Boris Johnson rekao je u utorak da postoji "jasna opasnost" od "neposredne" ruske vojne intervencije u Ukrajini što bi bila "katastrofa za Rusiju i svijet" te je pozvao Moskvu "da se povuče".

Britanskog premijera primio je u Kijevu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij koji je u zadnje vrijeme ublažio opasnost od velike invazije na koju upozoravaju neke zapadne prijestolnice.

"Ta opasnost je jasna i prisutna, vidimo da se gomila velik broj vojnika, vidimo pripreme svih vrsta koherentnih operacija s neposrednom vojnom prijetnjom", ustrajao je Johnson na konferenciji za novinare.

"Bitno je da se Rusija povuče i odabere put diplomacije i mislim da je to još moguće. Spremni smo za dijalog, naravno, ali sankcije su spremne", upozorio je. Te će se sankcije primijeniti "odmah u trenutku kada prva ruska stopa" prijeđe granicu, rekao je Johnson.

Razgovor s Putinom

Najavio je da će u srijedu razgovarati s Vladimirom Putinom telefonski. Washington, a tako i London optužuju Moskvu da priprema invaziju na susjednu zemlju zbog čega je već rasporedila desetke tisuća ljudi duž granica.

Rusija odbacuje takve optužbe i zahtijeva NATO-ova jamstva za vlastitu sigurnost te povlačenje NATO-ovih vojnika s istoka Europe. Velika Britanija je nedavno isporučila protuoklopne rakete Ukrajini koje bi joj trebale pomoći u obrani.

Predsjednik Zelenskij je ocijenio da bi povlačenje ruskih vojnika s granice bio "vrlo važan signal i jedini istinski odgovor na pitanje želi li Moskva nastaviti putem eskalacije".

"Rizici su vrlo visoki za one koji se žele domoći dijela našeg teritorija", upozorio je i poručio "Ukrajinci će se braniti do kraja. Rusi nas moraju razumjeti, moraju shvatiti da nitko ne želi rat". "Ako eskalacija započne, neće to biti rat između Rusije i Ukrajine, bit će to veliki rat u Europi", upozorio je.