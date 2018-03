BIZARNI SKUPOVI U NOVOM SADU: Šamanu plaćaju 100 eura za napitak od kojeg brutalno haluciniraju

Mladi Novosađani imaju novu omiljenu ‘drogu’. Porijeklom je iz južne Amerike, a izaziva jake halucinacije.

U novosadskom naselju Telep živi samoprozvani šaman, straanc koji krije svoje porijeklo, a koji svoje ‘klijente’ opskrpljuje ayahuascom – južnoameričkim halucinogenim napitkom, javlja Blic.

Radi se o napitku koji sadrži psihoaktivnu tvar dimetil-triptamin (DMT), a koji je, čini se, sve popularniji među mladim Novosađanima. Prema vjerovanju južnoameričkih šamana ayahuasco služi za pročišćenje duha i tijela.

Polaznici ovih seansi plaćaju oko 100 eura za sudjelovanje, na njih mogu doći samo po nečijoj preporuci. Seanse traju do 24 sata, a ljudi sa sobom nose hranu i kavu jer spomenuti napitak zna prouzročiti mučninu. Nakon konzumacije napitka, povlače se u sobe za spavanje gdje proživljavaju jake halucinacije.

‘Ne bih to nazvala drigom, to je biljka koja ne stvara ovisnost. Ljudi tamo dolaze jer žele nešto spoznati. Osobno sam došla do nekih intimnih stvari za koje nisam ni znala da nosim u sebi i da me muče. Ja nisam imala jake halucinacije, iako neki kažu da im se priviđaju razne stvari, od vanzemaljaca do preminulih članova obitelji’, rekla je Blicu sugovornica koja je sudjelovala na jednoj ovakvoj seansi.

Kontinuirano konzumiranje yahuasce izaziva poremećaje spavanja, apetita i raspoloženja, a svaka druga psihoaktivna supstana, u Srbiji je zabranjena zakonom. Iz lokalne policije kažu kako nisu zabilježili nijednu zapljenu ove supstance.