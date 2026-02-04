Bill Gates progovorio nakon 'bombe' o seksu s Ruskinjama u Epsteinovim dosjeima

Milijarder i osnivač Microsofta Bill Gates odlučno je odbacio tvrdnje da je navodno dobio spolno prenosivu bolest nakon "odnosa s ruskim djevojkama".

Gates je priznao da je bio "glup" što je provodio vrijeme s Jeffreyjem Epsteinom u svom prvom intervjuu otkako su objavljeni najnoviji šokantni dosjei.

Optužbe su se pojavile u nacrtu e-maila iz 2013. godine, koji izgleda da je napisao Jeffrey Epstein i namijenio ga Gatesu.

U tom navodnom e-mailu Epstein je tvrdio da mu je zadatak bio organizirati antibiotike koje bi Gates tajno dao svojoj tadašnjoj supruzi Melindi French Gates, piše The Sun.

Gates je na optužbe odgovorio: "Navodno je Jeffrey napisao e-mail sam sebi. Taj e-mail nikada nije poslan i radi se o lažnom sadržaju. Ne znam što mu je bilo na umu. Je li pokušavao na neki način napasti mene? Svaku minutu provedenu s njim žalim i ispričavam se zbog toga".

Ovo je uslijedilo nakon što je bivša supruga Melinda progovorila o skandalu. U razgovoru za NPR rekla je: "Jako sam sretna što sam udaljena od sve te prljavštine".

Navela je da su je optužbe podsjetile na "vrlo bolna" razdoblja u braku, te da Gates "mora odgovoriti" na pitanja koja se tiču skandala.

MELINDA GATES: "Sad. Just unbelievable sadness. Unbelievable sadness… It's just sadness. I left my marriage. I had to leave my marriage. I wanted to leave my marriage. I felt I needed to eventually leave the foundation. So it's just sad..."

Priznaje prijateljstvo s Epsteinom

Par se razveo 2021. godine nakon 27 godina braka. Melinda je naglasila da su suprugove afere i prijateljstvo s Epsteinom bili ključni razlozi njihove rastave.

Govoreći za 9News, Gates je priznao da se s Epsteinom susreo 2011. i da su tijekom tri godine imali nekoliko zajedničkih večera. Ipak, istaknuo je da nikada nije posjetio Epsteinov zloglasni otok niti imao seksualne odnose sa ženama. O odnosu s Epsteinom rekao je: "Fokus je uvijek bio na tome da poznaje mnogo vrlo bogatih ljudi. Govorio je da ih može nagovoriti da daju novac za globalno zdravstvo. U retrospektivi, to je bio slijepi put".

Gates je obećao da će cijela zaklada Gates Foundation, vrijedna oko 200 milijardi dolara, biti usmjerena na iskorjenjivanje bolesti širom svijeta. Svoj odnos s Epsteinom opisao je kao "glupost" i dodao da je "jedan od mnogih koji žale što su ga ikada poznavali".

Tražio je antibiotike?

Skandal je aktualiziran nakon što je Ministarstvo pravosuđa objavilo milijune dokumenata povezanih s Epsteinom. Među njima je i opširna poruka koju je Epstein 18. srpnja 2013. napisao sam sebi, u kojoj se obrušava na Gatesa zbog prekida njihove veze i navodnog pokušaja zataškavanja osobnih stvari.

U jednom dijelu navodi: "Da se uvreda poveća, vi me molite da izbrišem e-mailove o vašoj spolnoj bolesti, vaš zahtjev da osiguram antibiotike koje biste tajno dali Melindi i opis vašeg penisa".

Dokumenti pokazuju da je Epstein možda pripremao pismo koje bi poslao Boris Nikolić, tada Gatesov glavni savjetnik, koji je ubrzo dao ostavku u zakladi. Epstein u e-mailu navodi: "U svojoj ulozi njegove desne ruke sudjelovao sam u stvarima od moralno neprimjerenih do etički upitnih, a više puta sam bio tražen da činim stvari koje prelaze ili se približavaju granici zakonitog".

U tekstu se dalje spominje da je Epstein pomagao Gatesu nabaviti lijekove zbog posljedica seksualnih odnosa s ruskim djevojkama, uključivao facilitiranje nezakonitih povjereničkih fondova s oženjenim ženama i zahtjeve za Adderall, iako je bio liječnik bez ovlasti za propisivanje lijekova.

Uz e-mailove, objavljeni dokumenti sadrže i nedatirane fotografije Epsteina i Gatesa s ženama čiji identiteti nisu otkriveni. Gates je i dalje tvrdio da će "što više informacija izađe, biti jasnije" da njegovo poznanstvo s Epsteinom "nema nikakve veze s takvim ponašanjem".

Gates je ranije izrazio žaljenje zbog veze s Epsteinom, koji je 2019. preminuo u zatvoru u New Yorku dok je čekao suđenje za trgovinu ljudima radi seksualnog iskorištavanja. Gates dosljedno odbacuje svaku krivnju. Važno je napomenuti da on nije optužen od strane Epsteinovih žrtava, a njegovo ime u dokumentima ne implicira kazneno djelo.

