Bizarna nesreća na aerodromu: Zbog loše procjene oštetili čak tri zrakoplova
Prema izvješćima, incident se dogodio zbog loše procjene osoblja koje nije uzelo u obzir širinu krila Boeinga 737 Max
U zrakoplovnoj luci u Torontu dogodila se neobična nesreća u kojoj su oštećena čak tri aviona.
Incident se dogodio kada je zrakoplov Air Canada Boeing 737 Max udario u dva parkirana zrakoplova tijekom parkiranja.
Na snimci koju je objavio portal Breaking Aviation News & Videos, vidi se kako Boeing 737 polako ulazi između dva aviona, dok njegova krila stružu po avionima.
Točno vrijeme incidenta nije potvrđeno, a ukupna šteta bit će poznata nakon detaljne procjene.
