Dijelovi Rumunjske i Slovenije, sjever Slovačke, Zakarpatje u Ukrajini, Vojvodina pa uz sve to Međimurje, Baranja i Kvarner. Tako ugrubo izgleda recept za Veliku Mađarsku, nacionalističku ideologiju kojom mađarski iredentisti žele "povratak na staro", odnosno u razdoblje prije Prvog svjetskog rata nakon kojeg je država ostala bez gotovo tri četvrtine teritorija.

Spomenute ideje česte se u repertoaru premijera Viktora Orbána, koji je svojim izjavama i "bockanjima" više puta šokirao susjede. Tema je krajem listopada ponovno postala vruća i kod nas, nakon što je ministar obrane Ivan Anušić upao u diplomatski skandal. "Visoki mađarski dužnosnici tumače da je Baranja apsolutno njihova zemlja. Zato Mađarska ne podržava EU i NATO, zbog svoje velikomađarske politike", izjavio je Anušić u Saboru.

Kontroverzni tepih

Italija i Mađarska su susjedi koje često percipiramo kao mirne iako je poznato da neki njihovi političari, čak i dužnosnici, pokazuju pretenzije na naš teritorij. Više detalja u razgovoru za Danas.hr otkrio je vanjskopolitički analitičar Božo Kovačević, koji nam je pobrojao neke Orbánove ispade.

"Vladajuća stranka Fidesz i premijer Orbán otvoreno zagovaraju koncepcije Velike Mađarske. Na njihovim letcima u predizbornim kampanjama redovito je otisnuta karta Velike Mađarske. Orbán je 2022., odmah nakon ruskog napada na Ukrajinu izjavio da u slučaju raspada Ukrajine, Mađarska pretendira na dio njihovog teritorija koji im je pripadao do 1918. godine", priča Kovačević.

Kao najveći skandal, Kovačević ističe slučaj iz 2011., kada je Mađarska prvi put presjedala Europskom unijom: "U službenom uredu Mađarske u Bruxellesu postavili su veliki tepih koji je pokrio cijelu površinu prostorije. Na njemu je bila izvezena karta Velike Mađarske. Nakon toga nastala je velika buka u Bruxellesu pa su ga ipak maknuli."

Foto: Profimedia Na ogromnom kontroverznom tepihu između ostalog nalazila se karta Europe iz 1848. godine. Mađarska je tada posjedovala velike dijelove teritorija koji danas pripadaju članicama Europske unije

'Mađarska ima teritorijalne pretenzije'

Podsjetimo, Orbána je više puta komentirao i hrvatski državni vrh. Prije dvije godine sporan je bio šal s kartom Velike Mađarske kojeg je mađarski premijer nosio na prijateljskoj nogometnoj utakmici. "Nisam to vidio, ne stignem se baviti tuđim šalovima. Pretenzije na Hrvatsku od bilo koga su apsolutno neprihvatljive, za nas to nije opcija", jasan je bio predsjednik Vlade Andrej Plenković.

Predsjednik Zoran Milanović imao je blažu izjavu, u humorističnom tonu. "Ja ću se na to nasmijati. Njegove aspiracije prema Hrvatskoj svode se na to da mjesec dana krstari Jadranom u osmom mjesecu i nađemo se na večeri. Ne bih tome pridavao ozbiljniju pozornost. Kakve susjede imamo, to je još i najbolji", poručio je tada Milanović.

Foto: Facebook/Viktor Orban/Screenshot Orbán se na prijateljskoj nogometnoj utakmici protiv Grčke u studenom 2022. zaogrnuo šalom Velike Mađarske

Kovačević se prisjeća još nekoliko provokacija na naš račun. "Poznato je da je mađarska vlada za transgranične događaje s Hrvatskom redovito tiskala pozivnice s kartom Velike Mađarske. Isto tako, kada je Orbán govorio o problemima opskrbe naftom i plinom, izjavio je da bi Mađarskoj bilo puno lakše da ima more, kao 1918. To je prilično neprikrivena aluzija na hrvatski dio obale", govori Kovačević.

Naš sugovornik objašnjava koje su prave ambicije Orbánove vlade. "Poznato je da Mađarska intenzivno ulaže u pogranična mjesta u sebi susjednim državama, upravo u one dijelove teritorija koji su im nekad pripadali. Isto tako, kad se netko po prvi put deklarira kao pripadnik mađarske nacionalne manjine, za to od njihove vlade dobiva financijski poticaj. Sve to zajedno daje osnovu za zaključak da Mađarska ima teritorijalne pretenzije", opominje Kovačević.

Ipak, na pitanje koliko su ti stavovi opasni, Kovačević umiruje: "Samo postojanje takvih ambicija zabrinjava, ali nemamo na temelju čega naslutiti da bi Mađarska nasilnim putem pokušala obnoviti svoj imperij. Osim toga, koliko god Europska unija bila u krizi i koliko god da je dezorganizirana, jasno je da članstva u Uniji i NATO-u odvraćaju od namjera da se takvo nešto ostvari. U smislu neposredne opasnosti za teritorijalnu cjelovitost Hrvatske, ili opasnosti u smislu izbijanja ozbiljnog političkog spora između nas i Mađara, mislim da to nije nikakav ozbiljan problem."

Što je s Talijanima?

Kovačević nam je prokomentirao i kakva je situacija u Italiji. Njihova premijerka Giorgia Meloni također je, naime, poznata po kontroverznim izjavama. Iako je prošle godine posjetila Zagreb i tako prekinula post koji je trajao više od dva desetljeća, ova "žena, majka, Talijanka, kršćanka" - kako je samu sebe opisala - prije dolaska na vlast govorila je da Dalmaciju i Istru treba vratiti Italiji.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL Plenković se u studenom prošle godine u Banskim dvorima sastao s premijerkom Meloni

"U Italiji nedvojbeno postoje iredentističke snage, koje su neskriveno djelovale svo vrijeme nakon Drugog svjetskog rata. Naravno, s razvojem povijesti su utihnule, ali nakon što su desne populističke stranke stupile na talijansku scenu, te ideje su ponovno stupile u talijansku javnost. Mislim da sve što sam rekao za Mađarsku možemo reći i za Italiju, s tim da se sada u istupima talijanske premijerke ne mogu naslutiti takve iredentističke težnje, a u nastupima Orbána ili nekim postupcima njegove stranke to je ipak vidljivo", pojašnjava Kovačević.

Kovačevićev savjet

Kovačević ističe da treba apelirati na zdrav razum - kod nas, u Italiji i Mađarskoj: "Treba upozoravati na to da je članstvo u Europskoj uniji donijelo niz prednosti ne samo za te tri države, nego za sve članice."

"Pokazalo se da je mirno rješavanje svih problema puno profitabilnije u ekonomskom i sigurnosnom smislu, nego evociranje stanja iz davne prošlosti i pokušaj nametanja imperijalnih odnosa u okolnostima kad nitko nije spreman prihvatiti da mu netko bude imperijalni gospodar", savjetuje Kovačević.

