Vladimir Jovanović (62) i njegov sin Boris dio su međunarodne kriminalne organizacije koja je organizirala bijeg Artema Ussa (40), sina ruskog guvernera Krasnojarskog kraja Aleksandra Ussa, bliskog Vladimiru Putinu. Artem Uss u to vrijeme bio je u kućnom pritvoru u Italiji. Uss je 2022. optužen za isporuku vojnih tehnologija kupljenih od američkih proizvođača ruskim kupcima, a nakon toga i proglašen krivim. Snimljen je kako bježi iz kućnog pritvora u Milanu 22. ožujka, doznaje Istraga.ba.

Navodno su Uss i njegova supruga platili 50.000 dolara Vladimiru Jovanoviću da ih preveze iz Milana preko granice u Sloveniju i na kraju u Srbiju u automobilu, gdje se on zatim ukrcao na avion za Moskvu. Našli su se u Milanu, a plan je bio da Jovanovićev odglumi dostavljača namirnica kako bi ušao u Ussovu rezidenciju. Ussova supruga osigurala je Jovanoviću mobitel i dala mu 10.000 dolara kao predujam za usluge. Jovanović je dobio karticu za pristup rezidenciji. Donio mu je rezač, odveo ga u auto gdje je Uss prerezao monitor i bacio ga kroz prozor.

Tijekom narednih nekoliko dana Jovančić i njegovi suradnici prevozili su Ussa kroz Sloveniju, Hrvatsku te Bosnu i Hercegovinu, prije nego što su prešli u Srbiju, gdje je Uss platio Jovančiću dodatnih 40.000 eura prije nego što se ukrcao na zrakoplov za Rusiju.

Amerikanci se pohvalili hrvatskim uhićenjem

Savezni tužitelji u Brooklynu izvijestili su kako je Jovanović priveden u Hrvatskoj pod američkim optužbama da je pomagao Ussu da pobjegne iz Italije u Rusiju prije njegova izručenja SAD-u. Jovanović je rođen u Sarajevu, a njegov sin Boris u Italiji.

"Jučerašnja akcija je snažan podsjetnik da ako se umiješate u pravne postupke SAD-a bilo gdje u svijetu, FBI će vas pronaći, uhapsit ćemo vas i privesti pravdi. Artem Uss i dalje je bjegunac, bez obzira na to koliko često koristi veze s kriminalnim skupinama u Europi, samo privremeno izbjegava zatvorsku kaznu; uvjereni smo da će današnja objava nagrade pomoći u okončanju Ussovog prolaznog kriminala i da će se on uskoro ponovno naći u američkom pritvoru. FBI i naši međunarodni partneri nastavit će surađivati kako bi osujetili pokušaje izbjegavanja sankcija uvedenih protiv ruske agresije na Ukrajinu", izjavio je pomoćnik glavnog ravnatelja FBI-ja James Smith. Američka vlada nudi sedam milijuna dolara nagrade svakome tko da korisne informacije koje bi dovele do uhićenja Artema Ussa.

Talijanski mediji potvrdili su kako je kraj Brescie uhićen Jovanović te da je za Ussov bijeg osumnjičeno petero ljudi.

Akcija se provodi na području Italije, Slovenije i Hrvatske, u suradnji s Eurojustom i američkim vlastima. Pod istragom policije nalaze se ranije spomenuti Vladimir i Boris Jovančić, zatim Matej Janežič iz Slovenije te Srđan Lolić i Nebojša Ilić iz Srbije.

Optužbe protiv Ussa od 20. listopada 2022., u kojima ga se također optuživalo da je slao venezuelansku naftu ruskim i kineskim kupcima kršeći američke sankcije, pojavile su u trenutku kada je SAD pokušao suzbiti kršenja sankcija i kontrole izvoza kako bi izvršio pritisak na Putina da zaustavi rat u Ukrajini.

Ussu prijeti do 30 godina zatvora.

