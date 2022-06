Bivši ukrajinski predsjednik Petar Porošenko, koji se nalazi pod istragom zbog moguće izdaje, napustio je Ukrajinu prvi put od početka rata i sudjelovao na sastanku Europske pučke stranke u Rotterdamu. U razgovoru za RTL objasnio je što znače sankcije Rusiji.

„Rekli su da je politika umjetnost mogućnosti. Sada, s ovom mogućnošću, imamo vrlo važno postignuće. Prije svega, embargo na isporuku ruske nafte. To znači smanjenje potrošnje ruske nafte u Europi za 90 posto. To značajno smanjuje količinu novca koji će Rusija potrošiti na ruske bombe i projektile za ubijanje Ukrajinaca. Drugo, to je osobna sankcija. Treće, to je isključivanje Ruskog bankarskog sustava iz SWIFT-a, ali odmah kad to završimo idemo na sedmi paket sankcija. A s tom situacijom, definitivno bi trebao biti embargo na ruski plin“, poručio je Petar Porošenko.

Porošenka se istražuje zbog povezanosti s financiranjem proruskih separatista na istoku Ukrajine. On poriče te navode. Nekoliko puta ranije je bio spriječen u pokušaju napuštanja Ukrajine.