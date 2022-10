Važan most koji povezuje Rusiju i Ukrajinu eksplodirao je jutros, samo nekoliko sati nakon rođendana Vladimira Putina.

Videozapisi pokazuju eksploziju koja potresa Krimski most koji povezuje poluotok s ruskim kopnom. Napad je to koji bi mogao smanjiti opskrbu Putinovih snaga, i to u trenucima dok Ukrajina sve više napreduje na jugu prema Hersonu, piše Dailymail.

Dio mosta srušio se u more, a vlak se zapalio u eksploziji. Na Krimu se već tjednima formiraju dugačke kolone goriva, unatoč ruskim tvrdnjama da imaju dovoljno zaliha za dva tjedna.

Iako Kijev nije preuzeo odgovornost za napad, jedan se ukrajinski dužnosnik pohvalio da bi "Putin trebao biti sretan jer ne dobije svatko tako skup rođendanski poklon". Nije jasno je li bombaš samoubojica uzrokovao eksploziju, no nema ni izvješća o dolasku projektila. Neki svjedoci su tvrdili da su bile dvije eksplozije.

Kako nisu otkrili eksploziv?

Vjeruje se da iza napada stoji eksplozija kamiona, a ruske sigurnosne službe identificirale su kamion za koji vjeruju da je bio prepun eksploziva. Kamion je pretražen sustavom maksimalne sigurnosti na mostu prije nego što mu je dopušteno da prijeđe preko mjesta gdje je detonirao.

Ukrajinski dužnosnici rekli su da neće potvrditi niti zanijekati bilo kakvu umiješanost u eksploziju do "konačne pobjede" Ukrajine. Bilo je i izvještaja o prekidu još jedne željezničke linije do Krima u, kako neki tvrde, koordiniranim napadima na ruske opskrbne linije.

Viši ukrajinski dužnosnik pozdravio je vijest o eksploziji, rekavši kako se nada da će to pomoći da se Rusija istjera iz zemlje. Svjedoci su tvrdili da se ogromna eksplozija mogla čuti kilometrima daleko dok je vlak na sredini mosta planuo.

Postavlja se pitanje zašto rendgenski snimci kamiona na mostu nisu otkrili eksploziv. Prethodno se mislilo da most čvrsto štite ruske snage, uključujući i odred vojnih dupina. Službenici skeniraju i pretražuju vozila prije nego im dopuste prijeći most, kao i veliku vojnu prisutnost u blizini. Međutim, ništa od toga nije uspjelo zaustaviti eksploziju.

Ulazi mosta su s obje strane opremljeni su ruskim ST-6035 "stacionarnim radio-tehničkim inspekcijskim sustavima" namijenjenim identificiranju eksploziva.

Radikalni Rusi oko Putina osvetu

Ogromni redovi pojavili su se na benzinskim postajama na Krimu nakon rušenja mosta, ubrzo nakon što su dužnosnici s Krima rekli da benzina ima za 40 dana. Drugi izvori rekli su da je goriva bilo samo za 15 dana jer su kupci u panici satima čekali u redu.

Mještani su također dobili 3 kg osnovnih namirnica zbog straha za opskrbu poluotoka, navodi se u izvješćima. "Imali smo dobar život, ali je kratko trajao. Kraj mosta... Putevi su sada odsječeni", izjavio je jedan ruski stanovnik Krima.

Prorežimski vojni dopisnik Juri Kotjonok pridružio se valu zahtjeva za nadmoćnim ruskim napadima na Ukrajinu. "Odgovor za dizanje mosta u zrak trebao bi biti porazan. Ne radi se o osveti, već o kazni i našem kapacitetu da kao država odgovorimo na terorističke napade. Krimski most će sigurno biti obnovljen. Nadam se da će to učiniti odmah, u roku od nekoliko mjeseci", napisao je Kotjonok koji je tražio odgovore na pitanje zašto su "mete u Kijevu još netaknute".

Juri Podoljaka, popularni proruski bloger, istaknuo je da "izgleda da je ovo uvod u glavni udar Ukrajinaca na jugu". "Ako tijekom sljedećih nekoliko dana Ukrajina ne uroni u mrak i ne budu izvedeni udari na mostove preko Dnjepra, osobno ću to smatrati znakom epskog neuspjeha", rekao je.

Vladimir Rogov, predsjednik pokreta "Mi smo zajedno s Rusijom" i ključni dužnosnik u okupiranoj Ukrajini, rekao je da je "Krimski most dignut u zrak, presječene su i cestovne i željezničke pruge". "Ukrajinski teroristički entitet mora biti uništen", dodao je.

Objavio je točne koordinate na karti ciljeva koje je želio gađati u Ukrajini.

Uzrok eksplozije podvodni dron?

"Vjerojatno je detonirana improvizirana eksplozivna naprava skrivena u nekom od vozila koja su prolazila", napisao je jedan ruski Telegram kanal. Videosnimke su pokazale golemi pakao na mostu otvorenom 2018. kojem su Ukrajinci dugo prijetili da će ga napasti.

Rusija je isprva priznala da se rezervoar za gorivo zapalio u 6 ujutro po lokalnom vremenu, ali nije bilo jasno je li bomba ili projektil izazvala paljenje. I Krimske željeznice pod ruskom kontrolom objavile su da se zapalio spremnik goriva na repu teretnog vlaka.

Most prelazi s Krima u rusku Krasnodarsku oblast i nudi opskrbne rute do teritorija kojega su Rusi anektirali prije osam godina. Ukrajina je posljednjih dana postala ambicioznija u predviđanju da će ponovno preuzeti poluotok.

Ruski izvor nagađa da je podvodna bespilotna letjelica odgovorna za napad na Krimski most. Prokremaljski ratni izvjestitelj Andrej Rudenko zapitao se: "Koju je snagu eksplozija imala da raspon mosta ode pod vodu?"

"Početkom godine pojavila su se izvješća da je Zapad Ukrajini opskrbio podvodne bespilotne letjelice kamikaze. Potrebno je odgovoriti na takav način da zemlja gori pod nogama ovih stvorenja", dodao je.

Nakon rušenja mosta među proratnim moskovskim komentatorima raste bijes. "Znam što ćemo čuti. Vrijeme je da udarimo u središta odlučivanja i ne ostavimo nijedan most netaknut u Kijevu. I ovo bih rekao, da nije već milijun puta rečeno. Jedno je sigurno, sve dok oštro ne odgovorimo na sve drskiju sabotažu ograničavajući se na prazne prijetnje, ta će se sabotaža samo pojačavati i pojačavati", rekao je Vladimir Kornilov, kolumnist državnih medija RIA Novosti.

"Za most je potreban nemilosrdan odgovori. Napad na Kijev, Lavov, Odesu, Harkov, Žitomir. Prestanite biti strpljivi!", poručio je Anton Krasovski, medijski šef RT-a.

