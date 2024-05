Rusko ministarstvo unutarnjih poslova raspisalo je tjeralicu za ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.

Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova Ruske Federacije, protiv Zelenskog je pokrenut kazneni postupak, ali nisu precizirali kakav.

"Volodimir Aleksandrovič Zelenski, 25. siječnja 1978. Tražen prema članku Kaznenog zakona", stoji na web stranici ministarstva. Naveli su datum njegova rođenja kao i mjesto rođenja - grad Krivij Rih u Dnjepropetrovskoj oblasti.

Radio Sputnik piše kako je Rusija raspisala tjeralicu i za Valerijem Zalužnim, bivšim vrhovnim zapovjednikom ukrajinskih oružanih snaga. No nije on jedini koji je posljednjih dana završio na tjeralici Rusa - to su učinili i za tajnika Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu Aleksandra Litvinenka, bivšeg ministra pravosuđa Pavela Petrenka, bivšeg šefa Službe sigurnosti Valentina Nalvaičenka, bivšeg ministram financija Aleksandra Šlapaka i bivšeg šefa Narodne banke Stepana Kubivima.

Rusi su reagirali i na vježbe NATO-a te su poručili da su uvjereni da se zapadni saveznici spremaju za rat održavajući vježbu pod nazivom "Nepokolebljivi branitelji."

Četveromjesečne vojne vježbe NATO-a u blizini ruskih granica, nazvane 'Nepokolebljivi branitelj', dokaz su da se taj savez priprema za potencijalni sukob s Rusijom, izjavila je u subotu glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Maria Zaharova, navodi Hina.

Zaharova je odbacila ovotjedne optužbe NATO-a da Rusija vodi hibridni rat protiv njegovih članica, tvrdeći da je riječ o dezinformacijama čiji je cilj preusmjeravanje pozornosti s aktivnosti saveza.

NATO je taj koji vodi hibridni rat protiv Rusije podržavajući Ukrajinu naoružanjem, obavještajno i financijski, reklaje.

"Trenutno se najveća vježba NATO-a od hladnog rata, Nepokolebljivi branitelj, održava u blizini ruskih granica. Prema njihovom scenariju, akcije koalicije protiv Rusije uvježbaju se korištenjem svih instrumenata, uključujući hibridno i konvencionalno naoružanje", nastavila je Zaharova.

"Moramo priznati da se NATO ozbiljno priprema za 'potencijalni sukob' s nama”, rekla je Zaharova.

Najavljujući početak vježbi u siječnju, NATO je objavio da će u njima sudjelovati 90 tisuća vojnika, koji će vježbati na scenariju pomoći američkih snaga europskima u državama koje graniče s Rusijom i na istočnom krilu saveza ako se sukob rasplamsa.

Vježbe će trajati kroz svibanj, piše agencija Reuters.

