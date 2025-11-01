OPET INCIDENT /

Berlin podigao uzbunu! Zbog drona kasnili i preusmjerili letove

Berlin podigao uzbunu! Zbog drona kasnili i preusmjerili letove
×
Foto: Gordon Zammit/alamy/profimedia

Početkom listopada je dron nepoznatog podrijetla nakratko zaustavio promet u Münchenu, drugoj najvećoj zračnoj luci u Njemačkoj

1.11.2025.
8:09
Hina
Gordon Zammit/alamy/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Dron viđen u blizini berlinske zračne luke u petak navečer izazvao je kašnjenja i preusmjeravanja letova, priopćile su vlasti.

Zbog drona letovi za Basel, Oslo i Barcelonu nisu mogli poletjeti, dok je let iz Londona za Berlin preusmjeren na Hamburg. Letovi iz Stockholma, Antalye i Helsinkija prema Berlinu također su preusmjereni.

Glasnogovornica policije kazala je da je svjedok uočio dron u blizini zračne luke Berlin Brandenburg, a policajci u ophodnji naknadno ga također uočili.

"Dron trenutno više ne leti“, kazala je  glasnogovornica brandenburške policije iz Potsdama. Dodala je i da nisu uspjeli locirati.

Incidenti s dronovima sve češće ometaju rad njemačkih zračnih luka. Početkom listopada je dron nepoznatog podrijetla nakratko zaustavio promet u Münchenu, drugoj najvećoj zračnoj luci u Njemačkoj.

POGLEDAJTE VIDEO Ispričnice i pregledi ročnika prelili čašu: 'Neugodno nas je iznenadilo....'

DronBerlin
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
OPET INCIDENT /
Berlin podigao uzbunu! Zbog drona kasnili i preusmjerili letove