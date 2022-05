Bivša katarska princeza Kasia Gallanio pronađena je mrtva u svom domu u Marbelli u dobi od 45 godina usred ružne bitke za skrbništvo s bivšim suprugom kojeg optužuje da je zlostavljao jedno od njihove troje djece, piše Daily Mail.

Kasia Gallanio bila je treća supruga milijardera Abdelaziza bin Khalife Al Thanija (73), ujaka sadašnjeg katarskog emira. Tvrdila je da je bivši katarski ministar nafte i financija, koji je bio najstariji sin prethodnog emira Khalife bin Hamada Al Thanija, seksualno zlostavljao jednu od njihove tri kćeri, iako je on negirao optužbe.

Gallanio, koja je vodila raskošan život, tulumareći sa slavnim osobama,a bila je i na ekstravagantnom vjenčanju Sofije Vergare s Joeom Manganiellom 2015., pronađena je u nedjelju ujutro u Španjolskoj nakon sumnje da se predozirala drogom.

Kako prenosi Le Parisien, španjolski policajci otkrili su njezino tijelo u krevetu bez znakova fizičkog nasilja. Pronađena je nakon što je njezina najmlađa kći iz Pariza alarmirala španjolsku policiju da danima ne može kontaktirati svoju majku, izvijestio je El Pais.

Le Parisien je izvijestio da je 19. svibnja pariški sud odbacio Gallanijeve zahtjeve za skrbništvo. Nedavno je provela nekoliko mjeseci u bolnici, a francuska publikacija navodi da je sklona živčanim slomovima. Kao rezultat toga, sudac je odgodio slučaj dok se ne može obaviti psihološka procjena kako bi se bolje razumjele okolnosti obitelji.

Bila je i na vjenčanju Sofije Vergare

Bivši par dijeli dvije 17-godišnje blizanke koje su u početku živjele s Al Thanijem prije nego što su se odlučili preseliti s majkom u Marbellu. No, rekla je da ih je tada odlučio "odsjeći za kaznu".

Imaju još jednu kćer, koja ima 15 godina i još uvijek živi s katarskim kraljevićem u luksuznom stanu od 50.000 četvornih metara u Parizu, gdje je prognan nakon puča koji je predvodio njegov polubrat Hamad bin Khalifa Al Thani 1995. godine.

Bivši kraljevski par već 15 godina vodi pravnu bitku oko skrbništva nad svojom djecom. Optužio ju je da je alkoholičarka s psihičkim problemima, dok je Al Thani optužen za zlostavljanje jedne od kćeri para.

Pariško javno tužiteljstvo otvorilo je istragu o optužbama za teški seksualni napad, objavio je francuski list. 73-godišnji otac negirao je optužbe na svoj račun, objavio je Le Parisien.

Gallanio je u nedavnom intervjuu za Women's World rekla: "Dvije moje kćeri su blizanke. Htjele su živjeti sa mnom, pa je za kaznu prekinuo kontakt s njima. To je jako tužno jer djeca trebaju oba roditelja. Mala ne smije razgovarati sa mnom što me izuzetno rastužuje jer od oca dobiva puno materijalnih stvari pa je to gotovo kao manipulacija i ucjena. Kao da mi nedostaje dio tijela."

Otac negira optužbe

Gallanio, porijeklom iz Poljske, odrastala je u Los Angelesu i upoznala je Abdelaziza kada je imala 19 godina i vjenčali su se 2004. godine. U razgovoru za Olive Press, njezin bliski prijatelj opisao ju je kao "dobru osobu" koja je "protiv droga" i zanijekao je da je alkoholičarka.

"Poznavao sam je jako dobro i shrvan sam vijestima", rekao je Louis Spagnuolo za publikaciju. "Bila je jako dobra osoba i voljeli su je oni koji su je poznavali. Voljela je svoje kćeri nevjerovatno i nikada ih ne bi napustila. Bila je protiv droge i nikada nije bila alkoholičarka."

Tijekom nedavnog sudskog ročišta u Parizu, tvrdilo se da je jednu od njezinih kćeri zlostavljao njezin otac. Gallanio je prošlog mjeseca rekla: "Imali smo loše vijesti prošli tjedan zbog kojih sam bio apsolutno shrvana. Na sudu se tvrdilo da ju je njezin otac neprimjereno dirao, što će ići u istragu.'

'Ovo je prava sramota'

Bivša supruga sve više govori protiv kraljevske obitelji u nastojanju da dobije puno skrbništvo nad svom svojom djecom.

Nedavno je rekla svojih 500.000 pratitelja na Instagramu: "Prvo, čovjek nikada ne bi trebao zanemariti majku svoje djece i obrnuto 'Bez obzira koliko je otac moje djece ljut, uzrujan ili ljubomoran ili zloban, činim sve što mogu da pružim, zaštitim, volim, odgajam, hranim i obrazujem djevojčice kao nitko drugi. Nisam savršena, ali dajem sve od sebe. Djecu NIKADA ne treba koristiti kao žrtve ili pijune kada se roditelji ne mogu slagati. Otac moje djece, princ Abdulaziz Khalifa Al Thani nije platio ni centa za uzdržavanje više od godinu dana kako bi mi pomogao uzdržavati i odgajati našu djecu. Po mom mišljenju ovo je nečuveno, nepravedno, sramotno i prava sramota. Bez obzira na kojoj ste financijskoj razini ili statusu. To je stvarno nemoralno jer opet su djeca žrtva. Međutim, više je ponižavajuće kada ste milijarder, princ Katara.'

Unatoč tome što nije mogla često viđati svoje kćeri, u jednoj drugoj objavi nedavno je podijelila njihovu zajedničku fotografiju i otkrila koliko ih voli.

"Dragi moji. nikad ne zaboravi da te toliko volim. Život je ispunjen teškim i dobrim trenucima. Ako se u određenim trenucima osjećate preplavljeno…..ne zaboravite tko ste…..uspravite svoju krunu i budite hrabri……Učite iz svega što možete i budite nevjerojatne, inspirativne, moćne i suosjećajne žene, znam da možete ~ voli mamu", napisala je.

Obavit će se obdukcija kako bi se utvrdio uzrok Gallaniine smrti, s početnim naznakama da je umrla od predoziranja drogom.