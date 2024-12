Božo Kovačević iznenadio komentarom na Orbána: 'Ne odbacujte sve što kaže, tu je u pravu'

Mađarski premijer Viktor Orbán u srijedu je telefonski razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Sat vremena razgovarali su o mirovnim planovima za Ukrajinu, u tjednima koji su, kako kaže Orbán, "najopasniji u rusko-ukrajinskom ratu".

Istog dana Orbán se obrušio na ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i optužio ga da je odbio predložene uvjete. "Na kraju mađarskog predsjedanja Europskom unijom, uložili smo nove napore za mir. Predložili smo božićni prekid vatre i veliku razmjenu zarobljenika. Žalosno je što je predsjednik Zelenski to jasno odbacio i isključio. Učinili smo što smo mogli", napisao je mađarski premijer na društvenoj mreži X.

Kremlj podupire Orbánove prijedloge, no Ukrajina upozorava da ih Mađarska nije obavijestila o kontaktu s Moskvom. "Ne može se rasprava o ratu koji Rusija vodi protiv Ukrajine voditi bez Ukrajine", poručio je Zelenski.

'Ne treba odbaciti sve što Orbán kaže'

Više o Orbánovim mirovnim prijedlozima razgovarali smo s Božom Kovačevićem, bivšim veleposlanikom u Moskvi i vanjskopolitičkim analitičarom. Za Danas.hr Kovačević kaže da je upoznat s općenitim stajalištem šefa mađarske vlade. "Poznata mi je generalna Orbánova linija. S jedne strane on nedvojbeno destabilizira Europsku uniju svojom populističkom politikom na unutarnjem planu i svojim soliranjem u funkciji predsjedatelja Europske unije. Međutim, koliko god možemo biti nezadovoljni njegovim imperijalnim ambicijama i soliranjem, razumno mi izgleda njegovo inzistiranje na tome da uvijek treba postojati mogućnost za dijalog, pa i u ratnim okolnostima. Na koncu, poslije svakog rata, problemi se rješavaju pregovorima", započinje Kovačević.

Napominje da razumije neraspoloženje Zelenskog, no upozorava da Ukrajina treba obratiti pozornost na stajališta svojih saveznika. "Ukrajina je žrtva, nepravedno je od njih očekivati ustupke, ali bez pomoći Europske unije i NATO saveza ne mogu riješiti svoj problem. Budući da ovise o pomoći, moraju uvažavati interese svojih saveznika. To ne znači da sugeriram da se Ukrajinci odreknu svojih teritorija, samo plediram za to da se ne zatvori svaka mogućnost razgovora", kaže Kovačević.

"U tom pogledu, Orbánovo djelovanje je pozitivno. Naravno, djeluje 'pro domo sua', sebi u prilog. Ne odgovaraju mu sankcije protiv Rusije, s obzirom na njegovu ovisnost o ruskim energentima. Prekid te opskrbe za Mađarsku znači povećanje cijena energenata, vjerojatno i povećanje stope inflacije. Europska unija za to ne nudi rješenje. Orbán je u pravu kad upozorava i govori - 'vi ste od nas tražili solidarnost za rješavanje problema s izbjeglicama, ali nam ne nudite solidarnost u vezi s povećanjem cijena energenata, koja će uslijediti kad prekinemo opskrbu iz Rusije'. Ne treba 'a priori' odbaciti sve što Orbán kaže samo zato što se s većinom sadržaja njegove politike ne slažemo", nastavlja Božo Kovačević.

Koji je Trumpov plan?

Nije Orbán jedini koji govori o miru. Novoizabrani američki predsjednik Donald Trump više je puta obećao da će brzo završiti rat, iako nikad nije detaljno opisao kako to točno namjerava napraviti. Kovačević nam je ispričao kako bi mogao izgledati njegov plan: "Sve što je predsjednik Trump dosad rekao, a i radio u prvom mandatu, navodi na zaključak da će doista učiniti sve što može da se rat u Ukrajini prekine. Njegova pozicija je jasna - poziva Ukrajinu i Rusiju na pregovore, a ako jedna od tih strana odbije, on će se prikloniti drugoj. Ako Ukrajina odbije pregovore, Trump bi im odbio daljnju pomoć. Ako pak Rusija odbije sudjelovanje u pregovorima, on bi pomoć Ukrajini neograničeno povećao tako da znatno porastu izgledi za njihovu pobjedu u konvencionalnom ratu."

"Na temelju toga, Trump pretpostavlja da će obje strane pristati na pregovore. Njegov cilj je da se stvori primirje, a ne konačni mirovni sporazum. To bi bilo primirje u kojem bi Rusija privremeno zadržala kontrolu nad okupiranim teritorijima, a Ukrajina odgodila svoj zahtjev za članstvo u NATO-u. Jasno je da to nije trajno rješenje, ali također je poznato da neka privremena rješenja traju već desetljećima", dodaje Kovačević.

Trump će po drugi put u Bijelu kuću ušetati sredinom siječnja. Kovačević napominje da će Putin do tada pokušati osigurati što bolju poziciju za pregovore. Komentirao nam je i tvrdnju da su ruske snage u petak stigle nadomak važnog grada Pokrovska. "Ne mislim da je ijedan grad osim Kijeva toliko važan da bi rusko osvajanje tog grada značilo jako veliku prekretnicu. Znamo da Rusi mukotrpno napreduju, korak po korak uz enormne žrtve. Isto tako, znamo i da ukrajinska vojska posustaje zbog nedostatka ljudi. Tome svjedočimo već mjesecima, a jasno je da Rusija želi stanje na terenu učiniti što je moguće povoljnijim za sebe prije nego Trump preuzme vlast", zaključuje Kovačević.

