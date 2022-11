O stanju na ratištu u Ukrajini za Večernji TV govorio je bivši ministar obrane Ante Kotromanović. Za pad projektila u Poljsku kazao je kako je to incident koji se događa u ratu i nije nešto neočekivano.

"Imali smo i mi takav slučaj na području Hrvatske kada je doletio taj dron. Mislim da je NATO staloženo reagirao u ovom trenutku kao i poljska vlada”, smatra Kotromanović.

'Ne treba dizati tenzije kao što radi Zelenskij'

No, rekao je da bi takvih incidenata moglo biti i ubuduće ako se nastave tenzije.

"To je nepredvidivo. Ponekad se to zove prijateljska vatra. Stvari treba gledati racionalno i hladno i ne dizati tenzije do usijanja, kao što to radi Zelenskij. On se brani, njemu to odgovara", rekao je Kotromanović.

Rekao je i da se ne može usporediti pad drona u Zagrebu s padom projektila u Poljskoj.

"Ono tamo su bile S-300 rakete, a ovdje je bio taj dron. Je li bio izviđački ili je nosio nešto eksploziva, mi to do dan danas nismo utvrdili", rekao je.

'Još nije sazrelo vrijeme za pregovore'

Kotromanović smatra kako Rusima ne bi odgovaralo širenje sukoba i neki novi front "jer se jedva održavaju u ovom ratu i doživjeli su nekoliko velikih poraza".

"Nikada ne treba rusku snagu podcijeniti. Mislim da to Ukrajinci nisu do sada napravili i svjesni su rizika i svjesni su što stoji s druge strane. Mislim da još nije sazrelo pravo vrijeme za pregovore i predsjednik Zelenskij i ukrajinsko političko vodstvo žele stvarati što bolje pozicije na terenu, vratiti pod kontrolu što više teritorija", objasnio je.

Kotromanović smatra da bi Hrvatska trebala nastaviti pomagati Ukrajini jer bi mogli nešto i naučiti od ukrajinske vojske.

"Možemo naučiti o tome kako ratuju, kako se rade nove taktike. Puno se toga promijenilo, puno je moderniji način ratovanja. Mi od njih možemo štošta naučiti, baš o svemu – taktici, uporabi snaga, formiranju postrojbi, ubacivanju dronova od razine desetine voda i satnije. To je ono što bi zbilja dobro da naše vojno vodstvo zatraži i upozna se s tim metodama”, rekao je Kotromanović za Večernji TV.

