagu globalnog prezentera, on otvoreno podržava AfD u pokušaju stranke da osvoji vlast u Njemačkoj, a znamo da se to isto odnosi na francuske krajnje desničare, potom i nizozemske, belgijske, austrijske, mađarske i na koncu Hrvatske", upozorava Kovačević.

'Hrvatska u nezgodnom položaju'

Uz ovako otvorenu podršku europskoj, čak ekstremnoj desnici, gdje je tu Hrvatska i što je sa susjedima poput mađarskog premijera Viktora Orbana koji već godinama otvoreno koketira s kartama Velike Mađarske prisvajajući hrvatske teritorije, Miloradom Dodikom koji otvoreno zaziva spajanje Republike Srpske sa Srbijom, a onda i Aleksandarom Vučićem koji provokatorskim nastupima neprestano "kuha" i pogoršava odnose s Hrvatskom?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Za Kovačevića je jasno da je Hrvatska u vrlo nezgodnom položaju.

"Svi ovi u Trumpu vide uzor i moguće je da i oni pokušaju kopirati, ne samo njegovu retoriku, nego i njegove poteze. Naravno da to vodi do rata svih protiv svih. To je apsolutni kaos. Jedini način da se spriječi takav scenarij je udruživanje dobronamjernih ljudi, koji su skloni rješavanju problema razgovorom i diplomacijom, a ne ratom i osvajanjem", otvoren je Kovačević.

Vraćajući se na američki kontinent i jedan od prvih poteza kojima je Trump Meksički zaljeva preimenovao u Američki, kaže da sama ta gesta nije strašna, ali namjere koje stoje iza toga, i to u kontekstu Monroeove doktrine, mogu biti opasne za Meksiko i za cijeli svijet", upozorava Kovačević.

Ekspanzija industrije ugljikovodika

I Trumpovi stavovi oko klimatskih promjena odavno su jasni - on ih negira, jedan od njegovih maksima je i "we will drill, baby drill!" ili prevedeno - bušit ćemo, bušiti (naftu). Potpisom na prvi dan svog mandata je ukinuo i Bidenovu kočnicu da se crpi nafta na Arktiku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Time je najavio ekspanziju američke industrije ugljikovodika. I naravno, to podrazumijeva istupanje iz Pariškog sporazuma i istupanje iz svih multilateralnih aranžmana koji bi trebali jamčiti usporavanje globalnog zatopljavanja te klimatskih promjena. Njega to ne zanima. On postupa u duhu uvjerenja evangeličkih fundamentalista da je 'Bog Americi dao da bude izabrani narod i da radi na Zemlji, što hoće'", kaže Kovačević

Trump je izraz jedne vrste fanatizma, navodi naš sugovornik: "A vjerski fundamentalisti i raznorazni gubitnici u kontekstu globalne liberalizacije sada nastoje kotač povijesti okrenuti u suprotnom smjeru".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO Ovo niste znali o dinastiji Trump! Od crne ovce do zeta koji ulaže u Beograd