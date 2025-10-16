ŠTETA SE UTVRĐUJE /

Bizarna nesreća na aerodromu: Zbog loše procjene oštetili čak tri zrakoplova

Foto: Screenshot/x

Prema izvješćima, incident se dogodio zbog loše procjene osoblja koje nije uzelo u obzir širinu krila Boeinga 737 Max

16.10.2025.
13:30
U zrakoplovnoj luci u Torontu dogodila se neobična nesreća u kojoj su oštećena čak tri aviona.

Incident se dogodio kada je zrakoplov Air Canada Boeing 737 Max udario u dva parkirana zrakoplova tijekom parkiranja. 

Prema izvješćima, incident se dogodio zbog loše procjene osoblja koje nije uzelo u obzir širinu krila Boeinga 737 Max. 

Na snimci koju je objavio portal Breaking Aviation News & Videos, vidi se kako Boeing 737 polako ulazi između dva aviona, dok njegova krila stružu po avionima. 

Točno vrijeme incidenta nije potvrđeno, a ukupna šteta bit će poznata nakon detaljne procjene. 

