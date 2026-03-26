Suđenje se bliži? Maduro tvrdi da je žrtva, dok tužitelji iznose ozbiljne optužbe

Bivši venezuelanski predsjednik Nicolás Maduro i njegova supruga ponovno su se pojavili na sudu, prvi put otkako su se u siječnju izjasnili da nisu krivi. Maduro je pritom sucu poručio kako je - otet. Ročište je zakazano za 11 sati po istočnom vremenu, a očekuje se da će se obrana i tužiteljstvo sukobiti oko dokaza i daljnjeg tijeka postupka. Moguće je i određivanje datuma suđenja.

Slučaj već sada pokazuje niz pravnih komplikacija. Obrana tvrdi da administracija Donald Trump sprječava venezuelansku vladu da financira Madurovu obranu, što smatraju kršenjem ustavnih prava. Traže ili odbacivanje optužbi ili posebno dokazno ročište.

S druge strane, tužitelji žele zabraniti obrani dijeljenje dokaza s ostalim optuženima koji još nisu uhićeni - među njima su i Madurov sin te jedan aktualni ministar. Upozoravaju da bi bez zaštitnih mjera mogli biti ugroženi svjedoci, a dokazi uništeni.

Zabranjena kandidatura

Maduro se politički uzdigao uz bivšeg predsjednika Hugo Chávez i njegovu stranku PSUV. Bivši vozač autobusa i sindikalni vođa preuzeo je vlast 2013., a američke snage uhitile su ga 3. siječnja 2026. Tijekom više od dva desetljeća vlasti Cháveza i Madura, njihova stranka preuzela je kontrolu nad ključnim institucijama države.

Na izborima 2024. Maduro je proglašen pobjednikom, iako je oporba tvrdila da je njihov kandidat Edmundo González uvjerljivo pobijedio. On je zamijenio oporbenu lidericu María Corina Machado, kojoj je zabranjena kandidatura.

Machado je u međuvremenu dobila Nobelovu nagradu za mir zbog borbe za demokraciju, a unatoč zabrani putovanja uspjela je otići u Oslo i preuzeti nagradu.

Odbacuju sve optužbe

Optužbe protiv Madura i njegove obitelji su teške. Tužitelji tvrde da su od 1999. sudjelovali u krijumčarenju kokaina te surađivali s kartelima koje SAD smatra terorističkim organizacijama.

Ukupno se šest osoba suočava s četiri točke optužnice - od narkozavjere i krijumčarenja droge u SAD do korištenja ilegalnog oružja.

Prema optužnici, optuženi su pružali logističku podršku za transport droge kroz Venezuelu, svjesni da završava na američkom tržištu.

Američke vlasti tvrde i da je Maduro još prije predsjedničkog mandata izdavao putovnice narkotrgovcima i omogućavao “diplomatsko pokriće” za pranje novca.

Nakon dolaska na vlast, navodno je dopustio procvat trgovine drogom – za vlastitu korist, korist režima i članova obitelji.

Maduro i njegova supruga Cilia Flores i dalje odbacuju sve optužbe.

