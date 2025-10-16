Bizarna nesreća na aerodromu: Zbog loše procjene oštetili čak tri zrakoplova

U zrakoplovnoj luci u Torontu dogodila se neobična nesreća u kojoj su oštećena čak tri aviona.

Incident se dogodio kada je zrakoplov Air Canada Boeing 737 Max udario u dva parkirana zrakoplova tijekom parkiranja.

Prema izvješćima, incident se dogodio zbog loše procjene osoblja koje nije uzelo u obzir širinu krila Boeinga 737 Max.

Na snimci koju je objavio portal Breaking Aviation News & Videos, vidi se kako Boeing 737 polako ulazi između dva aviona, dok njegova krila stružu po avionima.

At Toronto Airport, a Boeing was unsuccessfully squeezed between two other airliners 😬 — all three aircraft were damaged



✈️According to the Daily Mail, ground staff likely mistook the space between the planes for a parking spot. pic.twitter.com/ImrPSBtbK9 — NEXTA (@nexta_tv) October 15, 2025

Točno vrijeme incidenta nije potvrđeno, a ukupna šteta bit će poznata nakon detaljne procjene.

POGLEDAJTE VIDEO: Putnički avion 18 minuta kružio prije nego što je sletio, razlog će vas šokirati