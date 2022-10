Nikad neće biti normalno čuti od američkog predsjednika kako raspravlja o opasnosti od "armagedona", pogotovo sada, pred kamerama. Međutim, Joe Biden iskoristio je ekskluzivni intervju za CNN u utorak kako bi poslao još jednu pažljivu, ali jasnu poruku ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu o katastrofalnim posljedicama korištenja nuklearnog oružja u ratu u Ukrajini, piše u svojoj analizi za CNN Stephen Collinson.

Biden je prvi američki predsjednik od 1980-ih godina koji je morao kalkulirati s nuklearnim arsenalima i odvraćanjem. Jake Tapper upitao ga je misli li da bi Putin, koji je upozorio da je spreman upotrijebiti svaku opciju u ruskom arsenalu, mogao detonirati jedno od najgnusnijih oružja na svijetu u očaju dok gubi rat. Biden je odgovorio: "Mislim da neće."

No, američki predsjednik, koji se toga prvi put dotaknuo na skupljanju donacija u New Yorku prošlog tjedna, jasno je dao do znanja da šalje javnu poruku Putinu o opasnostima razmišljanja da bi uporaba taktičke nuklearne bombe manjeg učinka bila izolirani događaj. "Zapravo ovo govorim Putinu. On ne može nekažnjeno nastaviti govoriti o uporabi taktičkog nuklearnog oružja kao da je to racionalna stvar", rekao je Biden prije nego što je upozorio na opasne posljedice takvog poteza.

"Mogu se dogoditi pogreške, može doći do pogrešnih procjena, nitko ne može biti siguran što će se dogoditi i mogli bismo završiti u armagedonu", rekao je Biden za CNN, ponovno naglašavajući da bi zbog nuklearne eksplozije koja bi usmrtila tisuće ljudi događaji mogli izmaknuti kontroli.

Strah od eskalacije

Biden je izrazio strah nekih stratega koji upozoravaju na eskalaciju do koje bi moglo doći ako ruska upotreba nuklearne bombe izazove odmazdu Zapada, iako bilo koji početni američki odgovor sigurno ne bi išao dalje od konvencionalne vojne akcije.

Također se čini da Biden pokušava stvoriti narativ odvraćanja oko specifične situacije u Ukrajini. Logika američkih i ruskih strateških nuklearnih arsenala dugog dometa je odvraćanje od njihove uporabe jer bi sukob bio samoubojstvo za obje strane. Ta jednadžba ne postoji u Ukrajini jer ta zemlja nema nuklearni arsenal i teško je zaključiti da predstavlja vitalni nacionalni interes koji bi naveo Washington da odgovori istom mjerom na Putinovo nuklearno oružje. Naglašavajući da čak i taktičko sredstvo, koje bi moglo biti dovoljno malo da uništi zračnu bazu ili dovoljno veliko da pretvori grad u ruševine, može dovesti do nečeg puno goreg, čini se da Biden gotovo pokušava stvoriti novi lanac kalkulacija u Putinovu umu.

Dva trenutka u Tapperovom intervjuu ukazala su na teret što ga sada nosi čovjek kojeg kamo god pođe prati vojni časnik s nacionalnim nuklearnim šiframa. Prvo je voditelj CNN-a pitao američkog predsjednika da otkrije što SAD i NATO ne bi tolerirali u Ukrajini i što bi Washington učinio ako bi Putin bombardirao nuklearnu elektranu u Ukrajini ili aktivirao taktičko nuklearno oružje.

"Bilo bi neodgovorno da govorim o tome što bismo ili ne bismo učinili", rekao je Biden. Zatim je Tapper pitao predsjednika je li Pentagon razradio scenarije, a Biden je trezveno odgovorio: "Pentagon nije trebalo ni pitati."

Nuklearna opcija u Ukrajini nije vjerojatna

Većina stručnjaka i stratega procjenjuje da postoje mnogi razlozi zbog kojih Putin neće koristiti nuklearno oružje, a među njima je mogući rizik od prelaska radioaktivnih padalina u Rusiju ili činjenica da uporaba taktičkog nuklearnog oružja možda zapravo i nije razumna strateška opcija u ratu.

Ali činjenica da je sam sebe stjerao u kut, zajedno s njegovom nesvjesnošću, na što ukazuju njegovi bešćutni napadi na ukrajinske gradove ovog tjedna, sugerira da humanitarni impuls vjerojatno neće biti dio njegove računice. I sam Biden je u intervjuu rekao kako vjeruje da je Putin "racionalan", ali da je napravio značajne pogrešne procjene i da njegovi ciljevi nisu bili racionalni. To ostavlja otvorenom mogućnost donošenja još odluka koje se Zapadu čine iracionalnima, ali se mogu činiti razumnima u Putinovoj iskrivljenoj logici.

Zbog toga Biden i stručnjaci koji su svoje karijere posvetili sprječavanju nuklearne apokalipse kažu da se mogućnost da Putin posegne za nuklearnim oružjem treba shvatiti ozbiljno čak i ako su šanse vrlo male i ako bi SAD mogao to otkriti čim ruska oružja budu u pokretu. "To nije vjerojatan događaj. Nije nimalo izgledno", rekao je Joseph Cirincione, stručnjak za neširenje nuklearnog naoružanja i bivši predsjednik Plowshares Funda.

"Ali ovo je događaj male vjerojatnosti i velikih posljedica. Ako Putin upotrijebi čak i jedno nuklearno oružje, dovest će nas u potpuno novi svijet. On uzrokuje ogromnu štetu. Izlaže se opasnosti od eskalacije i nuklearne razmjene sa Zapadom", dodao je.

Cirincione je objasnio da, čak i ako je Putinovo zveckanje oružjem predstavljalo samo političku prijetnju osmišljenu da zastraši Zapad, ne treba odbacivati opasnost: "On ima sredstva. On ima doktrinu koja mu dopušta da ih koristi. I ima motiv. On gubi ovaj rat. Mora učiniti nešto kako bi pokušao preokrenuti tijek bitke. Mogao bi se okrenuti nuklearnom oružju."

Iako su neki kritičari zamjerili američkom predsjedniku što je spominjao riječi poput "armagedon" i uspoređivao svoju retoriku s Putinovom, motivacije dvojice lidera vrlo su različite. Ruski vođa se hvali nuklearnim oružjem kako bi prestrašio svijet. Biden govori javno kako bi otklonio mogućnost katastrofe.

Susret Bidena s Putinom?

Jedan od razloga zašto je rat u Ukrajini toliko opasan je taj što nakon gotovo osam mjeseci nema izgleda za bilo kakav istinski diplomatski proces koji bi ga mogao ublažiti. Ukrajinske snage, koristeći američke i savezničke oružane sustave, postižu izvanredan napredak na bojnom polju i odlučne su odbiti rusku invaziju koja je donijela pokolj i opsežna razaranja. Putin je uložio toliko osobnog prestiža i ruske krvi u rat da si teško može priuštiti bilo kakav ishod koji ne može prikazati kao pobjedu.

Biden je u intervjuu s Tapperom signalizirao da ne vidi pravi razlog za susret s Putinom iako se očekuje da će oba čelnika biti na summitu G20 u Indoneziji u studenome. No, ostavio je otvorena vrata ruskom čelniku, rekavši da bi sjeo za stol s Putinom ako želi razgovarati o sudbini američke košarkaške zvijezde Brittney Griner, koja je u kolovozu osuđena na devet godina zatvora nakon što je priznala krijumčarenje droge. SAD tvrdi da su Griner i još jedan Amerikanac, bivši američki marinac Paul Whelan, nepravedno pritvoreni. Washington je ponudio zamjenu zatvorenog ruskog trgovca oružjem Viktora Bouta za dvoje Amerikanaca.

"Gledajte, nemam se namjeru sastati s njim, ali ako dođe na G20 i kaže da želi razgovarati o oslobađanju Griner, ipak bih se sastao s njim, ali to bi ovisilo", rekao je Biden. Američki predsjednik je također doveo u pitanje postoji li uopće nešto o čemu se treba razgovarati: "Ponio se brutalno, mislim da je počinio ratne zločine, pa ne vidim nikakvog razloga da se s njim sastanem."

