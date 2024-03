Američki predsjednik Joe Biden u petak je rekao kako se nada da će doći do dogovora o prekidu vatre između Izraela i militantne skupine Hamas do muslimanskog svetog mjeseca Ramazana, koji će početi 10. ožujka.

Upitan očekuje li dogovor do tada, Biden je rekao: "Nadam se. Još uvijek jako puno radimo na tome", izvijestio je BBC.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Još to nismo postigli", rekao je novinarima napuštajući Bijelu kuću u petak.

Bidenova izjava dolazi usred napetih pregovora o prekidu vatre i dok na njega raste pritisak da pomogne u suzbijanju sukoba.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Predloženi dogovor predviđa 40-dnevnu stanku u svim vojnim operacijama od početka ramazana, kao i povećan protok pomoći u Gazu, rekao je izvor blizak pregovorima novinskoj agenciji Reuters.

Također bi navodno uključivao sporazum o oslobađanju palestinskih zatvorenika u zamjenu za izraelske taoce u omjeru deset prema jedan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Muslimanski sveti mjesec, tijekom kojeg vjernici poste od zore do zalaska sunca, počet će 10. ili 11. ožujka.

Točan početak ramazana određuje se prvim viđenjem polumjeseca, tako da može varirati od mjesta do mjesta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Čelnici globalnih medija traže zaštitu novinara u Gazi

Čelnici više globalnih medijskih kuća potpisali su pismo u kojem pozivaju izraelske vlasti da zaštite novinare u Gazi, rekavši da su tijekom izraelskog napada na enklavu novinari radili u uvjetima bez presedana i bili su suočeni s "velikim osobnim rizikom".

Među medijskim kućama čiji su glavni urednici potpisali pismo od četvrtka su Associated Press, AFP, Reuters, New York Times, Washington Post, BBC, CNN, Guardian, Financial Times, Der Spiegel i Haaretz.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ukupno najmanje 94 novinara ubijeno je u ratu između Izraela i Gaze; većina njih, 89, bili su Palestinci koje je ubila izraelska vojska, prema Odboru za zaštitu novinara (CPJ) koji je objavio pismo koje su potpisali čelnici 59 novinskih organizacija.

CPJ je rekao da je rat bio "najopasniji ikada" za novinare. Izrael poriče da je namjerno ciljao novinare i civile, rekavši da samo napada palestinsku islamističku skupinu Hamas, koja upravlja Gazom i napala je Izrael 7. listopada.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ovi novinari… nastavljaju izvještavati unatoč ozbiljnom osobnom riziku. Nastavljaju unatoč gubitku obitelji, prijatelja i kolega, uništavanju domova i ureda, stalnom raseljavanju, prekidima komunikacija i nestašicama hrane i goriva", navodi se u pismu.

"Novinari su civili i izraelske vlasti moraju zaštititi novinare kao neborce prema međunarodnom pravu", dodaje se u pismu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hamas je napao Izrael 7. listopada, ubivši 1200 ljudi, prema izraelskim podacima. Izrael je od tada vojno napao Gazu kojom upravlja Hamas te u bombardiranju male enklave ubio više od 30.000 Palestinaca, prema lokalnom ministarstvu zdravstva, od kojih su mnogi civili.

Veći dio Gaze sravnjen je sa zemljom u izraelskoj ofenzivi, a gotovo svih 2,3 milijuna stanovnika raseljeno je i na rubu je gladi. Južnoafrička Republika je na Svjetskom sudu optužila Izrael za genocid. Izrael poriče optužbe i kaže da djeluje u samoobrani nakon napada 7. listopada.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Izraelci pucali na Palestince dok su čekali humanitarnu pomoć