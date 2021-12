Dok svijet uči sve više o novoj varijanti koronavirusa omikron, a delta i dalje uzrokuje porast slučajeva bolesti COVID-19 u većem dijelu Sjedinjenih Država, potreba za "booster" dozama postaje očitija nego ikad, čak i unatoč sve više podataka o slabljenju imuniteta dobivenog cijepljenjem, piše CNN.

U srijedu su Pfizer i BioNTech objavili da preliminarne laboratorijske studije pokazuju da treća doza Pfizer/BioNTech cjepiva može poboljšati zaštitu od omikrona. Ovo otkriće nije bilo iznenađujuće za dr. Leanu Wen, liječnicu hitne pomoći i gostujuću profesoricu zdravstvene politike i menadžmenta na Školi javnog zdravstva Milken Instituta Sveučilišta George Washington.

"Podaci iz Pfizera jutros nisu iznenađujući. Zapravo, to je ono što smo očekivali cijelo vrijeme, da postoje dobre vijesti i loše vijesti - loša vijest je da postoji određeni stupanj bijega od imuniteta, da dvije doze možda neće djeluje kao i protiv prijašnjih varijanti. Ali zapravo mislim da je stvarno dobra vijest da treća doza doista daje taj stvarno značajan dodatni učinak pojačanja", rekla je Wen, medicinska analitičarka CNN-a.

"Dakle, to daje više razloga da svi uzmu booster, svakako tko ima pravo na to", rekla je Wen. "Ali također se nadam da će naši savezni zdravstveni dužnosnici brzo ponovno procijeniti definiciju što znači biti potpuno cijepljen, posebno u svjetlu onoga što saznajemo o omikronu."

Dramatično snižavanje smrtnosti

Američki centri za kontrolu i prevenciju bolesti preporučuju dopunske doze za sve odrasle osobe koje su primile drugu dozu cjepiva Moderne ili Pfizer/BioNTecha prije najmanje šest mjeseci i one koje su primile Johnson&Johnson cjepivo prije najmanje dva mjeseca. Odrasle osobe koje ispunjavaju uvjete mogu dobiti "booster" dozu bilo kojeg od tri ovlaštena cjepiva u SAD-u.

Proizvođači cjepiva već mjesecima znaju da imunitet stečen cijepljenjem protiv koronavirusa može s vremenom oslabiti, što dovodi do potrebe za dopunskom dozom. Čini se da dodatne doze vraćaju imunitet na mjesto gdje je bio u početku. Dvije odvojene studije iz Izraela objavljene u srijedu pokazale su da su dodatne doze Pfizer/BioNTechovog cjepiva protiv koronavirusa deset puta smanjile infekcije te da su smanjile smrtnost od bolesti COVID-19 za 90%.

Dvije studije, objavljene u The New England Journal of Medicine, razmatraju učinke izraelske kampanje dodatnih doza svima starijima od 12 godina u kontekstu širenja delta varijante tijekom ljeta. Dok su smrtni slučajevi i teški slučajevi bili niski među potpuno cijepljenim osobama, dopunske doze su smrtnost i teške bolesti dramatično snizile.

To je još jedan dokaz da dodatne doze ne samo da obnavljaju oslabljen imunitet, već i poboljšavaju zaštitu od novih varijanti koronavirusa. Dokazi su naveli neke da predlože promjenu definicije potpunog cijepljenja s dovršetka dvije doze cjepiva Pfizer/BioNTech na tri.

Što se sada smatra potpuno cijepljenim?

Primarna serija Pfizer/BioNTech cjepiva protiv koronavirusa trebala bi se smatrati serija od tri doze, a ne serija od dvije doze plus "booster", rekao je Uğur Şahin, izvršni direktor njemačke biotehnološke tvrtke BioNTech na konferenciji za novinare u srijedu. "Posebno s obzirom na podatke koji sada dolaze za varijantu omikron, vrlo je jasno da bi naše cjepivo - za varijantu omikron - trebalo biti cjepivo s tri doze", rekao je Şahin.

Pfizer i BioNTech rade na razvoju cjepiva specifičnog za varijantu omikron i kažu da će biti dostupno do ožujka, ako bude potrebno. No, Şahin je rekao, iako se razvija cjepivo specifično za omikron, ljudi koji sada imaju pravo na dodatne doze ne bi trebali čekati.

Budući da znanstveni podati govore u korist treće doze cjepiva protiv koronavirusa postala, neki stručnjaci za javno zdravstvo postavili su pitanje treba li se promijeniti američka definicija o tome što znači biti potpuno cijepljen, dok drugi to ipak nazivaju "velikim skokom". Trenutačno CDC smatra da su ljudi u potpunosti cijepljeni dva tjedna nakon što su primili drugu dozu cjepiva Pfizer/BioNTech ili Moderne ili dva tjedna nakon jedne injekcije cjepiva Johnson&Johnson.

Pitanje je vremena?

CNN je kontaktirao CDC za komentar o ažuriranju te definicije. "Mislim da je velik korak od znanosti - što je tako ohrabrujuće, tako mi je drago čuti tu informaciju od Pfizera - do javne politike i redefiniranja onoga što znači biti cijepljen. Nemojmo komplicirati stvari više nego što jesu u ovom trenutku", rekao je dr. William Schaffner, predsjedavajući odjela za preventivnu medicinu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Vanderbilt i suradnik CDC-ovog Savjetodavnog odbora za praksu imunizacije,

Istaknuo je da bi promjena definicije što znači biti potpuno cijepljen značila svakakve vrste nepovoljnih učinaka za sve vrste institucija u zemlji te da misli da još nije vrijeme za to.

Ali sada je pitanje "kada, a ne ako" će se definicija potpunog cijepljenja promijeniti i uključiti tri doze, rekao je u srijedu dr. Anthony Fauci, ravnatelj Nacionalnog instituta za alergije i zarazne bolesti. "To je tehnička, gotovo semantička definicija, i to je definicija zahtjeva ako netko kaže: 'Jeste li potpuno cijepljeni?' da mogu pohađati nastavu na sveučilištu ili fakultetu ili raditi na radnom mjestu", dodao je Fauci. Istaknuo je ipak da ne smatra da bi se definicija mogla promijeniti "sutra ili sljedeći tjedan".